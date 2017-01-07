Говорят звезды. Гороскоп на 7 января

Возрастёт потребность в духовном общении с людьми старшего поколения. Сегодня можно заняться творческой деятельностью, посетить храм или наедине с собой заняться неторопливыми размышлениями о своём обозримом будущем.

ОВЕН

Возможны неурядицы на работе и в личной жизни. Очень внимательно отнеситесь к выполнению своих обязанностей. Необходимо исключить всякий риск, иначе вы можете потерять все сразу. Рассчитывайте только на себя. От желания подчеркнуть собственное превосходство нужно сразу отказаться. В то же время не теряйте возможности изменить к лучшему свою личную жизнь, а такая возможность, как обещают планеты, у вас обязательно должна появиться. Вероятный конфликт может разрешиться только в результате откровенной и сердечной беседы.

ТЕЛЕЦ

Благодаря покровительству Венеры вас не оставляет чувство влюбленности. Даже если вы уже имеете спутника, не пугайтесь — ведь все в ваших руках; тем, кто пока одинок, эта любовь принесет радость общения и удачу. Но не растрачивайте свои душевные силы напрасно, иначе это лишит вас покоя и уверенности в своих поступках.

БЛИЗНЕЦЫ

Благоприятный день для Близнецов, работающих в сфере бизнеса. Возможно, вам вернут старый долг, вы выиграете в карты или найдете ценную вещь.

РАК

Обстановка в семье нормализуется, однако неприятный осадок сохранится еще на какое-то время, так как обида проходит не сразу. Возможно, общество близких людей поможет вам отвлечься от неприятностей. К тому же новые интересные знакомства могут развиться в дружеские отношения.

ЛЕВ

Хорошо продуманные действия обязательное принесут успех. Обратите внимание на отношения с друзьями, соседями, дальними родственниками — не исключены происки недругов. Благоприятны физические упражнения, поездки или прогулки, активный отдых. Излишняя мнительность или кажущееся невнимание со стороны партнера могут привести к недоразумениям в личной жизни.

ДЕВА

Прежние разочарования и обиды позади, вы снова ощутите прилив жизненных сил и энергии. Постарайтесь избегать всевозможных выяснений отношений как на работе, так и дома, поскольку это пустое занятие, которое только измотает вас и ни к чему хорошему не приведет. Этот день как нельзя лучше подходит для развития карьеры. Благодаря покровительству Меркурия финансовое положение может несколько улучшиться.

ВЕСЫ

Благоприятный день для Весов, работающих в коммерческой сфере. Случайная встреча или новое знакомство может перерасти в серьезные отношения. Если вы уже имеете спутника, то вам придется сделать выбор. В противном случае вы лишитесь покоя и уверенности в себе.

СКОРПИОН

Ваша решительность в течение прошедшей трудовой недели должна положительно отразиться на конечных результатах работы и позволит добиться успехов. Семейные проблемы вновь выйдут на первый план и потребуют значительных расходов. Нужно воспринимать это как должное. Отдыхать сегодня лучше в узком семейном кругу или в одиночестве.

СТРЕЛЕЦ

Магический день, день накопления и обработки информации. Ваше противостояние любой власти и отстаивание собственной свободы несколько сгладятся, что стабилизирует отношения с коллегами и начальством. Не исключено, что вам повезет в осуществлении давнего желания. Судьба может совершить неожиданный поворот, поэтому не следует строить планы в отношении работы или отдыха. Займитесь приведением в порядок накопившихся дел. Вечер посвятите близким людям.

КОЗЕРОГ

Этот день как нельзя лучше подходит для развития карьеры. Вероятны успехи в личных делах, но материальные вопросы решить будет нелегко — возможно ухудшение финансового положения, связанное с неудачной покупкой или данными ранее обязательствами. Вам необходимо внимательнее оглядеться по сторонам.

ВОДОЛЕЙ

День благоприятный для самозащиты, отстаивания своих взглядов. Рекомендуется осмотрительность в отношениях с начальством. Полезно пересмотреть свой бюджет. В этот период вы сможете повысить популярность и обрести уверенность в завтрашнем дне. Творческий порыв, реализованный в этот период, может изменить вашу жизнь, возвысив над каждодневной суетой.

РЫБЫ

Этот день обещает немало сюрпризов и неприятностей в сфере личной жизни. Интимные встречи лучше отменить, так как вероятна ссора или недовольство друг другом. Осложнит положение ваш острый язык и раздражение. От вас потребуется максимальная гибкость и такт. Жизнь сама под- скажет вам нужный выход из проблем. Сегодня, если можно, посидите дома, отмените все встречи и визиты. Вам лучше собраться с мыслями.

SuperCook.ru