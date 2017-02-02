Говорят звезды. Гороскоп на 2 февраля

Непросто поладить с окружающими. Даже самые уравновешенные люди сегодня будут более капризными и взбалмошными, чем обычно. Вторая половина дня проходит плодотворнее первой, больше подходит для работы, учебы и важных дел.

ОВЕН

Благоприятный день для коммерческих операций, покупок, торговых сделок. Не выпускайте инициативу из своих рук — проявите свойственные вам напористость и целеустремленность. Сегодня могут быть достигнуты результаты, о которых раньше вы только мечтали. Во второй половине дня существует вероятность конфликтной ситуации в семье.

ТЕЛЕЦ

Внимательнее отнеситесь к своим домочадцам. Ни в коем случае не ссорьтесь по мелочам с близкими людьми — это может привести к непредсказуемым последствиям. Если вы в чем-то провинились перед партнером, то попросите у него прощения. Ваше великодушие и терпение помогут сохранить покой и уют в семье.

БЛИЗНЕЦЫ

Благоприятный день. Ваш успех будет напрямую зависеть от умения менять тактику. Благодаря вашей общительности и деловой активности вы можете получить выгодный заказ или заманчивое предложение об участии в совместном проекте. Вам следует очень хорошо и детально все обдумать. Неожиданные препятствия и преграды отодвинут реализацию замысла в неопределенное будущее.

РАК

В этот день возможны заманчивые предложения, но их следует очень хорошо и детально обдумать: добиться успеха будет не так просто, как кажется. Здоровье оставляет желать лучшего, вероятно обострение заболевания, которое в свое время не было принято в расчет. Но ничего критического в этом плане звезды вам не пророчат.

ЛЕВ

Врожденное чувство гордости, обильно приправленное тщеславием, может стать причиной заблуждения или ошибки. Следите за развитием ситуации и не выпускайте инициативу из своих рук — сегодня могут быть достигнуты результаты, о которых раньше вы только мечтали.

ДЕВА

День перемен и перемещений. Он обещает значительно изменить вашу жизнь. Приготовьтесь к переменам. Осмотрительно относитесь к любым коллективным действиям. Не полагайтесь на чужое мнение — оно ошибочно. Принимайте решения самостоятельно. Во второй половине дня существует вероятность конфликтной ситуации в семье. Будьте внимательны и великодушны к близким людям.

ВЕСЫ

День напряженный. Он символизирует защиту жизненных идеалов и принципов, трансформацию половой энергии. Не исключены травмы или сердечный приступ. Вероятен крупный скандал или разрыв отношений с давним партнером. Рекомендуется провести день в компании самых близких друзей, избегая делового общения, одиночества и длительных прогулок.

СКОРПИОН

События этого дня и общение с окружающими вас людьми принесут ощущение покоя и комфорта. Если вы отбросите в сторону все подозрения и проявите любовь к своему избраннику — вы почувствуете себя на вершине блаженства. Возможно, вы на время забудете о служебных проблемах.

СТРЕЛЕЦ

Благоприятный день. Ваш успех будет напрямую зависеть от умения менять тактику и лавировать между «нельзя» и «очень хочется». Никого не следует посвящать в свои проблемы или планы. Как можно меньше доверительных бесед с малознакомыми людьми. Женщинам-Стрельцам следует остерегаться новых увлечений и знакомств. Они приведут к усталости, обиде или разочарованию. Благодаря общительности и деловой активности мужчины-Стрельцы могут получить выгодный заказ или заманчивое предложение об участии в совместном проекте, однако звезды предупреждают, что добиться высоких результатов будет не так просто, как кажется.

КОЗЕРОГ

День обещает значительно изменить вашу жизнь. Приготовьтесь к переменам. Будьте бдительны и не слушайте ничьих советов, так как тайный недоброжелатель по-прежнему пытается вам навредить. Ваша гибкость и выдержка поможет обойти скрытые ловушки. Осмотрительно относитесь к любым коллективным действиям.

ВОДОЛЕЙ

День отдыха, обретения новых источников энергии. Не рекомендуется заниматься бытовыми проблемами: делать ремонт, благоустраивать квартиру, сажать растения. Опасно предаваться чревоугодию или увлекаться спиртными напитками. Если есть возможность, то посетите храм. Больше времени проводите на природе. Сны могут быть пророческими.

РЫБЫ

День преодоления сомнений, определения своего предназначения. Творческий порыв, реализованный в этот день, может в корне изменить вашу жизнь, вознести на новые, ранее недосягаемые высоты. Но не ожидайте помощи со стороны родных и близких — делайте все преимущественно сами. В любом деле будьте последовательны и терпеливы.

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