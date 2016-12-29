Говорят звезды. Гороскоп на 29 декабря

Деловая активность невысока, но для неутомительных полезных занятий день вполне подходит. Первая половина его – достаточно плодотворное время. Если вы хотите добиться каких-то результатов, стоит просто встать пораньше и приняться за реализацию замыслов с самого утра.

ОВЕН

День активной борьбы, отстаивания своих принципов, самозащиты. Усилится противопоставление себя окружающему миру. Первая половина дня окажется наиболее удачной, благоприятной для решения важных вопросов, крупных приобретений, коммерческих сделок. Во вторую половину дня возможны ошибки в работе, стрессовые ситуации, которые отнимут у вас много Сил и энергии. Чтобы управлять ситуацией, вам нужно критичнее оценивать свои поступки.

ТЕЛЕЦ

В этот день влияние Меркурия на вашу жизнь заметно слабеет. Возможны финансовые потери, ошибки и просчеты в делах, разногласия с начальством и (Сослуживцами. Однако не падайте духом — в конце концов конфликты разрешатся в вашу пользу Будьте решительны. Активные действия положительно отразятся на делах и позволят добиться успехов.

БЛИЗНЕЦЫ

День активной борьбы, отстаивания своих принципов, самозащиты. Вероятны происки недоброжелателей или серьезное упущение в работе с вашей стороны, что негативно скажется на вашем авторитете.

РАК

Сегодня может случиться конфликт в отношениях с окружающими, который очень быстро разрешится в вашу пользу. Однако, не расслабляйтесь — неприятности всегда могут оказаться рядом. Ваша решительность должна положительно отразиться на конечных результатах работы и позволит добиться успехов. Не откладывайте решение проблем на завтра. Если вы проявите должную рассудительность, то конец недели может принести успех в решении всяческих спорных вопросов и заключении сделок.

ЛЕВ

Первая половина дня благоприятна для решения важных вопросов, принятия ответственных решений. Крупные приобретения или коммерческие сделки принесут прибыль. Во вторую половину дня по не зависящим от вас причинам ситуация может неожиданно измениться. Вам нужно демократичнее относиться к инициативам окружающих.

ДЕВА

День активной борьбы, отстаивания своих принципов, самозащиты. Усилится противопоставление себя окружающему миру. Вы настолько погрузитесь в личные проблемы, что не будете обращать внимания на окружающих. Не все будет ладиться и дома, и на работе. Вашим домашним захочется, чтобы вы больше времени проводили с ними. Ван нужно критично оценить свои поступки.

ВЕСЫ

Активный день. Ваша инициативность, решительность и дипломатичность будут способствовать в делах и семейных отношениях. Поэтому не откладывайте решение проблем на завтра. День благоприятный для судебных дел, деловых контактов, заключения брака.

СКОРПИОН

Неблагоприятный день для достижения намеченной цели. Возможно, что вам придется отстаивать свой авторитет на работе и дома, так как обострятся противоречия вашего мировоззрения с общепринятыми устоями. Проявите сегодня все самые лучшие свои качества, не поддавайтесь на провокации. Близким людям необходимо ваше участие и забота.

СТРЕЛЕЦ

День активной борьбы, отстаивания своих принципов, самозащиты. Вероятно, события сегодня будут развиваться не совсем так, как хотелось бы. В этот день звезды рекомендуют вам обдумать предстоящие действия, связанные с финансовой стороной вашей деятельности. Рискованные предприятия могут принести убыток. Возможно серьезное упущение в работе с вашей стороны, что негативно скажется на вашем авторитете. Сегодня лучше не раздражаться и держать себя в руках, так как дела потребуют от вас максимальной отдачи.

КОЗЕРОГ

День тяжелый, связанный с активной борьбой, отстаиванием своих принципов, самозащитой. В семейных отношениях или в общении с партнером возможны проблемы. Усилится противопоставление с окружающим миром. Ваша рассудительность поможет избежать неприятностей и обойти ловушки недоброжелателей.

ВОДОЛЕЙ

Удачный день. В этот день вы можете смело браться даже за те дела, о которых имеете самое смутное представление. Ваш оптимизм и упорство поднимут вас в глазах окружающих. Любые встречи пройдут удачно: вам будет очень легко прийти к общему мнению. Ваша способность к неожиданным решениям и экспериментам послужит обновлению жизненных ощущений и придаст новую форму отношениям с окружающими людьми.

РЫБЫ

День борьбы, отстаивания своих интересов и взглядов. Вероятно, что сегодня ваши действия и мнения придут в противоречие с общепринятыми устоями. Не поддавайтесь влиянию извне, не растворяйтесь в других людях наподобие чеховской Душечки. Отстаивайте свой авторитет на работе и дома. Проявите бережливость, так как ваш кошелек значительно похудеет из-за незапланированных расходов. Рыб-родителей дети могут порадовать своими успехами.

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