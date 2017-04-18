Говорят звезды. Гороскоп на 18 апреля

Будет много забот, не исключено, что придется забыть о собственных планах, чтобы помочь другим или заняться каким-то общественно полезным делом. Вокруг царят суета и неразбериха, но вы не только сами сохраняете спокойствие, но и другим помогаете обрести душевное равновесие. Возможны удачные командировки, плодотворные деловые переговоры.

ОВЕН

День преобразования космической энергии. Любое дело потребует особенного внимания и осторожности. Благоприятный день для перспективного планирования, для поиска новых источников заработка, для смены сферы деятельности. Вам предстоит принятие очень важных решений, однако скорая выгода от задуманного довольно сомнительна.

ТЕЛЕЦ

Критический во всех отношениях день. Звезды рекомендуют ограничить прием животной пищи, воздержание, трезвую оценку действительности. Полагайтесь на интуицию и здравый смысл. Будьте собраны и деловиты. Не стоит полагаться на чужое мнение. Это только помешает делам и станет поводом для финансовых потерь. Воздержитесь от активной деятельности. Ограничьте контакты, чтобы не тратить энергию в мелочных делах или пустой болтовне. Возможно столкновение с ханжеским отношением, хамством или ограблением. Помощь во сне или наяву — знак благоприятных обстоятельств.

БЛИЗНЕЦЫ

Крайне неблагоприятный во всех отношениях день. Судьба посылает вам испытания, проверяет на прочность ваши жизненные принципы и взгляды. Вероятны обманы, разочарования, травмы. Избегайте прогулок, путешествий, игр с крупными домашними животными. День связан с травлей, преследованием, столкновением с толпой. Уединение, общение с близкими людьми помогут снизить отрицательные тенденции дня. Займитесь уборкой квартиры или приведением в порядок дачного участка.

РАК

Не стоит полагаться на партнеров и ожидать помощи от родственников. Это только помешает делам и станет поводом для лишнего раздражения. Отношения с любимым человеком не будут идеальными, а потому вам лучше сдерживать свои эмоции, проявлять как можно больше терпеливости и доброжелательности к окружающим.

ЛЕВ

Сегодня любое дело потребует особенного внимания и осторожности. Ваше финансовое положение находится в нестабильном состоянии. Звезды не рекомендуют бессмысленно рисковать или пускаться в явные авантюры. Лучше снизить потребности, творческую активность и разобраться в своих мыслях и чувствах. Благоприятный день для перспективного планирования, для поиска новых источников заработка, для смены сферы деятельности.

ДЕВА

Сегодня придется решать множество вопросов одновременно. Звезды рекомендуют быть внимательными и осторожными, избегать ненужных разговоров, потому что сейчас они ни к чему, кроме взаимного раздражения, не приведут. Вам предстоит принятие очень важных решений. Возможно, получите выгоду от задуманного. Но помните, что новые горизонты открываются не так уж легко.

ВЕСЫ

День испытаний. Крайне неблагоприятный день, связанный с травлей, охотой, преследованием, столкновениями. Он проверит вас на устойчивость и умение находить компромисс в трудных ситуациях. Во второй половине дня полезно уединение, отказ от активных действий. Лучше занять выжидательную позицию и пораньше лечь спать.

СКОРПИОН

Противоречивый, двойственный день. В начале этого дня сохранится устойчивое положение на работе и во всех сферах деятельности. Ваше продвижение по службе будет зависеть от того, насколько вы не боитесь риска. Во второй половине дня может возникнуть критическая ситуация как на работе, так и дома. Рекомендуется не признавать компромиссов и не ходить протоптанными тропами. Рассчитывать можно только на себя. Позаботьтесь о сохранении собственности.

СТРЕЛЕЦ

День связан с травлей, охотой, преследованием, столкновением с толпой. Крайне неблагоприятный во всех отношениях. Избегайте прогулок в одиночестве, путешествий, игр с крупными домашними животными. Уединение, общение с близкими людьми помогут снизить отрицательные тенденции дня.

КОЗЕРОГ

Сегодня звезды рекомендуют быть внимательными — вам предстоит принятие очень важных решений. Возможны конфликты с начальством вследствие того, что вы слишком полагались на свои силы или на заверения партнеров, в результате чего не справились с порученным делом.

ВОДОЛЕЙ

Вероятны негативные изменения в финансовом положении. Бизнесменам звезды не советуют спешить с инвестициями. Лучше дождаться более подходящих условий и уверенно действовать. У работников бюджетной сферы может появиться возможность подняться на ступеньку выше по служебной лестнице. Во второй половине дня умеренные занятия спортом, прогулки и игры с детьми дадут мужчинам-Водолеям необходимый заряд бодрости на всю неделю.

РЫБЫ

День подведения итогов и анализа всей жизнедеятельности. Напряженная работа первой половины года уже может приносить результаты. Но не стоит успокаиваться. Вам еще нужно приложить много усилий для достижения своей цели. Симпатии окружающих на стороне тех Рыб, которые проявляют сердечность и мягкость.

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