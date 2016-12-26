Говорят звезды. Гороскоп на 26 декабря

День символизирует радость бытия, любовь и взаимопонимание. Нестабильное психоэмоциональное состояние может на время исчезнуть. Наиболее сложные вопросы урегулируются, как вам покажется, сами по себе. Благоприятны поездки, творческие встречи, контакты на всех уровнях. К вам вернется ощущение покоя и радости.

ОВЕН

Один из чистых дней. Отмечен гармоничными отношениями между партнерами, радостью бытия. Удачный день для карьеры, обращения к начальству в правительственные учреждения или общественные организации. Не оставляйте без внимания новые идеи и предложения — они принесут выгоду

ТЕЛЕЦ

Посвятите этот день детальному рассмотрению своих жизненных успехов и неудач. Постарайтесь ограничить общение: ваша эмоциональная чувствительность и умение сопереживать другому могут сослужить плохую службу. Не исключено, что любые активные действия приведут к конфронтации с окружающими.

БЛИЗНЕЦЫ

Ваша активность на работе непременно привлечет внимание начальства и сослуживцев. Удачный день для вашей карьеры. Изменений в финансовой сфере не предвидится, несмотря на вашу возросшую деловитость. Решительно беритесь за новое дело, и вы сможете успешно довести его до конца. Не исключено, что денег оно не принесет, однако положительно скажется на авторитете.

РАК

В этот день звезды рекомендуют засучить рукава и энергично взяться за что-нибудь новенькое. Не исключено, что у вас появится возможность активизировать свою деятельность в бизнесе. В отношениях с близкими все останется по-прежнему. Остерегайтесь романтических приключений: они могут иметь нежелательные последствия.

ЛЕВ

Один из чистых дней. Вероятны гармоничные семейные отношениями, радость и взаимное удовлетворение между влюбленными, согласие между партнерами. Удачный день для восхождения по служебной лестнице. Общение с посторонними не должно идти дальше нейтральных тем.

ДЕВА

Ваша активность на работе непременно привлечет внимание начальства и сослуживцев. Удачный день для карьеры. Не оставляйте без внимания новые предложения начальства и коллег. Если хорошо продумаете свои действия — в скором будущем вас ждет успех.

ВЕСЫ

День накопления информации и планирования новых дел. Не исключены интересные предложения со стороны руководства, получение вознаграждения, претворение в жизнь самых необычных и сокровенных желаний. Творческим людям будет сопутствовать вдохновение и успех.

СКОРПИОН

Откажитесь в этот день от сложных и важных дел, не назначайте никаких деловых встреч. Возможны события, которые сильно повредят вашей репутации. Вам необходимо окончательно разобраться в отношениях с людьми, от которых вы зависите в той или иной степени. Во второй половине назревает конфликтная ситуация с детьми. Вам необходимо проявить свою мудрость и терпение.

СТРЕЛЕЦ

Благоприятный день для общения с сотрудниками или начальством, обращения в учреждения или организации. Доведите начатое дело до победного конца. Ваши активность и упорство непременно привлекут внимание начальства и сослуживцев. Сегодня вы вполне можете рассчитывать на успех в решении своих проблем или на продвижение по служебной лестнице. Велика вероятность некоторого улучшения финансового положения — выигрыша, находки или подарка. Вероятно, новое знакомство или заманчивое предложение, которое следует принять, не только разнообразит вашу жизнь и изменит материальное положение, но и подарит новых друзей.

КОЗЕРОГ

Удачный день для карьеры, установления деловых отношений с влиятельными людьми, обращения к начальству Ваша активность на работе непременно принесет весомые результаты. Если хорошо продумаете свои действия — в скором будущем вас ждет успех.

ВОДОЛЕЙ

Жизненный потенциал снижается. Звезды не рекомендуют сегодня заниматься активной деятельностью, заключат сделки, планировать новые дела. Новые идеи и планы обречены на провал. Вероятно, на работе вас просто завалят делами, но огорчаться по этому поводу не стоит, так как ваши старания будут замечены и вознаграждены.

РЫБЫ

День перемен и трансформаций. Многие Рыбы будут вынуждены пересмотреть планы на будущее. Успех в делах заставит долго себя ждать. Не полагайтесь на волю случая. Действуйте энергично и целенаправленно. Вероятно, что отношения с вышестоящими людьми, от которых зависит ваше положение, изменятся в худшую сторону по не зависящим от вас причинам.

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