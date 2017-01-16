Говорят звезды. Гороскоп на 16 января

Порадуют встречи с друзьями, общение с родственниками. Близкие люди найдут способ развеселить вас, поднять настроение. Возможны неожиданные приятные подарки, трогательные сюрпризы и знаки внимания. Стоит быть внимательнее в первой половине дня: в это время возможны какие-то ошибки, недоразумения, неприятные происшествия. Но позитивные тенденции быстро наберут силу, и ситуация изменится к лучшему.

ОВЕН

День благоприятен для Овнов творческих профессий. Сегодня они смогут реализовать свои замыслы или уладить проблемы, связанные с ремонтом квартиры или благоустройством дома. Любая покупка будет удачной.

ТЕЛЕЦ

Деловая активность по-прежнему не стабилизировалась. В любом деле вам придется прилагать гораздо больше усилий, чем обычно. Интриги, зависть, неожиданные препятствия будут затягивать осуществление ваших планов. Сегодня следует соблюдать осторожность и гибкость. Может возникнуть необходимость привлечь к своим планам влиятельных людей. В этот день не планируйте встреч с друзьями и не спорьте ни с кем. Вторую половину дня посвятите дому, семье, детям. В сексуальном плане день обещает быть удачным.

БЛИЗНЕЦЫ

Вероятны ссоры или домашние хлопоты. Сохраняйте выдержку и хладнокровие. Не реагируйте на то, что происходит, — многое зависит не только от вас. День благоприятен для реализации творческих замыслов, для дел, связанных с землей, строительством, благоустройством. Во второй половине дня вероятно плохое известие или ухудшение самочувствия.

РАК

Сегодня вам удастся сотворить нечто выдающееся. Звезды советуют заняться творческой деятельностью. И вам удастся самореализоваться, ничто не сможет омрачить вашего настроения. Отношения между вами и окружающими будут хорошими и теплыми, так как недоброжелатели на время решили оставить вас в покое.

ЛЕВ

День благоприятен для мужчин-Львов. Сегодня они смогут уладить проблемы, связанные с личными отношениями или с ремонтом квартиры, благоустройством дома. Любая покупка, кроме приобретения мебели и изделий из дерева, будет удачной.

ДЕВА

Сегодня вас ждут новые интересные знакомства — не исключено, что из деловых они перерастут в дружеские. День благоприятен для реализации творческих замыслов, для дел, связанных с благоустройством дома. Любое вложение денег будет удачным и принесет прибыль. Во второй половине дня вероятно плохое известие или ухудшение самочувствия. Простудные заболевания или обострение хронических заболеваний — признак неверно выбранного пути.

ВЕСЫ

Неблагоприятный день. Опасайтесь интриг, зависти. Может возникнуть необходимость в помощи друзей, родственников или влиятельных людей. Вероятны ссоры. Вам следует уделить максимум внимания своим близким.

СКОРПИОН

Этот день будет отмечен ощущением радости, успокоения. Вы можете почувствовать удивительную легкость и свободу. Результаты всех намеченных встреч окажутся впоследствии спасательным якорем. Вероятно, они принесут улучшение финансового положения.

СТРЕЛЕЦ

Благоприятный день. Занятия творчеством или любимое увлечение могут привести к внутренним открытиям или указать на дополнительный источник заработка. Общение с друзьями, встречи с интересными людьми и любовные отношения успешны и принесут удовлетворение. Желательно отправиться в гости или принять гостей у себя. Вечером возможно неприятное известие. Вероятны ссоры или домашние хлопоты, которые следует воспринимать спокойно, без лишних эмоций: скоро все станет на свое место.

КОЗЕРОГ

Благоприятный день. Возможно сегодня вам посчастливится решить проблемы, которые не покидали вас на протяжении последних дней. Повышение жизненного потенциала может положительно сказаться в сфере профессиональной деятельности, на отношении к вам начальства, на карьеру. Будьте осторожны в обещаниях или в делах, связанных с заключением долгосрочных договоров.

ВОДОЛЕЙ

Возросшее обаяние Водолея позволит преодолеть все преграды и препятствия на пути к успеху в личной жизни. Не исключено появление свежих идей, которые позволят найти новые источники заработка. В этот день женщины смогут максимально проявить все свои интеллектуальные и духовные способности, только не стоит браться за то, что потребует большого эмоционального напряжения, так как вероятны нервные срывы.

РЫБЫ

Опасный день, связанный с внешней агрессией, провокациями и искушениями. У Рыб вероятно усиление таких качеств, как податливость, внушаемость, лень, стремление к соблазнам. В этот день полезно ограничение во всех земных наслаждениях: строгая диета, воздержание. Не реагируйте болезненно на то, что происходит, ведь от вас не многое зависит. В этот день нужно быть ближе к природе.

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