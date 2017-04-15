Говорят звезды. Гороскоп на 15 апреля

Благоприятный день для общения со старыми друзьями и близкими по духу людьми. Будет возможность наладить отношения с теми, с кем вы в последнее время были в ссоре. Вторая половина дня подходит для романтических свиданий.

ОВЕН

Вероятно, в первой половине дня домашние хлопоты или бытовые проблемы займут все ваше время. Не исключено, что завышенная самооценка или пренебрежительное отношение к собеседнику станет причиной конфликта, который разрешится не в вашу пользу. Во второй половине дня благоприятны активный отдых, развлечения, прогулки.

ТЕЛЕЦ

Звезды покровительствуют мудрости, соразмерности, уравновешенности. Удачный день для Тельцов, занимающихся в сфере бизнеса. Вероятно достижение цели или значительное продвижение на пути к поставленной цели. День обещает быть благоприятным в любовных отношениях. Тех женщин-Тельцов, кто еще не успел обзавестись семьей, ждет приятное знакомство. Вечером можно не ограничивать себя в еде, выпить холодного сухого вина, потанцевать.

БЛИЗНЕЦЫ

Обманы, иллюзии в партнерских отношениях, ревность могут стать причиной резких, необдуманных поступков. Не следует заниматься делами, требующими тактичного подхода, чуткости и внимательности. Постарайтесь сохранить свои замыслы и планы в тайне — козни недоброжелателей могут свести результат к нулю. Периодически будет поступать тревожная информация, но своевременное реагирование на возникающие проблемы поможет вам справиться с ситуацией. Опасно предаваться гневу и чревоугодию. Исключите вино и шумные компании.

РАК

Рекомендуется смирить проявление чувств: слишком отличается настоящее финансовое положение от вашей субъективной оценки. Кроме того, сегодня вы можете столкнуться с проблемой взаимоотношений с партнерами и родственниками.

ЛЕВ

Вероятно, напряженная работа или нежелание заботиться о своем здоровье могут отрицательно сказаться на самочувствии, а упрямство или излишняя прямолинейность негативно отразятся на отношениях с ближним окружением. Возможно, домашние хлопоты или бытовые проблемы займут все ваше время, однако, из-за неблагоприятного расположения планет даже ваши титанические усилия и поддержка окружающих не принесут заметных результатов. Исключите азартные игры — удача не на вашей стороне.

ДЕВА

День серьезных провокаций и конфликтов. Не исключено выяснение отношений с окружающими вас людьми. Скажется усталость и перенапряжение. Будьте предельно внимательны и осторожны с близкими, дабы не задеть их самолюбия, не вызвать ревности или зависти. Посвятите этот день отдыху на природе или работе на дачном участке.

ВЕСЫ

Благоприятный день для активного отдыха, развлечений, зачатия. Вероятно возвращение старых долгов. Подъем энергетического потенциала может способствовать положительным переменам в жизни. Любые коллективные мероприятия окажутся весьма успешными. Легкость в общении, личное обаяние, неординарность суждений могут заложить основы будущего финансового успеха.

СКОРПИОН

Если вы успешно справитесь с проблемами предыдущего дня, то сегодня день будет благоприятным во всех отношениях. На душе у вас будет спокойно. Обсудите с семьей отпуск или совместный отдых Благоприятны путешествия, которые обещают романтические встречи. Но не стоит пока посвящать близких родственников в свои новые отношения.

СТРЕЛЕЦ

День обещает быть трудным. Обманы, иллюзии в партнерских отношениях, мнительность могут стать причиной резких, необдуманных поступков. Отсутствие такта или дипломатических талантов может привести к конфликтам, а вспыльчивость — стать препятствием при решении любых дел. В личной жизни не исключены разочарования.

КОЗЕРОГ

День активной борьбы и столкновений. Судьба по-прежнему испытывает вас на прочность. Дела, которыми вы будете вынуждены заниматься, окажутся малоперспективными. На работе сегодня вероятны сложности, мелкие стычки с сослуживцами. Не давайте необдуманных обещаний.

ВОДОЛЕЙ

Вас ждет тревожный день. Сегодня не стоит заниматься делами, требующими тактичного подхода, чуткости и внимательности. Постарайтесь сохранить свои замыслы и планы в тайне — козни недоброжелателей могут свести результат к нулю. Периодически будет поступать тревожная информация, но своевременное реагирование на возникающие проблемы поможет вам справиться с ситуацией. Опасно предаваться гневу. Избегайте шумных компаний.

РЫБЫ

Вас ожидает напряженный день. Постарайтесь воздержаться от резких слов и раздражения. Не следует посвящать в свои планы не совсем надежных людей, так как можете привлечь к себе внимание недоброжелателей. Не принимайте предложений о легких доходах. Полезно пересмотреть отношения с соседями. Велика опасность переутомления. Следите за состоянием сердечно-сосудистой системы и пищеварительного тракта.

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