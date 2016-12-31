Говорят звезды. Гороскоп на 31 декабря

Атмосфера последнего дня этого года будет невероятно приподнятой и оживлённой. 31 декабря 2016 года не возникнет никаких препятствий к тому, чтобы на время забыть о делах и предаться беззаботному отдыху в кругу родных и знакомых.

ОВЕН

Напряженный день. Скажется усталость и перенапряжение. Будьте предельно внимательны и осторожны с родственниками и близкими друзьями, дабы не вызвать их ревности, обиды или зависти. В это время вы сможете раскрыть свои творческие таланты или блеснуть в обществе, удачными будут покупки, кроме драгоценностей и металлических изделий.

ТЕЛЕЦ

Обратите внимание на ваше здоровье и здоровье близких. Существует вероятность заболевания или травмы. Возможны беспричинные смены настроения, душевный упадок. Полноценный отдых на свежем воздухе, беседа с друзьями и хороший сон помогут снять напряжение. В общении с людьми проявляйте сдержанность, не настаивайте на своей точке зрения. Вас ждет сюрприз: будьте готовы к приятному известию.

БЛИЗНЕЦЫ

День серьезных провокаций, авантюрных приключений, обмана. Будьте осмотрительны даже в разговорах с близкими людьми — очень часто скандалы возникают из-за одного неосторожного слова. Если сегодня вы вдруг заболеете, то болезнь будет долгой и тяжелой, — возможны осложнения. Поберегите себя и одевайтесь потеплее. Головные боли сегодня могут быть настолько мучительными, что работать станет сложно и настроение может резко ухудшиться.

РАК

Полноценный отдых на свежем воздухе поможет снять напряжение после трудного периода. Проявляйте сдержанность, не идите напролом. Скоро вам представится возможность получить результат, которого вы так давно вдали. Вас ждет сюрприз: будьте готовы к приему неожиданных гостей.

ЛЕВ

Напряженный день. Звезды рекомендуют воздержание, трезвую оценку действительности, ограничение приема животной пищи. Воздержитесь от активной деятельности и физических нагрузок. Ограничьте общение любые контакты несут мелочные споры или пустую болтовню. Будьте предельно тактичны с близкими друзьями, дабы не вызвать их ревности или обиды. Благоприятны покупки, кроме драгоценностей и изделий из дерева.

ДЕВА

День пробуждения и преобразования. Жизненные силы будут вас переполнять, вам захочется решать самые спешные задачи. В это время вы сможете раскрыть свои творческие таланты, даже если ваша работа лишена творчества, а также добиться успеха в том, о чем втайне всегда мечтали и что может сделать вас, как вам кажется, по-настоящему счастливым. Вы можете совершить очень выгодные покупки. Приятное приглашение, которое следует принять, не только разнообразит вашу жизнь и доставит удовольствие от общения, но и подарит новых друзей, которые, быть может, будут впоследствии очень дорожить вами.

ВЕСЫ

Полноценный отдых на свежем воздухе и хороший сон помогут снять напряжение. Проявите свою любовь к близким, оставив сомнения и недовольства. Скоро вам представится возможность получить результат, которого вы так давно ждали.

СКОРПИОН

День благоприятный для духовных исканий, начала новой деятельности, заключения браков, зачатия. Рекомендуется энергично взяться за новые дела, активизировать свою деятельность в бизнесе, окончательно определиться в отношениях с близким человеком. Не стоит поддаваться скрытым эмоциям, которые могут спровоцировать нежелательные последствия. Маска внешнего спокойствия снова защитит вас от посягательств неприятелей.

СТРЕЛЕЦ

День серьезных провокаций, авантюрных приключений, обмана. Непостоянство и пылкость заведет мужчин-Стрельцов в любовные сети. Однако звезды предупреждают, что роман будет кратковременным: очень скоро любовный шепот сменится холодным безразличием. Не исключено, что женщинам-Стрельцам придется выяснять отношения с друзьями или родственниками. Будьте осмотрительны — очень часто скандалы возникают из-за одного неосторожного слова.

КОЗЕРОГ

Сегодня ожидайте хорошей новости или приятной встречи. Избегайте самокопания или, наоборот, повышенных претензий к партнеру. Приглашение в гости подарит новых друзей, которые, быть может, будут впоследствии очень дорожить вами.

ВОДОЛЕЙ

День благоприятный для активного отдыха: лыжного похода в лес или прогулки по парку. Вашим близким необходимо внимание и нежность. Во второй половине дня вероятны приход гостей или известие, которое осложнит, взаимоотношения в вашей семье. Будьте готовы к серьезным проблемам. От вас потребуется сила убеждения, красноречие и уверенность в своей правоте.

РЫБЫ

Сегодня не исключен неожиданный поворот в вашей жизни. Появится возможность заработать деньги. Однако избегайте рискованных дел, махинаций и спекуляций. Рыбам это не приносит выгоду наоборот, возможны финансовые потери, в лучшем случае, отсутствие дохода. Конфликтная ситуация в семье может иметь опасные и драматические последствия. Подумайте о своих детях.

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