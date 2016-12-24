Говорят звезды. Гороскоп на 24 декабря

Вы сможете сделать много полезного для других, помочь людям, оказавшимся в трудной ситуации, решить чужие проблемы. Собственные планы отходят на второй план, но ненадолго: вскоре вы вспомните о них и реализуете все, что задумали. Возможны перемены в отношениях с близкими: ваш авторитет растет, старшие друзья и родственники могут обращаться за советами и подсказками.

ОВЕН

Существует опасность для здоровья: вероятно заболевание, травма или эмоциональный стресс. Звезды рекомендуют браться только за те дела, в которых вы полностью разбираетесь. Избегайте физических нагрузок, риска, работы с режущими инструментами, электроприборами. Не пытайтесь экспериментировать — действуйте только проверенными способами.

ТЕЛЕЦ

Судьба готовит неожиданный поворот в вашей жизни. Интуиция и предусмотрительность помогут вам получить прибыль. Даже рискованные дела могут принести немалую выгоду, если вы сумеете вовремя остановиться. Фортуна улыбается вам, но не обольщайтесь: вероятен конфликт, который будет иметь далеко идущие последствия. Вечер проведите в кругу семьи. Общение с близкими вселит в вас новые силы.

БЛИЗНЕЦЫ

В этот день вы можете смело браться даже за те дела, о которых имеете самое смутное представление. Ваш оптимизм и упорство поднимут вас в глазах окружающих. Любые встречи пройдут удачно: вам будет очень легко прийти к общему мнению. Не отказывайтесь от помощи, какой бы незначительной она вам ни казалась.

РАК

Не исключено, что ваши действия сегодня придут в противоречие с общепринятыми устоями. Достигнуть задуманной цели будет тяжело. Возможно, вам придется отстаивать свой авторитет на работе и дома. Проявите бережливость, так как ваш кошелек значительно похудеет из-за незапланированных расходов. Велика вероятность несчастного случая.

ЛЕВ

Существует некоторая опасность для здоровья: вероятно заболевание, травма или нервный стресс, связанный с плохим известием. Избегайте физических нагрузок, риска, работы с режущими инструментами, электроприборами.

ДЕВА

Конец недели чреват пессимистическим настроением и даже депрессией» Лучше не сосредотачиваться на этом состоянии, а посвятить день решению материальных проблем и всему тому, что связано с домом. Избегайте повышенного тона в общении с детьми. Не пытайтесь утвердить свою правоту любой ценой, иначе вам не удастся реализовать стремление к гармонии в семье.

ВЕСЫ

В этот день звезды рекомендуют засучить рукава и энергично взяться за что-нибудь новенькое. Не исключено, что у вас появится возможность завязать серьезные отношения с представителями противоположного пола. Но остерегайтесь слишком романтических приключений, которые могут иметь нежелательные последствия. Семейным Весам рекомендуется отправиться вместе с семьей на природу — это пойдет на пользу и вам и детям.

СКОРПИОН

Напряженный, активный день, благоприятный для ведения переговоров, получения необходимой юридической консультации. Напористые и решительные действия, уверенное продвижение к намеченным целям следует сочетать с планированием перспективных дел. В решении важных житейских проблем вам поможет мудрость, интуиция и независимость.

СТРЕЛЕЦ

Звезды предлагают умерить стремление к риску, опасностям и экстравагантным поступкам — вероятны неудачи в любовных делах или столкновения с посторонними людьми (например, с соседями), которые закончатся не в вашу пользу Возможны резкие и внезапные перепады в настроении, головная боль, инфекционные заболевания. Сегодня влияние полной луны усиливает дар предвидения и интуицию.

КОЗЕРОГ

День пробуждения внутренних сил и преобразования внутренней природы. Возможно, вас ждет увлекательное путешествие или неожиданное знакомство, которое запомнится надолго и принесет массу приятных ощущений. Следует посвятить день решению материальных проблем и всему тому, что связано с личным благосостоянием. Избегайте повышенного тона в общении с детьми. Ваша внешняя суровость может помешать стремлению к гармонии в семье.

ВОДОЛЕЙ

Благоприятный день для нового знакомства, веселья, раскрепощения. Если друзья или родственники захотят сегодня приехать к вам на ужин, любезно согласитесь, так как общение с ними будет для вас полезным. Измените своим принципам и активно включитесь в решение бытовых проблем.

РЫБЫ

День, благоприятный для настойчивых и целеустремленных людей. Рекомендуется использовать этот день для ведения переговоров, получения необходимой юридической консультации. Уверенное продвижение к намеченным целям следует дополнить проявлением интереса к новым и перспективным делам. В решении важных проблем положитесь на свою интуицию.

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