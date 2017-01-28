Говорят звезды. Гороскоп на 28 января

Непростой день, особенно с точки зрения общения: каждый слишком занят собой, чтобы уделить внимание другим. Даже о каких-то мелочах будет труднее договориться, чем обычно. Если вы планируете что-то важное, старайтесь полагаться исключительно на собственные силы, так вы быстрее достигнете успеха.

ОВЕН

День проходит под знаком преобразования космической энергии. Звезды советуют избегать коллективной работы, ни в коем случае не принимать никаких важных решений, так как ваше финансовое положение находится в неустойчивом состоянии.

ТЕЛЕЦ

Звезды предполагают успех в профессиональной деятельности при условии, что в вашей семье царит атмосфера тепла и уюта. Возможны некоторые недоразумения на службе. Будьте бдительны и не принимайте никаких необдуманных решений, так как недоброжелатель пытается навредить вам. Ваша гибкость и выдержка помогут обойти скрытые ловушки. Отказывайтесь от деловых предложений — данный период для этого совсем не подходит.

БЛИЗНЕЦЫ

День символизирует защиту жизненных идеалов и принципов, трансформацию половой энергии. Напряженный день в отношении любовных дел. Вероятен крупный скандал или разрыв отношений с давним партнером. Звезды предостерегают мужчин-Близнецов от длительных прогулок и уединения. Не исключены травмы или сердечный приступ. Женщины-Близнецы не должны разворачивать никаких грандиозных проектов.

РАК

День достаточно пассивный. Разворачивать какой-нибудь грандиозный проект еще рано, как бы вам этого ни хотелось, но подумать об этом уже можно. Ваш консерватизм в этот день очень пригодится. Нежелательно принимать поспешные решения, лучше немного переждать. Несмотря на неприятности, чувствовать себя вы будете неплохо. Общение с противоположным полом избавит вас от психологического напряжения.

ЛЕВ

В сфере профессиональной деятельности вероятен спад. Намеченные планы не принесут желаемого результата. День неблагоприятный для заключения различного рода сделок, переговоров, брака. Звезды советуют избегать коллективной работы. Вероятны неприятности из-за сплетен тайных недоброжелателей, не без оснований считающих, что работоспособность — не ваша характерная черта.

ДЕВА

День символизирует трансформацию половой энергии. Сексуальная активность заметно снизится. Вероятен крупный скандал или разрыв отношений с давним партнером. Ссоры и взаимные обиды могут полностью исключить сложившиеся отношения. Велика вероятность невезения, что может привести к отчаянию. К вечеру отношения с окружающими будут приходить в норму. Не будьте педантичными и мелочными — это может вызвать только раздражение.

ВЕСЫ

Сегодня успех будет зависеть от вашей гибкости и умения приспосабливаться к новым условиям. Вы можете получить выгодный заказ или заманчивое предложение об участии в выгодном проекте. Во второй половине дня возможны неожиданные препятствия и преграды, которые будут способствовать неудачному исходу начатого дела. Возможен сумбур в чувствах и желание избавиться от ответственности.

СКОРПИОН

Критический день. Разочарования будут переноситься с трудом и с возрастающим озлоблением. Вы постепенно потеряете чувство уверенности в себе, придет ощущение своей ненужности. Не рекомендуется заниматься самоедством и винить себя во всем. Вам необходим отдых.

СТРЕЛЕЦ

День символизирует защиту жизненных идеалов и принципов, трансформацию половой энергии. С самого утра ожидайте недоразумений и разногласий с окружающими людьми. Ваше стремление к переменам и негативное отношение к любым формам принуждения могут создать проблемы в отношениях с руководством. Отсутствие дипломатических талантов делает вас уязвимым, однако благодаря уму и находчивости вы всегда можете найти выход из любой критической ситуации.

КОЗЕРОГ

День символизирует трансформацию половой энергии. Сексуальная активность заметно снизится. Ссоры и взаимные обиды могут развести вас с партнером по разные стороны баррикады. К вечеру отношения с окружающими будут приходить в норму. Тому, кто рядом с вами, так не хватает открытого проявления вашей заботы и нежности.

ВОДОЛЕЙ

День связан с недопониманием, неверной информацией. Сегодня Водолеям следует быть осмотрительнее в профессиональной сфере деятельности. Занимайтесь старыми делами, не пытайтесь строить новых планов. Звезды указывают, что любые начинания окажутся иллюзорными и нереальными, а излишнее напряжение может подорвать ваше здоровье. Вероятны ошибки и просчеты из-за происков недоброжелателей или неверно истолкованной информации. Сны следует понимать наоборот.

РЫБЫ

День символизирует обманы, иллюзии, искушения. Будьте бдительны, опасайтесь сплетен и наговоров. Исключите общение с эгоистичными и агрессивными людьми. Не поддавайтесь влиянию всевозможных новых теорий в религии. Оставайтесь верными своим идеалам. Не принимайте никаких важных решений, не участвуйте в спорах и выжидайте. Если уже так случилось, что вас втянули в выяснение отношений, не унижайтесь до крика. Ваш визит к врачу может оказаться малоприятным.

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