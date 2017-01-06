Говорят звезды. Гороскоп на 6 января

День отдыха, обретения новых источников энергии, очищения мыслей. Все проявления чувств гармонизированы. Не стоит заниматься делами. Активный отдых и прогулки должны заполнить весь день, что особенно обрадует ваших детей.

ОВЕН

Критический день. Избегайте новых знакомств, скопления людей, темноты и не посещайте общественных мест. Велика опасность травмы, простуды, костных заболеваний. Мужчинам-Овнам следует ограничить занятия спортом и соблюдать осторожность при работе с электроприборами и режущими инструментами. Приготовьтесь услышать неожиданную новость

ТЕЛЕЦ

В этот день вы сможете обойти любые острые жизненные углы, но зря рисковать не стоит. Ваша половина может проявить к вам повышенное внимание. Возможно, общество близкого человека поможет вам отвлечься от неприятностей и вернуть себе хорошее настроение. Существует вероятность новых знакомив, которые могут развиться в крепкие дружеские отношения.

БЛИЗНЕЦЫ

Магический день, день накопления и обработки информации. Откажитесь от дальних поездок вероятность конфликтных ситуаций, болезни или травмы очень высока. Займитесь приведением в порядок накопившихся дел. Вечер посвятите близким людям. С ними вы сможете полностью проявить все свои таланты и способности.

РАК

Из-за некоторой рассеянности вы с трудом войдете в рабочий ритм. Этот день неудачен для заключения сделок, покупок и выяснения отношений. Вероятность угнетенного состояния и нервозности. Не принимайте решений по важным вопросам. Жизнь сама подскажет вам нужный выход. Сегодня посидите дома, отмените все встречи и визиты. Вам лучше собраться с мыслями.

ЛЕВ

Неблагоприятное расположение звезд предостерегает от новых знакомств, времяпрепровождения с малознакомыми людьми, темноты. Велика опасность травмы, агрессии или грубости. Любой конфликт закончится не в вашу пользу.

ДЕВА

Неудачный день во всех отношениях. Это самый неподходящий день для начала нового дела, долговременного планирования, решения житейских вопросов. Есть опасность быть обманутым или обворованным. Постарайтесь также избегать в этот период скопления людей и не посещайте общественных мест. Осмотрительность и здравый смысл помогут вам обойти острые жизненные углы, но зря рисковать не стоит. Возможно, общество близкого человека поможет вам отвлечься от неприятностей.

ВЕСЫ

Магический день, день накопления и обработки информации. Этот день благоприятно провести в библиотеке. Полезны водные процедуры, физические упражнения. Категорически запрещены алкогольные напитки, кофе, крепкий чай. Возможны вещие сны.

СКОРПИОН

Неблагоприятный, конфликтный день. Будьте готовы к серьезным неприятностям, они всегда могут оказаться рядом. Придется пережить трудности в отношениях с близкими людьми. Не откладывайте решение проблем на завтра. Если вы проявите прирожденную находчивость и проницательность, то середина следующей недели может принести успех в решении спорных вопросов и заключении сделок.

СТРЕЛЕЦ

Сегодня у многих Стрельцов может появиться стремление к успеху, к светским развлечениям, к веселью. Вероятный поход в театр или на концерт, визит друзей или приглашение на вечеринку дадут возможность приятно провести время и проявить свои таланты. День благоприятный для путешествий, пеших прогулок, общения. В сфере интимных отношений вероятны взаимное удовлетворение и успех.

КОЗЕРОГ

Тяжелый и опасный день, который следует провести дома. Вероятно негативное влияние со стороны или плохое известие. День пройдет под знаком духовной нерешительности, сомнений и разочарований. Полезно посидеть у костра, поужинать при свечах. Скромность и высокие нравственные качества помогут снизить негативные тенденции дня.

ВОДОЛЕЙ

День испытаний, искушений, обманов. Постарайтесь не поддаваться возникшим сомнениям и неясным тревогам. Не теряйте голову. Посвятите день семье, индивидуальной деятельности, посещению библиотеки. Вам необходимо собраться с мыслями. Отмените все визиты.

РЫБЫ

День отмечен поддержкой Высших сил, усилением ауры и активизацией всех положительных качеств. Это время благоприятно для заключения долгосрочных финансовых договоров и принятия важных решений. Многим Рыбам удастся значительно улучшить материальное положение в результате успешного завершения дел или неожиданной помощи. Омрачить общее благоприятное впечатление могут неожиданные события в общественно-политической жизни.

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