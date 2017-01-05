Говорят звезды. Гороскоп на 5 января

Благоприятный день для активного отдыха, прогулок, общения с близкими людьми. Все проявления чувств гармонизированы. Не стоит заниматься физической работой, делами, требующими сосредоточения и тщательности в исполнении. А самое приятное времяпрепровождение сегодня — в кругу близких, причем не обязательно родственников. Друзья принесут вам удачу.

ОВЕН

День полон новых встреч, неожиданных знакомств, в связи с чем звезды предупреждают о непредвиденных расходах. Вероятны неприятные новости, которые смогут вывести вас из равновесия, изменив настроение или самочувствие в худшую сторону.

ТЕЛЕЦ

Звезды предупреждают о непредвиденных расходах. Постарайтесь быть сегодня экономным, так как ваши затраты окупятся очень нескоро. Вы рискуете потерять деньги. В целом же конец недели благоприятен для вашего финансового положения. Проявится множество ваших талантов, в том числе и организаторский. Мелкие недоразумения могут испортить вам настроение. Отвлекитесь от мрачных мыслей, устроив себе небольшой праздник.

БЛИЗНЕЦЫ

День благоприятен для любых начинаний, для занятий спортом и любой физической работой. День полон также новых встреч, неожиданных знакомств, в связи с чем звезды предупреждают о непредвиденных расходах. Постарайтесь быть сегодня экономным, так как ваши затраты не окупятся. Покровительство Венеры принесет вам некоторую пользу, но может появиться желание пойти на поводу своих страстей, что станет источником многих неприятностей.

РАК

Желательно быть сегодня экономным, так как впереди непредвиденные расходы. Вовсе не обязательно отказывать себе во всем, но тратить деньги по пустякам не стоит. Все будет в общем неплохо, если не считать мелких недоразумений. Отвлекитесь от мрачных мыслей, доставив себе маленькое удовольствие. Не рекомендуется делать тяжелую работу, перенапрягаться.

ЛЕВ

Вероятны неприятные новости, которые могут вывести вас из равновесия или заставить пересмотреть свои отношения с некоторыми из окружающих вас людей. Не исключено, что придется откорректировать долгосрочные планы или взвалить на себя дополнительные обязанности.

ДЕВА

День полон новых встреч, неожиданных знакомств, в связи с чем звезды предупреждают о непредвиденных расходах. В любом мероприятии сегодня не рассчитывайте на помощь со стороны, ведь только вы сами сможете помочь себе. Вечером посидите в кругу семьи. Вам лучше собраться с мыслями.

ВЕСЫ

День предполагает новые встречи, неожиданные знакомства. Возможно, вы столкнетесь на своем пути не с мнимым, а с настоящим противником. Вероятны непредвиденные траты. Постарайтесь быть сегодня экономными. Во второй половине дня возможно улучшение ситуации.

СКОРПИОН

Удачный день. Вы будете очень деятельны в профессиональной области (конечно, те, у кого это рабочий день) и вам захочется (не без основания) получить признание окружающих. Будьте последовательны и продумывайте каждый шаг, действуйте медленно, но уверенно старыми, проверенными способами, избегайте нововведений, на которые вас, возможно, будут подталкивать недоброжелатели. В личных отношениях все должно сложиться как нельзя лучше.

СТРЕЛЕЦ

День благоприятен для любых начинаний в сфере профессиональных отношений, новых встреч, неожиданных знакомств, в связи с чем звезды предупреждают о непредвиденных расходах или душевном волнении. Покровительство мрачного Сатурна принесет вам некоторую пользу, так как у вас может появиться желание пойти на поводу у своих страстей, что станет источником многих неприятностей. День неблагоприятен для интимных отношений. Постарайтесь устоять перед искушениями — они могут значительно осложнить вашу жизнь. Не теряйте голову, задумайтесь над последствиями опрометчивых поступков.

КОЗЕРОГ

Неблагоприятное расположение звезд обусловит некоторую рассеянность, что помешает вам справиться с самыми обыденными задачами. Постарайтесь не проявлять активности в сфере профессиональной деятельности — вы рискуете до такой степени обострить отношения с коллегами или начальством, что исправить ситуацию будет крайне затруднительно. Делите внимание близким людям, детям, родственникам. Слезы и плач во сне или наяву — дурной знак.

ВОДОЛЕЙ

День благоприятен для занятий спортом и любой физической работой. Вероятны встречи с давними друзьями или родственниками, что приведет к непредвиденным расходам. Покровительство Венеры принесет в личную жизнь любовь и нежность. Водолеи будут склонны пойти на поводу своих страстей, что станет источником многих неприятностей.

РЫБЫ

Этот день удачен для восстановления утраченной гармонии с окружающими людьми. Возможно, что многие Рыбы получат шанс успешно завершить начатые дела, наладить контакты с нужными людьми, что позволит иметь дополнительный временный доход. Во второй половине дня будьте готовы к приему неожиданных гостей.

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