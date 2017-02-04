Говорят звезды. Гороскоп на 4 февраля

Подходящий день для того, чтобы вспомнить недавние события и подумать о планах на будущее. Есть шанс предугадать, как будут развиваться события, избежать ошибок и потерь. Обратите внимание на то, как складываются семейные отношения: сейчас их можно изменить к лучшему.

ОВЕН

Напряженный день, который пройдет под знаком неверности, обмана, ложных обещаний. Чтобы избежать разочарований, внимательно относитесь к делам, связанным с деньгами или оформлением документов.

ТЕЛЕЦ

День не сулит особенных взлетов. Осмотрительно относитесь к любым коллективным действиям. Иллюзорность и нереальность планов может привести к финансовым потерям. Не полагайтесь на чужое мнение — старайтесь принимать самостоятельные решения. Если вам предстоит длительная поездка, смело пускайтесь в путь. Начало недели благоприятно для путешествий.

БЛИЗНЕЦЫ

Будьте готовы к серьезным проблемам с друзьями или близкими людьми. Избегайте любовных приключений: вас ждет обман или разочарование. Если это возможно, проведите больше времени на свежем воздухе. Ваш энергетический потенциал значительно возрос, и вам удастся использовать свои способности для самовыражения и улучшения обстановки в семье.

РАК

Необходимо окунуться с головой в работу, с ней могут быть некоторые осложнения. Профессиональная деятельность потребует больших усилий, свежего взгляда на привычные обязанности, новых решений. Четко и обстоятельно продумайте план действий на этот день. Можно обратиться со своими предложениями к начальству, которое будет к вам благосклонно, главное — не делать грубых профессиональных ошибок.

ЛЕВ

Чтобы избежать огорчений или финансовых потерь, внимательно относитесь к делам, связанным с деньгами, с покупками или с оформлением документов. Вероятны разочарования в личной жизни, связанные с изменой партнера либо разрывом отношений из-за обиды или ревности.

ДЕВА

Работа потребует больших усилий, нестандартного взгляда на привычные обязанности, неординарных решений возникающих проблем. Звезды предупреждают, что период испытаний для вас еще не закончился. Вероятна поддержка и понимание людей, которых вы не считали своими союзниками. Вторую половину дня лучше провести вне дома. Вам полезны прогулки, в результате ваше настроение улучшится, а это не может не радовать членов вашей семьи.

ВЕСЫ

Ваш энергетический потенциал значительно возрастет, усилится аура. Возможно, вам удастся реализовать задуманное. Но не нужно ставить перед собой глобальные задачи. Избегайте рискованных предприятий и любовных приключений, перегрузок или неоправданного риска. Существует вероятность обострения хронических заболеваний.

СКОРПИОН

День неблагоприятный для здоровья. Возможно легкое недомогание, простуда. Вторую половину дня проведите дома. Рекомендуются общие профилактические, оздоровительные мероприятия, акупунктура, бесконтактный массаж. Внимательно отнеситесь к питанию, оно должно быть рациональным.

СТРЕЛЕЦ

Работа потребует больших усилий, нестандартного взгляда на привычные обязанности, неординарных решений возникающих проблем. В сфере профессиональной деятельности вероятны неожиданные трудности или стечение неблагоприятных обстоятельств. Не принимайте ситуацию близко к сердцу и ничего не предпринимайте: сегодня любые ваши усилия не принесут желаемых результатов. Займите выжидательную позицию. Вероятны поддержка и понимание людей, которых вы не считали своими союзниками. Будьте готовы к серьезным проблемам с друзьями или близкими людьми.

КОЗЕРОГ

Постарайтесь не разворачивать никаких грандиозных проектов, не доверяйте обещаниям и заверениям. Сегодня ваша осторожность и предусмотрительность окажутся как нельзя кстати. Благодаря покровительству Венеры, вероятен успех в сексуальной сфере. Однако мужчины-Козероги должны помнить о том, что, влюбленные, они теряют всякую осторожность и благоразумие. Вас может ожидать разочарование.

ВОДОЛЕЙ

День благоприятный для прогулок, контактов, путешествий. Прирожденное стремление к переменам многим Водолеям удастся решить именно сейчас. Вероятно, что вас захлестнет волна приключений и новых интересов. Большое удовольствие вы получите от смены обстановки. Возможно, вам удастся завязать несколько новых деловых знакомств, которые будут многое значить в вашей жизни.

РЫБЫ

День покаяния, смирения, подчинения. Благоприятно посещение храма, повышение духовного уровня, очищение организма. Отдайте предпочтение вашим домашним делам, навестите своих забытых друзей или родственников. Полезно признавать свои ошибки. Крайне нежелательны сексуальные связи.

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