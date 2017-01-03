Говорят звезды. Гороскоп на 3 января

Самое время вспомнить о старых друзьях: они будут рады встрече с вами. Не разочарует и романтическое свидание. Если вы захотите сделать любимому человеку приятный сюрприз, это наверняка удастся.

ОВЕН

Противоречивый день, связанный с внутренним комфортом, равновесием, противостоянием внешнему влиянию. Желательно сдержать неуемные траты. День неблагоприятен для покупок. Во вторую половину дня возможны легкие ссоры, хотя видимых причин для них нет. Возможно обострение хронических заболеваний.

ТЕЛЕЦ

Ваша жизнерадостность и остроумие могут сделать вас душой всей компании. Благодаря покровительству Меркурия вы получите новый заказ или предложение заняться новым родом деятельности. Не спешите давать свое согласие. Звезды рекомендуют закончить начатое.

БЛИЗНЕЦЫ

Ваша жизнерадостность и остроумие могут сделать вас душой всей компании. Благодаря покровительству Меркурия вы получите новый заказ или предложение заняться новым родом деятельности. Не спешите давать согласие. Звезды рекомендуют закончить начатое. В общении с людьми проявляйте сдержанность, не настаивайте на своей точке зрения. Вас ждет сюрприз: будьте готовы к приятному известию.

РАК

Вероятно, сегодня вы получите предложение перейти на новую работу. Не спешите его принимать, лучше закончите начатое на прежнем месте. Возможно обострение хронических заболеваний. Будьте внимательны к своему здоровью. Интимные встречи лучше отменить, так как вероятна ссора или недовольство друг другом. От вас потребуется максимальная гибкость и такт.

ЛЕВ

Противоречивый день, связанный с внутренним дискомфортом, нестабильностью в личных отношениях, противоречиями с начальством или сотрудниками. Неуемная щедрость и душевная широта могут поставить мужчин-Львов в двусмысленное положение. Женщинам-Львам грозит обострение хронических заболеваний.

ДЕВА

Первая половина дня неблагоприятна. Возможно обострение хронических заболеваний. Желательно заниматься личными делами и укреплением здоровья. Во второй половине дня усилится ваша интуиция. Покровительство Высших сил будет способствовать улучшению сложившейся ситуации.

ВЕСЫ

Неблагоприятный день. Будьте внимательны к своему здоровью, так как вероятны заболевания и травмы. Интимные встречи лучше отменить, ибо вероятны ссора или недовольство друг другом. Сегодня от вас потребуется максимальная гибкость и такт.

СКОРПИОН

День перемен, преобразований и трансформаций. В связи с этим возможен неожиданный поворот в вашей жизни. Рискованные дела принесут немалую выгоду. Существует большая вероятность важной встречи. Будьте готовы к любому разочарованию и помните, что в конечном счете вы останетесь победителем.

СТРЕЛЕЦ

Остроумие и находчивость могут сделать вас душой всей компании. Благодаря покровительству Марса вы наделены мощнейшим энергетическим и сексуальным потенциалом. Вероятно, избыток силы заставит вас поверить в то, что сегодня вы можете перевернуть мир. Не исключено, что вы попытаетесь это сделать. Звезды рекомендуют проявить сдержанность — в общем, мир не так уж плох.

КОЗЕРОГ

Сегодня нужно быть осторожным и внимательным при выполнении любого дела. Звезды советуют не предпринимать активных действий и не проявлять упрямство в непринципиальных вопросах. Вероятны домашние хлопоты или недомогание.

ВОДОЛЕЙ

Сегодня любые ваши действия могут обернуться против вас, поэтому постарайтесь в этот нелегкий день не принимать кардинальных решений, иначе вы рискуете испортить отношения с коллегами. Обратите внимание на свое здоровье и здоровье близких. Полноценный отдых на свежем воздухе, общение с природой и детьми помогут снять напряжение.

РЫБЫ

День отмечен эмоциональным всплеском, активизацией творческих устремлений, искушениями плоти. Возможно, что многочисленные фантазии придут вам в голову. Но вы рискуете поддаться иллюзиям, чувственным наслаждениям, которые могут оставить неприятный след в вашей памяти. Постарайтесь проверить свои идеи логикой и трезвым расчетом. Перед сном рекомендуется уединенный отдых на свежем воздухе, который поможет снять эмоциональное напряжение этого дня.

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