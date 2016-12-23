Говорят звезды. Гороскоп на 23 декабря

Благоприятный день для решения самых разных задач, в том числе совершенно новых для вас. Вы быстро учитесь, легко запоминаете любую информацию, которая может пригодиться, охотно делитесь с союзниками своими знаниями и опытом. Середина дня – подходящее время для заключения сделок, решения финансовых вопросов.

ОВЕН

Сегодня ожидаются жестокие стычки с внешним окружением. Как никогда ранее, следует проявлять терпение и выдержку. Непорядочное отношение партнеров или клевета тайных недоброжелателей затруднит движение к намеченным целям или отрицательно скажется на результатах деятельности. Не исключено, что из-за неосторожных высказываний или эмоционального порыва в действиях вы станете мишенью для нападок.

ТЕЛЕЦ

В этот день вы можете смело браться даже за те дела, о которых имеете самое смутное представление. Ваш оптимизм и упорство поднимут вас в глазах окружающих. Любые встречи и переговоры пройдут удачна вам будет очень легко прийти к общему мнению с партнерами.

БЛИЗНЕЦЫ

Необходимы ответственность в поступках, противостояние соблазнам и искушениям. Следует заниматься только самыми неотложными делами, гнать дурные мысли, избегать темноты. Если вас прельщает шумное застолье, то отправляйтесь на вечеринку к друзьям. Если вы любитель уединенных мероприятий, то лучше проведите вечер с близким человеком.

РАК

В этот день не рекомендуется браться за дела, о которых вы имеете не совсем ясное представление. Не забывайте, что любой отказ в последнюю минуту от взятых обязательств повредит вашей репутации. Не назначайте никаких деловых встреч, так как по принципиальным вопросам будет чрезвычайно трудно прийти к общему мнению с партнерами. Будет сложно сконцентрировать внимание, сосредоточиться. Отложите деловые встречи до завтра.

ЛЕВ

Сегодня ожидаются жестокие стычки с сотрудниками или начальством. Как никогда ранее, следует проявлять критическое отношение к своим мыслям и поступкам, терпение и выдержку. Вероятны финансовые потери, эмоциональные срывы. Не исключено, что из-за стремления к похвале или поощрению вы станете мишенью для злых шуток.

ДЕВА

Если окажетесь в неожиданной ситуации, постарайтесь не нервничать. Возможно, вам захочется отложить дела на потом. Не делайте этого. Лучше не накапливать проблемы, а доводить начатое дело до конца. Не вступайте в семейные конфликты, избегайте ссор. Уделите повышенное внимание здоровью детей.

ВЕСЫ

Благоприятный период для расширения общения. Вероятны новые знакомства или возобновление старых связей. Жизненный потенциал на высоком уровне, что позволит вам без усилий справиться с любым делом. Следует воздержаться от поездок, длительных путешествий.

СКОРПИОН

Неблагоприятный день для финансовых сделок, приобретения недвижимости, ремонта, заключения брака и зачатия. Многие из вас будут вынуждены оставить работу и почувствуют облегчение, несмотря на неопределенное положение. В отношениях с давними друзьями наметятся трещины. Возможны негативные процессы в организме и возникновение заболеваний. Будьте внимательнее к своему здоровью.

СТРЕЛЕЦ

Избыток внутренней энергии может оказаться разрушительным не только для ваших отношений с окружающими вас людьми, но и для вас самих. Необходимы ответственность в поступках, противостояние соблазнам и искушениям. Постарайтесь не идти на поводу у своих слабостей. От вашего поведения будут зависеть сегодня не только успехи и провалы в отношениях с противоположным полом, но и личная жизнь в целом.

КОЗЕРОГ

Жизненный потенциал имеет тенденцию к понижению, поэтому тщательно планируйте предстоящие дела — существует опасность быть обманутым или понести существенные финансовые потери. Постарайтесь также избегать в этот период скопления людей и не посещайте общественных мест. День связан с травлей, преследованием, изгнанием. Не исключена опасность для здоровья и даже жизни. Вероятны жестокие стычки с внешним окружением. Как никогда ранее, вам нужно проявить терпение и выдержку. Не вступайте в семейные конфликты, избегайте ссор и конфронтации — любое противостояние в конце концов обернется против вас. Уделите повышенное внимание здоровью детей.

ВОДОЛЕЙ

Сегодня вам покажется, что все образовалось, но это чувство обманчиво. Звезды рекомендуют сохранять осмотрительность в общении с начальством, коллегами. Ситуация может измениться к худшему в любой момент. Остерегайтесь новых знакомств. Новые контакты создадут в будущем множество проблем.

РЫБЫ

Это день обретения новых идей и сокровенных знаний. Возможно, что сегодня повысится ваша тяга к знаниям, захочется знакомств и впечатлений. Не исключены интересные предложения со стороны руководства. Однако звезды рекомендуют быть очень осторожными при заключении финансовых сделок, в различных переговорах, при выяснении отношений. Вашего внимания потребуют родственники — возможно заболевание. Рыбы должны помнить, что в критических ситуациях алкоголь — плохой помощник.

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