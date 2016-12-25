Говорят звезды. Гороскоп на 25 декабря

День символизирует равновесие чувств, творческий подход к делам и эмоциональный взлет. Возможны деловые предложения, удачное завершение дел. Чтобы удержать удачу, определите границы своих достижений. Вторую половину дня лучше посвятить отдыху, так как вероятны усталость и вялость по причине снижения энергетического потенциала.

ОВЕН

Общение с близкими людьми и контакты с партнерами несут обманчивые надежды и разочарования. Эмоции будут перехлестывать через край. Не исключено, что самочувствие резко ухудшится. Конец дня чреват пессимистическими настроениями и даже депрессией. Будьте предельно осторожны — повышена вероятность травм. Материальное положение останется прежним, несмотря на вашу возросшую деловитость.

ТЕЛЕЦ

Возможно, вы получите неожиданное известие, которое осложнит взаимоотношения в вашей семье. Вам придется преодолеть трудности в общении с близкими людьми. Будьте готовы к серьезным проблемам. От вас потребуется немало красноречия и интуиции. Не исключено, что семье не хватает вашего внимания, попробуйте этот недостаток компенсировать. Неплохое время для похода в лес, занятий спортом, совместного отдыха.

БЛИЗНЕЦЫ

Благоприятный для любого дела день. Все задуманное может воплотиться в жизнь. Хороший день для раздумий, анализа прошлых поступков, медитации. Противопоказаны коллективные мероприятия. Отложите прием гостей на более поздний период, так как вы сейчас находитесь не в лучшей форме. Не следует приближать к себе ненадежных людей, даже если вас связывала многолетняя дружба.

РАК

Вероятно, что вам придется пережить сложности в отношениях с близкими людьми, хотя в этой ситуации будете виноваты вы сами. Не исключено, что семье не хватает вашего внимания, попробуйте этот недостаток компенсировать. Неплохое время для занятий спортом и изучения иностранных языков. Будьте готовы к серьезным проблемам. От вас потребуется немало красноречия и интуиции.

ЛЕВ

Отвага, граничащая с безрассудством, или необдуманные поступки могут стать причиной неприятностей и даже создать опасность для здоровья. Никому не рассказывайте о своих планах, избегайте прогулок в одиночестве, темноты.

ДЕВА

Хороший день для раздумий, анализа прошлых поступков, медитации. Вероятно, вы получите неожиданное известие, которое осложнит взаимоотношения в вашей семье. Будьте готовы к серьезным проблемам. В жизни следует соизмерять желаемое с действительным. Не беритесь за то, что не сможете сделать, так как потом это ляжет тяжким бременем на ваши плечи. Избегайте переутомления, которое может крайне неблагоприятно отразиться на здоровье.

ВЕСЫ

День коррекции прошлого. Отнеситесь к себе критичнее. Семье или близкому человеку не хватает вашего внимания, попробуйте этот недостаток компенсировать. Иначе — будьте готовы к серьезным проблемам.

СКОРПИОН

Благоприятный день. От результатов предыдущей недели будет зависеть ваш успех в делах. Вероятны стабильные и прочные связи с партнерами и членами семьи. Чтобы расположить к себе любимого человека, вам нужно немного раскрепоститься, не сдерживать свои бурные эмоции. Не забывайте, что в критических ситуациях вы сможете снова собраться и активно действовать.

СТРЕЛЕЦ

Благоприятный для любого дела день. Все задуманное может воплотиться в жизнь. В этот день смело беритесь даже за те дела, в которых не слишком разбираетесь. Оправданы риск и азарт: не исключена возможность выигрыша. В домашних делах откажитесь от рутины и проявите свое новаторство и жажду перемен. Не отказывайтесь от дружеского участия или помощи, какой бы незначительной она вам ни казалась.

КОЗЕРОГ

Благоприятный день. Вероятны неожиданное получение прибыли, находка ценной вещи или выигрыш. Хороший день для раздумий, анализа прошлых поступков, долгосрочного планирования. Вероятно, вы получите неожиданное известие, которое может осложнить взаимоотношения в вашей семье. Будьте готовы к серьезным проблемам. В жизни следует соизмерять желаемое с действительным. Вы способны завоевать самые неприступные вершины и достичь невероятных успехов, однако не торопите события и не беритесь за то, чего не сможете сделать. Избегайте переутомления, которое может крайне неблагоприятно отразиться на здоровье.

ВОДОЛЕЙ

Необходимы ответственность в поступках, противостояние соблазнам и искушениям. Следует заниматься только самыми неотложными делами, гнать дурные мысли, избегать темноты. Откажитесь от шумных застолий, вечеринок, встреч с друзьями. Если вы любитель спокойных мероприятий, то лучше проводите вечер с семьей, детьми.

РЫБЫ

День всепрощения, обретения любви и гармонии. Большую часть дня Рыбы могут уделить личным делам, которые потребуют больших затрат душевных сил. После конфликтов в недавнем времени этот день можно назвать днем перемирия. Простите нанесенные вам обиды. В результате вы сможете, хотя и с большим трудом, найти общий язык со своей второй половиной. Молодые люди смогут вернуться к давним привязанностям.

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