Говорят звезды. Гороскоп на 16 апреля

День будет интересным и многообещающим. Появляются новые дела и планы, вы с энтузиазмом беретесь за реализацию того, что было задумано раньше, и не боитесь трудностей. Вы легко найдете союзников. Люди, которые помогают вам сегодня, со временем могут стать настоящими друзьями.

ОВЕН

Критический день, связанный с самозащитой, отстаиванием жизненных принципов и взглядов. Воздержитесь от активной деятельности, физических нагрузок, прогулок, новых знакомств. В общении с дальним окружением вероятны интриги, разочарования, травмы. Избегайте темноты и уединения. Общение с близкими людьми поможет снизить отрицательные тенденции дня.

ТЕЛЕЦ

В вашей жизни могут произойти неожиданные перемены. Вероятна нежеланная встреча или неприятное известие. Звезды указывают на некоторый спад в финансовой сфере. Сохраняйте выдержку и здравый смысл. Советы друзей и близких родственников окажут положительный эффект. Вечер благоприятен для активного отдыха, увлечений, выхода сексуальной энергии, зачатия. Сны счастливы. Ясная солнечная погода наутро — добрый знак.

БЛИЗНЕЦЫ

Звезды указывают на некоторый подъем в финансовой сфере. Вероятно возвращение старых долгов, выигрыш или находка ценной вещи. Во второй половине дня не исключены нежеланная встреча или неприятное известие. Не поддавайтесь эмоциональному импульсу. Прислушайтесь к советам друзей и близких родственников. Вечер благоприятен для активного отдыха, развлечений, выхода сексуальной энергии, для зачатия. Возможно, вас пригласят на какое-то торжество, так что о подарке позаботьтесь заранее, не оставляя его поиски на последние минуты.

РАК

Благоприятный день для знакомств, посещения новых мест и путешествий. Свежие впечатления потребуются вам сейчас, как никогда ранее. Открытость миру и людям принесет вам массу положительных эмоций. Все дела, связанные с профессиональной деятельностью, будет трудно контролировать из-за возникающих рассеянности и мечтательности. Но многие из вас именно сейчас будут способны заглянуть в будущее, понять душу спутника жизни и материализовать свои творческие порывы.

ЛЕВ

Сегодня следует ответственно и серьезно подойти к любому делу. Вдохновение и честолюбие, готовность преодолеть любые трудности для достижения цели принесут успех. Благоприятное расположение Меркурия позволяет реализовать коммерческие идеи и намерения предыдущего времени. Склонность к рискованным операциям может толкнуть вас на явную авантюру, однако, если расчет будет верен, то риск будет оправдан. Сон сбудется через день. Крыша, высота во сне — ошибка в своих расчетах.

ДЕВА

Крайне неблагоприятный во всех отношениях день. Судьба посылает вам испытания, проверяет на прочность ваши жизненные принципы и взгляды. Вероятны обманы, разочарования, травмы. Избегайте дальних прогулок, путешествий. Возможно столкновение с грубостью, хамским отношением. Уединение, общение с близкими людьми помогут снизить отрицательные тенденции дня. Займитесь уборкой квартиры или приведением в порядок дачного участка. Воздержитесь от активной деятельности.

ВЕСЫ

День обманов, иллюзий. В семейных отношениях вероятна обоснованная ревность. Результатом этого могут быть резкие, необдуманные поступки. Благодаря прирожденному такту, чуткости и внимательности вы сможете избежать многих проблем. Во второй половине дня возможна тревожная информация.

СКОРПИОН

Успех этого дня во многом будет зависеть от отношения с начальством. Многие из Скорпионов будут иметь потребность проявить свою исключительность. У женщин-Скорпионов поступки этого дня могут быть непредсказуемы. Возможны такие ситуации, которые принесут вам страдания. А вы, в свою очередь, заставите страдать близких вам людей. Капризность, агрессия и эгоизм — это те качества, которые не делают вам чести.

СТРЕЛЕЦ

Сегодня старайтесь контролировать эмоции и внимательнее прислушиваться к советам друзей и близких родственников. Вечер благоприятен для активного отдыха, развлечений, выхода сексуальной энергии, нового знакомства.

КОЗЕРОГ

Крайне неблагоприятный во всех отношениях день. Избегайте дальних прогулок, путешествий. Возможно столкновение с грубостью, хамским отношением. Уединение, общение с близкими людьми помогут снизить отрицательные тенденции дня.

ВОДОЛЕЙ

Вероятно, что сегодня вы сможете реализовать неудержимый порыв к новым впечатлениям. Ваша интуиция поможет определить, кто настоящий друг, а кто враг. Прекрасное время для общения с представителями противоположного пола. Велика вероятность перерастания случайного знакомства в длительные гармоничные отношения.

РЫБЫ

С сегодняшнего дня рекомендуется Рыбам создавать резерв финансовых средств. В скором времени велика вероятность непредвиденных трат. Многие Рыбы уже сегодня столкнутся с временными финансовыми трудностями. На данном этапе очень важно поддерживать хорошие отношения с начальством и коллегами, искать новые источники заработка.

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