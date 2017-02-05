Говорят звезды. Гороскоп на 5 февраля

Не сердитесь из-за пустяков. Возможны мелкие недоразумения, неудачные совпадения; относитесь к ним спокойно, сохраняйте оптимизм и будьте снисходительны к близким. Вероятны небольшие денежные поступления.

ОВЕН

Звезды советуют критически рассмотреть свои отношения с партнерами — ваши доверчивость и субъективное восприятие действительности могут создать в будущем множество проблем.

ТЕЛЕЦ

Наступает прекрасное время для размышлений о переходе к новому роду деятельности, восстановлению и укреплению старых связей или оказанию помощи близким. Это экзамен на здравость мышления, твердость духа и умение находить компромиссы. Тем не менее не уходите полностью в свои проблемы. Как бы вы ни были заняты, уделите время близким людям.

БЛИЗНЕЦЫ

Если у вас есть друзья, с которыми вы по каким-то причинам поссорились и давно не встречались, пригласите их в гости. Этот день будет наиболее благоприятным для восстановления дружеских отношений. В сфере профессиональной деятельности вероятны некоторые упущения, просчеты или ошибки. Работа потребует больших усилий, нестандартного взгляда на привычные обязанности, неординарных решений возникающих проблем.

РАК

Именно сегодня вам может повредить привычка пропускать мимо ушей извечные добрые советы старших. Вам, конечно, трудно допустить, что они мудрее вас, но, тем не менее, так оно и есть. Как бы вы ни были заняты, постарайтесь уделять им как можно больше внимания. Нельзя делать чрезмерные траты, начинайте процесс накопления.

ЛЕВ

Наступает прекрасное время для размышлений о личной жизни. Несоответствие между собственным сексуальным влечением и чувствами поклонников может вызвать некоторые осложнения в общении у женщин-Львиц. Сильная эмоциональность и увлекающаяся натура мужчин-Львов поможет им преодолеть все препятствия на пути к признанию.

ДЕВА

Вероятно, неожиданное известие заставит вас изменить намеченные планы. Отложите крупные покупки — скорее всего они будут неудачными. Выгоду можно получить только от реализации старых дел. Прислушайтесь к советам друзей или близкого человека. Обратите внимание на свое здоровье. Из-за резкого снижения жизненного потенциала крайне нежелательно физическое перенапряжение или действия, связанные с риском.

ВЕСЫ

День покаяния. Вам пойдет на пользу посещение храма. Благоприятный день для установления деловых контактов, заключения брака. У женщин-Весов усилится интуиция, благодаря которой им удастся правильно оценить ситуацию и принять верные решения. Суета и накопившиеся долги помешают позитивным переменам.

СКОРПИОН

День смирения и подчинения. Этот день предоставит вам возможность для обуздания страстей, гордости и самолюбия. Прислушайтесь к советам и нуждам представителей старшего поколения. Рекомендуется покаяние, признание своих ошибок и недостатков. Избегайте повышенного тона в общении с детьми. При этих условиях вы сможете сохранить покой и уют в семье.

СТРЕЛЕЦ

День включения космической энергии любви, отпущения грехов, покаяния. Избегайте любовных приключений: вас ждет обман или разочарование. Хороший день для творчества, философских размышлений, духовных исканий — вам удастся использовать свои способности и таланты для самовыражения. Из-за резкого снижения жизненного потенциала крайне нежелательно физическое перенапряжение. Есть вероятность обострения хронических заболеваний, поэтому в любой деятельности избегайте неоправданного риска.

КОЗЕРОГ

Наступает прекрасное время для размышлений о переходе к новому роду деятельности, восстановлению и укреплению старых связей или оказанию помощи близким. Вероятно, неожиданное известие заставит вас изменить намеченные планы. Обратите внимание на свое здоровье. Из-за резкого снижения жизненного потенциала крайне нежелательно физическое перенапряжение или действия, связанные с риском.

ВОДОЛЕЙ

День символизирует двойственность и противоречие. Не рекомендуется делать крупные покупки, заключать договоры, браки, подписывать важные документы. Первая половина дня неблагоприятна из-за вашей возможной несобранности или растерянности. В сфере профессиональной деятельности контакты с партнерами или начальством будут затруднены. В конце дня вам удастся собраться. Не поддавайтесь на провокации, оставайтесь верным себе.

РЫБЫ

Сегодня возможен значительный энергетический спад. Уделите особое внимание своему здоровью. Вероятны депрессивные состояния. Некоторые Рыбы могут попасть в алкогольную зависимость. Пожилым людям рекомендуется контролировать течение хронических заболеваний. Вероятно, что им понадобится помощь компетентного врача. Постарайтесь строго выполнять его рекомендации, иначе болезнь может затянуться или принять необратимый характер.

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