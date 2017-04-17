Говорят звезды. Гороскоп на 17 апреля

Избегайте суеты и беспорядка в делах, старайтесь действовать в соответствии с планом, который раньше составили. Можно браться за что-то новое, но лишь в том случае, если вы рассчитываете исключительно на собственные силы, ни от кого не ждете поддержки и бескорыстной помощи.

ОВЕН

Один из самых благоприятных в коммерческом плане дней, когда возможна реализация всех идей, замыслов и начинаний, которые накопились за предыдущее время. Обдуманные действия и решительность в поступках принесут успех. Не исключены столкновения с противниками, ссоры с коллегами. Удачны все дела, даже рискованные.

ТЕЛЕЦ

День желательно провести пассивно, созерцательно. Звезды благоприятствуют одиночеству и сосредоточению на духовных проблемах. Успех в финансовой сфере может произойти при больших затратах времени и труда. Активные действия приветствуются, если хорошо продуманны. Желательно ограничить контакты с окружающими: возможно негативное влияние, которое приведет к ошибкам и финансовым потерям. Близкий человек поможет вам избавиться от необъяснимой тревоги, усталости или нервного стресса.

БЛИЗНЕЦЫ

Звезды предостерегают от активности в сфере профессиональной деятельности. Беспричинные смены настроения, неожиданные перепады самочувствия могут осложнить достижения поставленных целей или привести к конфликту с окружающими вас людьми. День желательно провести пассивно, созерцательно. Успех в финансовой сфере может произойти при больших затратах времени и труда, однако прибыль все равно не оправдает ваших ожиданий.

РАК

Сегодня должно произойти событие, которое окажется ярким и запоминающимся. Ничего не бойтесь, так как звезды благосклонны к вам. Всю энергию лучше направить на работу — вас непременно ждет успех. Человек, который находится рядом, способен помочь вам избавиться от необъяснимой тревоги.

ЛЕВ

Жизненный потенциал, сексуальность, личное обаяние находятся на высоком уровне. Удачное расположение звезд сулит успех в коммерческих операциях. Возможна реализация всех идей, замыслов и начинаний. Избыток жизненных сил и способность к выполнению самых сложных задач принесут высокие результаты. Похвала и расположение начальства заставят вас искать необычные пути решения проблем, нетрадиционный подход к делу.

ДЕВА

День активной борьбы и столкновений. На работе сегодня вероятны сложности, мелкие стычки с сослуживцами. Будьте осторожны при переходе улицы, остерегайтесь аварий, травм на работе. Дела, которыми вы будете вынуждены заниматься, окажутся малоинтересными. Во второй половине дня новые люди, вошедшие в вашу жизнь, подарят вам новые идеи и откроют глаза на иные возможности.

ВЕСЫ

Напряженный день. Некоторый успех в финансовой сфере может произойти только при больших затратах сил, денег и времени. Только своевременное реагирование на возникающие проблемы поможет вам справиться с негативной ситуацией. В противном случае вы почувствуете раздражительность, резкую смену настроения, недомогание. Все это может ослабить вашу ауру.

СКОРПИОН

День не предвещает больших успехов, достижений, удач. Спокойно занимайтесь текущими делами. Закрепитесь на достигнутых позициях. Возможно, что в конце недели возникнет кризисное финансовое положение. Не принимайте предложений о легких доходах. Вас спасет то, что вы не поддаетесь иллюзиям, и вы еще больше выиграете от этого в глазах коллег и начальства.

СТРЕЛЕЦ

Звезды предостерегают от активности в сфере профессиональной деятельности — любое дело потребует больших затрат времени и труда, однако, результат все равно не оправдает ваших ожиданий. Не исключены резкие смены настроения, неожиданные перепады самочувствия, что может привести к конфликту с окружающими вас людьми.

КОЗЕРОГ

День активной борьбы и столкновений. Судьба по-прежнему испытывает вас на прочность. Дела, которыми вы будете вынуждены заниматься, окажутся малоперспективными. На работе сегодня вероятны сложности, мелкие стычки с сослуживцами. Не давайте необдуманных обещаний.

ВОДОЛЕЙ

Вас ждет тревожный день. Сегодня не стоит заниматься делами, требующими тактичного подхода, чуткости и внимательности. Постарайтесь сохранить свои замыслы и планы в тайне — козни недоброжелателей могут свести результат к нулю. Периодически будет поступать тревожная информация, но своевременное реагирование на возникающие проблемы поможет вам справиться с ситуацией. Опасно предаваться гневу. Избегайте шумных компаний.

РЫБЫ

Вас ожидает напряженный день. Постарайтесь воздержаться от резких слов и раздражения. Не следует посвящать в свои планы не совсем надежных людей, так как можете привлечь к себе внимание недоброжелателей. Не принимайте предложений о легких доходах. Полезно пересмотреть отношения с соседями. Велика опасность переутомления. Следите за состоянием сердечно-сосудистой системы и пищеварительного тракта.

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