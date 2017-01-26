Говорят звезды. Гороскоп на 26 января

Неплохой день, приносящий задачи, которые интересно решать. Высок творческий потенциал, могут появиться хорошие идеи и новые планы. Можно заключать сделки, покупки будут удачными. Кроме того, день подходит для переезда, смены обстановки и даже начала нового этапа в жизни – все зависит от масштаба ваших желаний.

ОВЕН

Сегодня вы сможете с невероятной легкостью добиться того, что раньше казалось недоступным. Не исключено, что вы получите финансовую поддержку от родителей, друзей или партнеров. Звезды рекомендуют разумно перегруппировать силы, чтобы довести до конца начатое дело.

ТЕЛЕЦ

День сулит успех мужчинам-Тельцам, работающим в сфере бизнеса. Быстрота реакции, способность находить верные решения, интуиция — все это поможет вам создать предпосылки для улучшения своего финансового положения. Женщин-Тельцов ждут мелкие неурядицы. Возможно ухудшение здоровья. Звезды советуют обратиться к врачу. Возможно, его диагноз окажется малоприятным, так как будет для вас полной неожиданностью.

БЛИЗНЕЦЫ

Жизненный потенциал имеет тенденцию к снижению. Постарайтесь побольше спать, меньше переживайте и ешьте свежие овощи и фрукты. Это как раз то, на чем экономить вовсе не следует. День сулит успех мужчинам-Близнецам, работающим в сфере бизнеса. Женщинам-Близнецам звезды советуют обратиться к врачу. Возможны серьезные проблемы со здоровьем. Разлитые вода либо молоко во сне или наяву — дурной знак.

РАК

Если уже так случилось, что вас втянули в выяснение отношений, не унижайтесь до крика. Никаких других перемен не предвидится. Ваш визит к врачу может оказаться малоприятным, так как диагноз будет для вас полной неожиданностью.

ЛЕВ

Благоприятный день, когда нереальная мечта может обернуться явью. Если вы сумеете пробудить в себе внутреннюю энергию и резко бросить ее в дело, то сможете свернуть горы. Звезды рекомендуют перегруппировать силы или найти новых союзников, чтобы довести до конца начатое дело.

ДЕВА

День связан с физическими нагрузками, получением информации, обретением любви. Звезды сулят вам успех в поиске дополнительных источников дохода или переходе к новым видам деятельности. Можно на время не вспоминать про ссоры, взаимное непонимание, размолвки.

ВЕСЫ

Сегодня усилится тенденция предыдущего дня к депрессии и снижению жизненных сил. Неожиданные известия могут вывести вас из равновесия, ударив по настроению и самочувствию. Рекомендуется обратиться к врачу. Возможны серьезные проблемы со здоровьем.

СКОРПИОН

Благоприятный день для ведения сложных дел. Творческий подъем в сочетании с благоразумием помогут вам в этом. Если вы решили что-то предпринять, то результаты вашей деятельности в скором будущем могут явиться основанием вашего признания и славы. Сегодня следует быть крайне внимательным к своему здоровью. Возможно, вы почувствуете незнакомые симптомы — не откладывайте визит к врачу.

СТРЕЛЕЦ

День сулит успех мужчинам-Стрельцам, работающим в сфере бизнеса. Вокруг вас, как правило, много людей, которых вы притягиваете своим оригинальным мышлением, хорошими манерами и нестандартным взглядом на мир. Помощь союзников, общительность, способность находить верные решения — все это поможет вам создать предпосылки для финансового взлета. Женщинам-Стрельцам звезды советуют пристальнее рассмотреть своего партнера. Вероятно, он совсем не тот, за кого себя выдает.

КОЗЕРОГ

Звезды сулят женщинам-Козерогам успех в поиске дополнительных источников дохода или переходе к новым видам деятельности. Эмоциональные переживания или кажущаяся монотонность жизни может заставить мужчин-Козерогов искать новые знакомства или впечатления, что в будущем создаст множество проблем.

ВОДОЛЕЙ

День преобразования космических энергий. Звезды предупреждают, что вы должны уделить внимание духовному совершенствованию, укреплению собственного здоровья и здоровья близких людей. Может возникнуть необходимость пересмотреть отношения с друзьями. Проявите сострадание и милосердие к нуждающимся людям.

РЫБЫ

Основные задачи сегодняшнего дня — экономия и бережливость, умение правильно распределить полученные средства. При соблюдении этих условий Вы сможете значительно улучшить свое финансовое положение и обрести полную самостоятельность к концу этого года. Вероятны состояния усталости и вялости. Здоровье требует особого внимания, так как энергетика ослаблена.

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