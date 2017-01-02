Говорят звезды. Гороскоп на 2 января

Вероятны новые знакомства или встречи со старыми друзьями. Однако все это потребует значительных денежных средств. Так что измерьте свои возможности заранее. Займитесь лучше планированием новых дел.

ОВЕН

Тяжелый и опасный день. Сегодня ваша внутренняя сущность отражается на окружающем мире. Следите за приметами и правильно их анализируйте. Возможно, что у вас появятся новые планы на ближайшее будущее, однако рассказывать о своих замыслах не следует, так как это может привлечь к вам внимание недоброжелателей.

ТЕЛЕЦ

Благоприятный день. Венера благосклонна к вам. Ее покровительство принесет вам некоторую пользу, но может появиться желание пойти на поводу своих страстей по принципу «сколько той жизни». Поэтому не теряйте голову. Постарайтесь задуматься над последствиями опрометчивых поступков.

БЛИЗНЕЦЫ

Критический день, связанный с обманом, болезнью и обидой. Неблагоприятный день для любых дел. Вероятно, целый день вам придется разрываться между домом и работой, пытаясь уладить семейные дела и профессиональные проблемы. Сегодняшнее перенапряжение может отрицательно сказаться на вашем самочувствии.

РАК

Благоприятный день, но к вечеру вы останетесь не довольны собой. Возможно, эта хандра принесет вам некоторую пользу, заставив задуматься над вечными вопросами. Но постарайтесь избежать эгоизма. Близкие вам люди будут страдать, если вы замкнетесь в себе. В этот день нежелательно расставаться с любимым человеком.

ЛЕВ

Вероятность неудач в сфере профессиональной деятельности, финансовых потерь или разрыва дипломатических отношений с партнером очень велика. Необходимы ответственность, противостояние соблазнам и искушениям, воздержание. Сегодня ваша внутренняя сущность отражается на окружающем мире. Следите за приметами и правильно их анализируйте.

ДЕВА

Тяжелый и опасный день. Сегодня не следует жизненные проблемы принимать близко к сердцу, нервная система не вынесет перегрузок, что приведет к сложным заболеваниям.

ВЕСЫ

Ваш интеллектуальный уровень, творческий подъем, личное обаяние и желание поразить окружающих послужат успеху в делах и отношениях с любимым человеком. Вы можете воплотить в реальность самые необычные и сокровенные желания. День удачный для крупных покупок и приобретений.

СКОРПИОН

Тяжелый день кармического воздаяния. Усилия, приложенные на работе, могут оказаться тщетными. Этот день проверит вас на бойцовские качества, мудрость и самообладание. Просчеты могут стоить вам недешево. Постарайтесь проявить мудрость и милосердие к окружающим вас людям.

СТРЕЛЕЦ

Критический день, связaнный с обманом, болезнью и обидой, неблагоприятный день для любых дел. У женщин-Стрельцов вероятны проблемы со здоровьем или осложнения с ближним окружением. Любовь к успеху и аплодисментам и недовольство окружением приведут к нервному срыву или к неконтролируемому всплеску эмоций. Вероятно, мужчинам-Стрельцам целый день придется разрываться между служебным долгом и личными делами, пытаясь уладить все проблемы одновременно. Сегодняшнее перенапряжение может отрицательно сказаться на вашем самочувствии.

КОЗЕРОГ

Тяжелый и опасный день. Вероятны интриги недоброжелателей, ссоры, нежелательные встречи, которые будут иметь тяжелые последствия. Внезапные и непредвиденные расходы скажутся на семейном бюджете. Добрый знак — цветы, плохой знак — порез или кровь.

ВОДОЛЕЙ

День отмечен переоценкой ценностей, хорош для анализа событий и явлений. Посвятите этот день детальному рассмотрению своих жизненных успехов и неудач. Не исключено, что любые активные действия приведут к конфронтации с окружающими. Постарайтесь ограничить общение. Ваши возросшая чувствительность и интерес ко всему новому и неизведанному могут привести к опасному риску. Со временем трудности и препятствия, стоящие на вашем пути, будут преодолены.

РЫБЫ

Сегодня избегайте нововведений. Действуйте старыми, проверенными способами. Необходимо хорошо ориентироваться в возникшей ситуации, придерживаясь естественного хода событий. Нужно набраться терпения, проявить сдержанность и мудрость. Опасайтесь обманов эгоистичных и недобросовестных людей. Во второй половине дня ваше обаяние должно значительно возрасти. Вы можете быть любимы и уважаемы всеми, кто вас окружает.

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