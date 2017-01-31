Говорят звезды. Гороскоп на 31 января

Благоприятный день для решения практических задач, а также для любых дел и начинаний, позволяющих быстро добиться нужного результата. Если вы беретесь за масштабный проект, имейте в виду: есть риск быстро потерять к нему интерес. Можно решать административные и организационные вопросы, заниматься оформлением документов – все это не кажется утомительным и скучным.

ОВЕН

День неблагоприятный. В первой половине дня вероятны проблемы со здоровьем: нервный срыв, инфекционное заболевание или травма. Следует опасаться огня и не злоупотреблять спиртными напитками.

ТЕЛЕЦ

Ваше усердие и работоспособность принесут свои плоды. Ценные советы, эффективные подсказки, поддержка партнеров, а также прошлый опыт помогут вам избежать ошибок. К концу недели ваш энергетический потенциал значительно возрос, и вам удастся использовать свои способности для самовыражения и улучшения материального благосостояния.

БЛИЗНЕЦЫ

Этот день обещает значительно изменить вашу жизнь. Приготовьтесь к переменам. Осмотрительно относитесь к любым коллективным действиям. Не полагайтесь на чужое мнение — оно ошибочно. Постарайтесь принимать решения самостоятельно. Во второй половине дня существует вероятность, что вам придется решать домашние или личные проблемы.

РАК

Нормальный, самый обычный рабочий день, который принесет ощущение комфорта и уютной обстановки. Будьте ласковы со своими избранниками — и вы почувствуете себя на вершине блаженства: вы нужны и обожаемы, выполняются все ваши желания и капризы. Не исключено, что вам придется решать домашние и личные проблемы, которые отодвинут на второй план дела и бизнес.

ЛЕВ

День крайне неблагоприятный, особенно для женщин-Львов. У них вероятны проблемы со здоровьем — нервный срыв, заболевания сердечно-сосудистой системы или травма. Не исключены осложнения с ближним окружением. Впрочем, вы же не виноваты, что родились наследной принцессой и чувствуете себя выше окружающих!

ДЕВА

День крайне неприятный. Пройдет он под знаком обмана и недоразумений. Попытайтесь в вежливой форме отстранить от себя людей, которые проявляют к вашим делам повышенный интерес. Звезды готовы помочь вам в попытке достичь наиболее честолюбивых замыслов и целей. Вы скорее всего получите ободряющее известие и сможете начать выгодное дело, которое ваши завистники упустили из своих рук.

ВЕСЫ

День перемен и преобразований. Однако реализация планов по не зависящим от вас причинам может привести к финансовым потерям. Полагайтесь исключительно на свое мнение и интуицию, но избегайте тщеславия и эгоизма. Иначе возможно ухудшение отношений с коллегами, начальством, близкими людьми. Сон может быть вещим. Следует ожидать скорого исполнения.

СКОРПИОН

В этот день успех маловероятен. Возникнут препятствия, недоразумения на службе. Вы даже почувствуете себя несчастным. Возможны разногласия с детьми. Ваш визит к врачу может оказаться малоприятным, так как диагноз будет для вас полной неожиданностью.

СТРЕЛЕЦ

Этот день обещает значительно изменить вашу жизнь. Вероятно изменение служебного положения или сферы приложения сил. Звезды советуют не экспериментировать и избегать риска, к которому, вероятно, вас будет подталкивать ваша внутренняя сущность, — вы можете все испортить одним единственным неосторожным словом. Осмотрительно относитесь к любым коллективным действиям. Иллюзорность и нереальность планов по не зависящим от вас причинам может привести к напрасным усилиям или финансовым потерям. Наоборот, индивидуальная деятельность сулит успех. Сны следует истолковывать наоборот. Беспорядок, мусор во сне — к бедности или потерям.

КОЗЕРОГ

Звезды предупреждают о вероятных неудачах в сфере профессиональной деятельности. Вероятны ошибки, просчеты, происки недоброжелателей. Попытайтесь в вежливой форме отстранить от себя людей, которые проявляют к вашим делам повышенный интерес. Финансовое положение находится в неустойчивом состоянии, и только через несколько дней можно ожидать некоторой стабилизации.

ВОДОЛЕЙ

День перемен, преобразований энергий и трансформаций. Этот день обещает значительно изменить вашу жизнь. Избегайте любых коллективных действий и мероприятий. По не зависящим от вас причинам может ухудшиться материальное положение семьи. Принимайте решения самостоятельно, не полагаясь на советы доброжелателей. Сон может быть вещим.

РЫБЫ

Вас ждет обычный трудовой день, который может принести ощущение комфорта и уверенности в себе. Домашние и личные проблемы отодвинут на второй план дела и бизнес. Будьте внимательны к своей «половине». Ваше обаяние и почти детская непосредственность будут располагать к вам окружающих людей. К вечеру головная боль может вывести вас из строя, а потому лучше отдохните, откажитесь от визитов и не приглашайте гостей.

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