Говорят звезды. Гороскоп на 28 декабря

Постарайтесь провести этот день спокойно, без лишних переживаний и волнений. Нежелательно решать вопросы, касающиеся покупки или аренды недвижимости, ремонта или переезда. Стоит отказаться от дел и начинаний, требующих серьезных затрат. Для начала больших рабочих проектов это не самый подходящий момент.

К безусловным плюсам этого дня относится благоприятный эмоциональный фон, дарящий ощущение душевного подъема и помогающий пополнить запасы жизненной энергии.

ОВЕН

День несет как положительные, так и отрицательные тенденции. Судьба вновь испытывает вас на тщеславие, гордыню, невнимательность к окружающим, вспыльчивость. Проявите осмотрительность и сдержанность в общении с окружающими людьми. Ненадежных людей не следует приближать к себе, даже если вас связывала многолетняя дружба. От вашей выдержки и рассудительности будет зависеть успех всех дальнейших дел и начинаний. Вероятно отравление. Следите за качеством пищи, ограничьте потребление спиртных напитков.

ТЕЛЕЦ

Вероятно, близкие родственники вновь создадут для вас проблему Дело может закончиться крупным скандалом, так что подумайте о последствиях, прежде чем что-либо предпринимать. Самое время позаботиться о своем здоровье. Разногласия в семье могут привести к нервным срывам, а впоследствии — к болезни.

БЛИЗНЕЦЫ

День несет как положительные, так и отрицательные тенденции. Не все будет получаться так, как хотелось бы. Ваши домашние желали бы, чтобы вы больше времени проводили с ними. В этот день звезды рекомендуют вам обдумать предстоящие действия, связанные с финансовой стороной вашей деятельности. Любовь и преданность близких вам людей защитят вас от неприятностей.

РАК

Сегодня не исключен неожиданный поворот в вашей жизни. Появится возможность заработать деньги. Рискованные дела принесут немалую выгоду, но возможна конфликтная ситуация, которая может иметь опасные последствия. Подумайте о своих близких, любимых, проведите вечер вместе с ними.

ЛЕВ

День несет двойственную характеристику. Тщеславие, склонность к поучениям, обидчивость, уязвленное самолюбие негативно скажутся на общении с окружающими людьми. Следите за качеством пищи, ограничьте потребление спиртных напитков. Вероятно отравление или ухудшение самочувствия.

ДЕВА

День несет как положительные, так и отрицательные тенденции. Ваш круг общения пополнится людьми, которых вы считали для себя давно потерянными. Но будьте осторожны, так как они вас могут подвести. Ненадежных людей не следует приближать к себе, даже если вас связывала многолетняя дружба.

ВЕСЫ

Неблагоприятный день. Сегодня рискованные дела не принесут выгоды. Безынициативных и слабовольных людей ждут проблемы с реализацией планов и идей, конфликты с партнерами, ухудшение материального положения и состояния здоровья. Вас будет коробить грубость и хамство окружающих вас людей.

СКОРПИОН

День благоприятен для семейного отдыха. Можно отправиться вместе с семьей на природу, посетить бассейн. Это отвлечет вас от забот, поднимет настроение и сблизит с детьми. В результате семейные отношения приобретут новую силу и форму. Если возникнут осложнения, ищите в этом свою вину — сказывается некоторая отстраненность, связанная с проблемами трудной недели.

СТРЕЛЕЦ

Не нужно обращаться к звездам, чтобы с уверенностью заявить, что большинство мужчин-Стрельцов сегодня получат подарки и знаки внимания со стороны представительниц прекрасного пола. Звезды предупреждают, что вечер может быть омрачен ссорой со спутницей: кипящая внутренняя энергия может перелиться через край из-за малейшего критического замечания. Не злоупотребляйте спиртными напитками: вероятны ухудшение самочувствия или травмы.

КОЗЕРОГ

День несет как положительные, так и отрицательные тенденции. Материальное положение останется прежним, несмотря на вашу возросшую деловитость. Но не нужно слишком огорчаться, это ненадолго. Ваш круг общения пополнится людьми, общение с которыми будет весьма продолжительным и плодотворным. Во второй половине дня вероятно ухудшение самочувствия. Не злоупотребляйте спиртными напитками.

ВОДОЛЕЙ

Благоприятный день для раздумий, анализа прошлых поступков, медитации. Все задуманное может воплотиться в жизнь. Противопоказаны коллективные мероприятия. Отложите прием гостей на более поздний период, так как вы сейчас находитесь не в лучшей форме. Не следует приближать к себе ненадежных людей, даже если вас связывало многолетнее знакомство.

РЫБЫ

День отмечен возрастанием жизненной энергии. Рекомендуется засучить рукава и энергично взяться за новое и перспективное дело. Для достижения успеха вам будут необходимы упорство, стабильность и дисциплинированность. Не ждите сиюминутных результатов. В отношениях с близкими все останется по-прежнему. Остерегайтесь романтических приключений — они могут иметь нежелательные последствия.

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