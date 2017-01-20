Говорят звезды. Гороскоп на 20 января

Благоприятный день для решения практических процессов и задач. Пригодится умение быстро сосредоточиться, погрузиться в детали, не отвлекаться от того, что может показаться неинтересным и неважным. В том, что касается работы и бизнеса, стоит доверять только проверенным людям. Гармонично складываются семейные отношения.

ОВЕН

День обещает быть трудным. Конфликты с партнерами, неконтролируемое проявление эмоций может стать препятствием при решении любых дел. В личной жизни не исключены разочарования, упреки, обиды. Сон бывает вещим и сбывается через четыре дня.

ТЕЛЕЦ

Энергия и вера в свои силы помогут вам совершить нечто выдающееся. Особенно это касается мужчин-Тельцов, занимающихся творческой деятельностью. Но если вам не удастся самореализоваться, пусть это не омрачит вашего настроения. Звезды сулят вам успех в поиске дополнительных источников дохода, новых видов деятельности. Удачными будут и любые коллективные действия, встречи, контакты, совместные проекты.

БЛИЗНЕЦЫ

День благоприятный для прогулок, контактов, путешествий. Вероятно, удастся завязать несколько новых деловых знакомств, которые вам помогут в дальнейшем. Не исключено, что у вас появится влиятельный покровитель. Финансового успеха вы добьетесь именно с его помощью. Если вы сомневаетесь в правильности решения, принимаемого вами, доверьтесь советам близких людей или собственной интуиции.

РАК

День мира и согласия. Он будет полон доказательств того, что вас любят. Дети будут только радовать. Не отправляйтесь сегодня в путешествие, так как оно наверняка окажется неудачным. Посидите дома и развлекайте себя какими-нибудь тихими домашними делами: чтением книг, общением с родными, просмотром нового видео, прослушиванием музыки.

ЛЕВ

День обещает быть трудным. Отсутствие такта или психологического чутья может привести к конфликтам с партнерами, а врожденное благородство — стать препятствием при решении любых дел. В личной жизни не исключены разочарования, упреки, слезы.

ДЕВА

Пассивный, созерцательный день, обещает быть трудным. Вам необходимы уединение и сосредоточение на проблемах в личной жизни. Запланированные встречи, переговоры или поездки пройдут неудачно. Вам понадобятся терпение и трезвый расчет. В результате отношения с близким человеком сложатся гармонично. Во второй половине дня вы будете спокойны, счастливы и довольны друг другом.

ВЕСЫ

Сегодня будьте осторожны — возможны нервные срывы. Не переоценивайте свои силы и возможности, они не безмерны. Занимайтесь старыми делами, не пытайтесь строить новых планов. Вероятны разногласия, которые могут привести к полному разрыву отношений. Будьте внимательны к своим любимым.

СКОРПИОН

День мира и согласия. Благоприятно заключение брака, зачатие. День будет полон доказательств того, что вас любят. Возможно, что вам повезет и вы встретите того единственного человека, о котором мечтали. Ваш брак обещает быть крепким и долгим. Вы сможете пронести любовь через все препятствия и трудности. Дети будут только радовать.

СТРЕЛЕЦ

День благоприятный для прогулок, контактов, путешествий. Вероятно, удастся завязать несколько новых знакомств, которые повлияют на дальнейшую судьбу. Не исключено, что у вас появится влиятельный покровитель и успеха вы добьетесь именно с его помощью. Уделите внимание своему здоровью. Воздержитесь от тяжелой пищи и употребления крепких спиртных напитков. Неумеренность в еде пагубно скажется на самочувствии. Избегайте противостояния с незнакомыми людьми или ссоры с близкими. Звезды на вашей стороне, но иногда победа хуже любого поражения.

КОЗЕРОГ

Подходящий день для реализации творческих замыслов или дел, связанных с благоустройством дома. Благоприятны физические нагрузки, занятия спортом, ремонт или наведение порядка. Сегодня вас ждут новые интересные знакомства — не исключено, что из деловых они перерастут в дружеские.

ВОДОЛЕЙ

День благоприятен для реализации творческих замыслов, для дел, связанных с землей, строительством, благоустройством. Любое вложение денег будет удачным и принесет прибыль. Во второй половине дня вероятно плохое известие или ухудшение самочувствия. Простудные заболевания или обострение хронических заболеваний — признак неверно выбранного пути.

РЫБЫ

День символизирует включение космической энергии, помощь высших сил. Смело беритесь за намеченные дела. Возможно, сделки, заключенные ранее, принесут солидный доход. Желания и молитвы многих Рыб могут сбыться. Но постарайтесь быть организованными и последовательными в своих действиях. При этих условиях вероятно улучшение финансового положения. Если есть желание, проведите вечер этого дня где-нибудь вне дома.

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