Говорят звезды. Гороскоп на 30 декабря

В целом благоприятный день. Первая половина дня будет насыщена энергией, положительными эмоциями. Вероятны приятные новости, известия от давних друзей и дальних родственников. Также будет возможность отлично повеселиться. Смена обстановки радует и вдохновляет многих. В личных отношениях намечается сдвиг в лучшую сторону.

ОВЕН

Этот день пройдет под знаком концентрации сил и рассудительности. Вы можете с успехом реализовать себя в предпринимательской, финансовой деятельности. Удача будет сопутствовать в делах, связанных с финансами, покупками и приобретениями. В профессиональной деятельности рекомендуется действовать старым, проверенным способом и избегать риска или нововведений.

ТЕЛЕЦ

Для успешного завершения начатого дела необходимо заручиться поддержкой знакомых или друзей. Не стесняйтесь попросить о помощи, даже если вам кажется, что вы можете справиться сами. В последний момент ситуация может круто измениться. Решительность, оптимизм, терпение — и успех будет за вами.

БЛИЗНЕЦЫ

Звезды предполагают неожиданный поворот в вашей жизни. Интуиция и предусмотрительность помогут вам получить прибыль. Даже рискованные дела могут принести немалую выгоду если вы сумеете вовремя остановиться. Удача на вашей стороне, но только не следует забывать, что иногда за добро добром не платят. А потому берегитесь — возможно, вас ждут разочарования.

РАК

Для большей вероятности успеха необходимо заручиться поддержкой влиятельных особ. Действуйте старыми, проверенными способами, избегайте нововведений, на которые вас, возможно, будут подталкивать, — и успех будет за вами. Вас могут огорчить небольшие семейные неприятности. Нужно набраться терпения. Придется пережить трудности в отношениях с близкими людьми.

ЛЕВ

Удача будет сопутствовать в делах, связанных с финансами, с покупками и приобретениями. Эмоциональная гибкость и доброжелательность к окружающим людям помогут заложить основы финансового подъема или будущего успеха в карьере.

ДЕВА

Этот день пройдет под знаком концентрации сил и рассудительности. Активизируются партнерские отношения. Вы можете с успехом реализовать себя в предпринимательской, финансовой деятельности. Свободное время лучше посвятить творчеству. Большое значение для душевного комфорта будет иметь эмоциональная обстановка в семье.

ВЕСЫ

В целом благоприятный день. Первая половина дня будет насыщена энергией, положительными эмоциями. Она пройдет в благотворном дружеском и деловом общении. Но к вечеру вы останетесь недовольны собой. Возможно, эта хандра принесет вам некоторую пользу, заставив задуматься над вечными вопросами. Для достижения гармонии постарайтесь избежать эгоизма. В этот день нежелательно расставаться с любимым человеком.

СКОРПИОН

Сегодня отнеситесь внимательно к предложениям со стороны руководства и мнениям своих коллег. Возможны успешные переговоры и заключение выгодных сделок. Во второй половине дня велика вероятность приятного сюрприза и неожиданных известий, которые благотворно повлияют на вашу жизнь. В личных отношениях намечается сдвиг в лучшую сторону. Не упустите возможности исправить свои ошибки.

СТРЕЛЕЦ

Звезды предполагают неожиданный поворот в вашей жизни, причем не обязательно положительный. Вероятно, высокий жизненный потенциал и жажда деятельности заставят вас удовлетворить сиюминутный интерес, рискнув всем ради призрачных целей. Страсть к эффектным поступкам, непостоянство в сочетании с деловой практичностью могут привести к глубоким противоречиям в поступках и вызвать, по меньшей мере, крайнее удивление окружающих. Берегитесь: возможно, вас ждут разочарования и провалы не только в работе, но и в личной жизни.

КОЗЕРОГ

Сегодня вы сможете успешно реализовать себя в предпринимательской, финансовой деятельности. На работе много новых дел, с которыми справиться можете только вы. Ваша активность и деловитость будет отмечена начальством или партнерами по бизнесу Свободное время лучше посвятить творчеству Человек с полной сумкой во сне или наяву — к удаче в делах.

ВОДОЛЕЙ

Продолжается удачный период. Жизненная активность достигает кульминационной точки. Смело двигайтесь вперед — прирожденная мягкость и внешнее обаяние помогут вам разрешить разного рода конфликты. Не отказывайтесь от помощи, какой бы незначительной она вам ни казалась.

РЫБЫ

Вероятно, что вам придется пережить сложности в отношениях с близкими людьми, хотя в этой ситуации будете виноваты вы сами. Не исключено, что все устали от ваших эмоциональных всплесков, постоянного недовольства и капризов. Попробуйте избавиться от этих недостатков. Посвятите вторую половину дня активному семейному отдыху, спорту. Будьте готовы к серьезным проблемам в конце недели.

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