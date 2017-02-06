Говорят звезды. Гороскоп на 6 февраля

Стоит уделить внимание членам семьи. Можно организовать домашний праздник, импровизированную вечеринку, просто сделать сюрприз кому-то из близких – все это пойдет на пользу отношениям, да и вас порадует.

ОВЕН

Опасный день в плане здоровья. Неконтролируемое проявление эмоций может привести к конфликтам или ухудшению самочувствия. Ни в коем случае не занимайтесь сегодня гаданиями или магией. Это может привлечь очень опасные и злые силы.

ТЕЛЕЦ

Семейные проблемы выйдут на первый план и повлекут за собой дополнительные расходы. Вероятно, вам придется потратить силы и время на нерешенные проблемы в отношениях или на старые планы и цели. Некоторая суета во второй половине дня потребует от вас собранности и сдержанности. Не исключено, что эти хлопоты приведут к нервному срыву.

БЛИЗНЕЦЫ

Первая половина дня благоприятна: сулит покровительство Высших сил. Семейные проблемы выйдут на первый план и повлекут за собой дополнительные расходы. Появится возможность освободиться от недоброжелателей. Важное значение имеет нравственное очищение, духовность, интуиция. Некоторая суета во второй половине дня потребует от вас собранности и сдержанности.

РАК

Личная жизнь потребует от вас сегодня осторожности и внимания. Семейные проблемы выйдут на первый план и повлекут за собой дополнительные расходы. Не исключено, что вы почувствуете усталость от ежедневных хлопот. Визит друзей и совсем неожиданный сюрприз дадут возможность слегка расслабиться и отдохнуть.

ЛЕВ

Неконтролируемое проявление эмоций может привести к конфликтам с ближним окружением или ухудшению самочувствия. Не исключено, что неблагоприятное течение обстоятельств преобразит ваше великодушие в потерю чувства опасности. Избегайте контакта с Козерогом и Водолеем.

ДЕВА

Сложный, противоречивый день. Ваш успех будет напрямую зависеть от умения проявлять гибкость в общении, менять тактику поведения в зависимости от ситуации. Будьте готовы к серьезным проблемам с друзьями или близкими людьми. Избегайте любовных приключений: вас ждет обман или разочарование. Семейные проблемы повлекут за собой дополнительные расходы.

ВЕСЫ

Первая половина дня неблагоприятна: сулит недоразумения на почве раздражительности. Семейные проблемы потребуют такта и внимания к близким людям. В противном случае они повлекут за собой негативные процессы в личной жизни. Важное значение имеет нравственное очищение предыдущего дня. В любом случае вам необходимо переосмыслить прошлое, в котором кроются причины всех неприятностей и общей неудовлетворенности.

СКОРПИОН

Активный трудовой день, который заставит вас окунуться с головой в работу. Благоприятно обращение к начальству с предложениями или просьбами. Вероятно, что к вам отнесутся благосклонно. Главное условие успеха — высокий профессионализм. Здоровье оставляет желать лучшего, вероятно обострение заболевания, которое в свое время не было принято в расчет.

СТРЕЛЕЦ

Начало дня может принести огорчения и разочарования. Возможно неприятное известие, связанное с непорядочным поведением партнеров или неисполнением ими обязательств. Используйте ваше обаяние в своих интересах — вероятно, вам удастся сломить негативные тенденции дня и повернуть ситуацию в свою пользу. Благоприятны обращения к начальству или в правительственные организации, однако свои планы нужно держать при себе, иначе во второй половине дня все начинания могут быть перечеркнуты. Сон исполнится в тот же день. Бусы, украшения во сне — к неожиданному известию.

КОЗЕРОГ

Сложный, противоречивый день. Встреча с друзьями может послужить причиной недоразумений или взаимного недовольства. Ваш успех будет напрямую зависеть от умения проявлять гибкость в общении, способности сыграть любую роль, кардинально менять тактику поведения в зависимости от ситуации.

ВОДОЛЕЙ

День несет двойственную характеристику. Будьте осторожны, не принимайте никаких важных решений. Ваше положение во всех сферах жизни находится в неустойчивом состоянии: удача так же вероятна, как и неудача. Вероятны неприятности из-за сплетен и наговоров тайных недоброжелателей. Доверительное общение возможно только с близкими людьми. Избегайте коллективной работы.

РЫБЫ

День подведения итогов, пересмотра пройденного пути. Старательные и усердные Рыбы будут вознаграждены. Ошибки же будут стоить дорого. Начатое сегодня дело обязательно доведите до конца. Ничто не должно отвлекать вас от более серьезных дел. Во второй половине дня возможно небольшое перенапряжение и упадок сил.

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