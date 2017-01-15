Говорят звезды. Гороскоп на 15 января

На первый план выходят домашние дела, именно ими вы будете заниматься большую часть дня. Возможны неожиданные визиты, причем гости могут задержаться надолго, а вам придется потрудиться, чтобы они чувствовали себя комфортно. Также хорошо складываются поездки, в том числе незапланированные. Вы легки на подъем и искренне радуетесь новым впечатлениям.

ОВЕН

Неблагоприятный день. Существует вероятность значительных финансовых потерь в результате кражи, ограбления или неудачной покупки. Избегайте конфликта с незнакомыми людьми. Ваша отвага и смелость на этот раз могут сослужить плохую службу.

ТЕЛЕЦ

В этот день вы сможете максимально проявить все свои интеллектуальные и духовные способности. Возможны встречи с друзьями, на которых вы будете блистать остроумием и красноречием. За что бы вы ни взялись, вас ожидает успех, вот только не беритесь за то, что требует большого приложения физических сил. Звезды предупреждают о возможности травмы или расстройства здоровья. По возможности проведите вечер этого дня где-нибудь вне дома, в гостях у друзей, среди родственников.

БЛИЗНЕЦЫ

Возросшее обаяние женщин-Близнецов позволит им преодолеть все преграды и препятствия на пути к успеху. В этот день женщины смогут максимально проявить все свои интеллектуальные и духовные способности, только не стоит браться за то, что потребует большого физического напряжения. Мужчин-Близнецов звезды предупреждают о возможности травмы или расстройства здоровья.

РАК

Вероятно улучшение финансового положения. Возможно, сделки, заключенные ранее, не сорвутся и принесут солидный доход. За что бы вы ни взялись, вас ожидает успех, вот только не беритесь за то, что, как вам кажется, вы не сможете сделать. Если есть желание, проведите вечер этого дня где-нибудь вне дома, скажем, у друзей, которые в последнее время настойчиво приглашали к себе.

ЛЕВ

Хороший день во всех отношениях. Ваша активность и деловитость будут отмечены начальством или партнерами по бизнесу. Хороший день для завершения дел, анализа пройденного пути, общения с близким человеком.

ДЕВА

Крайне неблагоприятный день — день обольщения, обмана, разгула темных страстей. Ваше финансовое положение несколько ухудшится. Возможно, вы потеряете ценную вещь или вернете старые долги. Существует вероятность пожара или острого конфликта с незнакомыми людьми. Проявите осторожность в общении с людьми. Не теряйте смелости и самообладания. Любовь покидает вас. От вас зависит — расстанетесь вы сейчас или немного позже. Разрыв почти неизбежен.

ВЕСЫ

Возросшее обаяние Весов позволит им преодолеть все преграды и препятствия на пути к успеху. Не исключено появление свежих идей, которые позволят найти новые источники заработка. Во второй половине дня вероятно плохое известие или ухудшение самочувствия. Простудные заболевания или обострение хронических заболеваний — признак неверно выбранного пути.

СКОРПИОН

Положительные тенденции второй половины предыдущего дня благоприятно скажутся на сегодняшнем дне. Вы забудете о беспокойстве и досадных мелочах. Если вы отбросите строгость и целиком расположитесь к близким людям, то будете вознаграждены. Цените настоящий момент и наслаждайтесь каждой приятной минутой.

СТРЕЛЕЦ

Некоторая разбросанность, желание успеть везде или решить все дела сразу могут привести к ошибкам или нервным перегрузкам. Вероятны плохие известия, которые застанут вас врасплох или заставят изменить намеченные планы. Регрессивное движение Меркурия отрицательно скажется на финансовых делах. Появятся неожиданные проблемы, которые могут затормозить все ваши начинания. Следует понизить деловую активность во избежание материальных потерь. Сон исполнится, если повторится через три дня.

КОЗЕРОГ

Существует вероятность пожара или острого конфликта с незнакомыми людьми. Следите за здоровьем: вероятно ухудшение самочувствия. Необходимы осторожность, пост, воздержание. Нельзя сердиться, плакать. Лошадь во сне или наяву — дурной знак.

ВОДОЛЕЙ

День включения космической энергии. Начинается период высокой гармонии ума, стремлений и чувств. Планеты помогают вам. Мощные процессы затронут личную жизнь многих Водолеев. Вероятны любовь, удовольствия, радость созидательного творчества и уверенность в собственных силах. Многим Водолеям предначертана большая любовь, которая может привести к заключению брака.

РЫБЫ

Этот день символизирует внутреннюю свободу. Он удачен для любой работы и совершенствования. Успех будет сопутствовать наиболее спокойным Рыбам, умеющим приспосабливаться к любым условиям жизни, сдерживать свои эмоции, желания и поступки. Но прежде всего постарайтесь освободиться от зависимости. В первой половине дня успеху в делах может помешать излишняя суетливость, во второй — апатия и лень.

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