Говорят звезды. Гороскоп на 3 февраля

День сложится удачно, если не мечтать и фантазировать, а заниматься конкретными делами, пусть даже самыми простыми и незначительными. Старайтесь реально смотреть на вещи, не выдавайте желаемое за действительное, тогда вы не окажетесь пленником собственных иллюзий. Те, кто предпочитает строить долгосрочные планы, а не решать текущие вопросы, рискуют остаться ни с чем.

ОВЕН

Опасный для здоровья день. Жизненный потенциал находится на низком уровне. Вероятны головные боли, ухудшение самочувствия. В сфере профессиональной деятельности не исключены крупные финансовые потери. Осмотрительно относитесь к любым совместным мероприятиям. Не полагайтесь на чужое мнение — оно ошибочно или умышленно ложно.

ТЕЛЕЦ

По-прежнему могут возникнуть небольшие проблемы со здоровьем. Возможно легкое недомогание, усталость или головная боль. Откажитесь от физических нагрузок. Внимательно отнеситесь к питанию: чревоугодие и употребление спиртных напитков может пагубно сказаться на вашем самочувствии.

БЛИЗНЕЦЫ

День включения космической энергии любви, отпущения грехов, покаяния. Вам пойдет на пользу посещение храма. Если финансовое положение позволяет, пожертвуйте часть своих денег церкви. Не забудьте о детях — вы получите огромное удовольствие от прогулки с ними.

РАК

Должные старание и усердие будут обязательно вознаграждены. Ошибки же будут стоить дорого. На любовном фронте пока не предвидится никаких перемен, и это даже хорошо: ничто не будет отвлекать вас от более серьезных дел. Возможно небольшое перенапряжение. Смелые решения можно не боясь осуществлять во второй половине дня.

ЛЕВ

Жизненный потенциал находится на низком уровне. Легкомысленное отношение к своему здоровью или работа на износ могут стать причиной нервного срыва или заболевания. В сфере профессиональной деятельности не исключены крупные финансовые потери. Осмотрительно относитесь к любым совместным мероприятиям.

ДЕВА

Сегодня возможны неприятные приключения, катастрофы, болезнь. Если вы водите машину, будьте внимательны на дороге. Вероятны проблемы, связанные с близким человеком или родственниками. Только от вас будет зависеть, расстанетесь вы навсегда или продолжите отношения. Опасно предаваться чревоугодию или увлекаться спиртными напитками. Не исключено, что придется оказать помощь друзьям или родственникам.

ВЕСЫ

Звезды предупреждают, что период испытаний для вас еще не закончился. Вероятны некоторые упущения, просчеты или ошибки, которые заставят вас быть внимательнее к делу и к близким людям. Рекомендуется даже повиниться перед ними в своих проступках. День будет наиболее благоприятным для сексуальных контактов и дружеских отношений.

СКОРПИОН

День благоприятный для реализации творческих устремлений. От ваших способностей и целеустремленности будет зависеть результат всей деятельности и признание коллег. Во второй половине дня рекомендуется запланировать встречу с друзьями. Любовь и мир снова войдут в ваш дом, а плохое настроение покинет вас.

СТРЕЛЕЦ

Звезды предвещают успех в любовных делах. Мужчины-Стрельцы, вероятно, смогут сегодня благополучно решить одну из проблем в личных отношениях со спутницей. Ваша добродетельность и выдержка помогут найти общий язык и прийти к взаимопониманию. Женщинам-Стрельцам звезды советуют отказаться от новых знакомств — данный период для этого совсем не подходит: вам не удастся быть в центре внимания, а незаслуженная обида или разочарование может основательно испортить настроение. Лучше устройте себе праздник с давним партнером. Приятное общение и веселье вернут вам мир и покой.

КОЗЕРОГ

Напряженный день. Необходимы сдержанность, аскетизм, противостояние соблазнам. Запланированные встречи лучше перенести на другой день. Работа потребует больших усилий, нестандартного взгляда на привычные обязанности, неординарных решений возникающих проблем. Рекомендуется провести этот день на даче или в лесу. Перед сном полезны омовения или холодные ножные ванны. Кладбище во сне — к долгой и отчаянной борьбе с нуждой.

ВОДОЛЕЙ

Жизненный потенциал имеет тенденцию к снижению. Постарайтесь побольше спать, меньше переживайте и ешьте свежие овощи и фрукты. Быстрота реакции, способность находить свежие решения — все это поможет вам создать предпосылки для финансового взлета. Женщинам-Водолеям звезды советуют обратить внимание на возникшие симптомы заболеваний. Разлитая вода или молоко во сне или наяву — дурной знак.

РЫБЫ

День символизирует покорность, подчинение, мудрость. Прислушайтесь к советам опытных специалистов, старших родственников, педагогов. Именно сегодня вам может повредить привычка пропускать мимо ушей их добрые советы. Как бы вы ни были заняты, постарайтесь уделить как можно больше внимания своим детям. Личная жизнь потребует от вас сегодня осторожности, внимания и экономии. Нельзя делать чрезмерные траты, начинайте процесс накопления.

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