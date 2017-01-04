Говорят звезды. Гороскоп на 4 января

Вероятны приятные знакомства, встречи с необычными, интересными людьми. Вы используете личное обаяние для решения любых вопросов. Удастся воплотить в жизнь какие-то необычные идеи. Экспериментируйте смело – звезды на вашей стороне. Романтические отношения, которые начнутся в этот день, украсят вашу жизнь.

ОВЕН

Удача улыбается Овнам творческих профессий, учащимся и преподавателям. Хороший период для работников бюджетной сферы. Возможно улучшение материального положения. Вполне вероятно, что вы получите предложение, которое заставит вас поменять сферу деятельности. Не доверяйте интуиции. Проверьте свои идеи здравым смыслом, посоветуйтесь с друзьями.

ТЕЛЕЦ

Гармония и любовь в вашем доме скажутся и на финансовом положении. Уверенность, которую вы почерпнете в семье, поможет вам найти верные решения по важным вопросам. Не пытайтесь решить все проблемы сразу. Жизнь сама подскажет вам нужный выход.

БЛИЗНЕЦЫ

Возможно, ваше творческое воображение и кипучая энергия заставят заняться проектированием долгосрочных планов или поменять сферу деятельности. Постарайтесь умерить свой пыл: вы рискуете обмануться. Проверьте свои идеи логикой, посоветуйтесь с друзьями. День неблагоприятен для интимных отношений. Постарайтесь задуматься над последствиями опрометчивых поступков.

РАК

Вероятность конфликтных ситуаций очень высока. Если начальник с вами не согласен — не хлопайте дверью, так как это может плохо сказаться на ваших дальнейших отношениях. Дома сегодня возможен скандал. Вас будут обвинять в том, чего вы не делали. Взаимопонимание в этот день полностью отсутствует. Желательно уединение. Но не отчаивайтесь: не все так плохо, как кажется.

ЛЕВ

Это прекрасное время для анализа законченных дел, планирования, новых замыслов. Избыток жизненных сил, личное обаяние, душевная широта помогут вам блеснуть в обществе, завести новые знакомства, привлечь новых союзников. Вероятно, эмоции будут перехлестывать через край, поэтому не доверяйте интуиции — проверьте свои намерения здравым смыслом, посоветуйтесь с друзьями.

ДЕВА

Возможны успехи в профессиональной деятельности, жизнерадостность, оптимизм. Хороший период для людей творческого труда. Вполне вероятно, что ваша кипучая энергия заставит вас заняться проектированием долгосрочных планов или поменять сферу деятельности. Не доверяйтесь эмоциям. Проверьте свои идеи логикой, посоветуйтесь с друзьями.

ВЕСЫ

Активный, творческий день. Возможно, ваше творческое воображение и кипучая энергия заставят заняться проектированием долгосрочных планов или поменять сферу деятельности. Но не теряйте голову и постарайтесь устоять перед искушениями плоти — они могут значительно осложнить вашу жизнь.

СКОРПИОН

Благоприятный день, отмеченный приливом жизненных сил. Он принесет надежды, уверенность в собственных силах, оптимистический взгляд на будущее, желание совершенствоваться. События этого дня программируют будущее.

СТРЕЛЕЦ

Благоприятный день, особенно для женщин-Стрельцов. Вы интригуете, вызываете симпатию, заставляете предлагать услуги и помощь, высказывать комплименты. Все дела будут даваться вам легко, однако ваша правдивость может быть несколько чрезмерной: многие мужчины предпочитают лесть голой правде. Для мужчин-Стрельцов существует вероятность получения вознаграждения, подарка или выигрыша. Возможно, противоречие между любовью к переменам и долгом по отношению к спутнице приведет к внутреннему конфликту. Постарайтесь умерить свое нетерпение: вы рискуете наломать дров.

КОЗЕРОГ

Возможны неудачи в профессиональной деятельности, некоторая депрессия, пессимизм. Вполне вероятно, что упадок жизненных сил заставит вас заняться проектированием долгосрочных планов или поменять сферу деятельности. Не доверяйтесь импульсивным побуждениям. Проверьте свои идеи логикой, посоветуйтесь с друзьями и родственниками.

ВОДОЛЕЙ

День благоприятный для обращения к начальству и в вышестоящие инстанции. Главное — хладнокровно проанализировать ситуацию и утвердиться в собственной правоте. Возможно, что в профессиональном отношении этот день повлияет на весь последующий год. Должное старание будет вознаграждено, а ошибки будут стоить дорого. Ничто вас не должно отвлекать от решения глобальных задач.

РЫБЫ

В целом вас вдет благоприятный день, но к вечеру вы останетесь недовольны собой из-за несоответствия ожидаемого с действительным. Многие Рыбы посвятят день поиску смысла жизни и открытия для себя вечных истин. Возможно, это принесет некоторую пользу, заставив проанализировать пройденный путь. Молодым Рыбам рекомендуется избегать эгоистичных и настойчивых людей, иначе вы можете попасть в тяжелую зависимость от них. Близкие вам люди будут страдать от неустойчивости вашего настроения.

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