Говорят звезды. Гороскоп на 14 января

Благоприятный день, события которого помогут многим принять правильные решения, подскажут, чем стоит заняться, вдохновят на новые свершения. Те, кто в последнее время утратил веру в свои силы, вновь обретут ее и приложат усилия, чтобы добиться новых целей. Легко найти общий язык даже тем, у кого совершенно разные цели и взгляды. Хорошо заниматься домашними делами, а также покупать вещи, которые могут украсить жилище, принимать гостей и наносить визиты.

ОВЕН

Напряженный день, несущий интриги соперников, зависть и козни недоброжелателей. Неожиданные препятствия могут отрицательно сказаться на продвижении дел. Вероятны бытовые хлопоты, связанные с ремонтом, непредвиденными расходами или действиями одного из домочадцев.

ТЕЛЕЦ

Венера создает благоприятные возможности для нового романтического увлечения. Это почувствуют в первую очередь женщины-Тельцы. Перед их обаянием и шармом устоять будет просто невозможно. Они будут привлекать пристальное внимание мужчин. Это благоприятное время для того, чтобы расстаться с прошлым и пойти навстречу новому партнеру. Отдавайтесь любви целиком и будете вознаграждены, так как любимый человек вполне достоин этого.

БЛИЗНЕЦЫ

Неблагоприятный для деловой активности день. Интриги, зависть, неожиданные препятствия будут затягивать осуществление ваших планов. Может возникнуть необходимость в помощи друзей, родственников или влиятельных людей.

РАК

День благоприятен для любви. Не беспокойтесь ни о чем и забудьте о всяких досадных мелочах. Отдавайтесь любви целиком и будете вознаграждены, так как любимый человек вполне достоин этого. Наслаждайтесь каждой минутой, ведь таких мгновений не слишком много в жизни.

ЛЕВ

Интриги соперников, зависть и козни недоброжелателей могут внести напряжение в отношения с начальством или коллегами. Ваше стремление к ответственности и желание вникать во все детали могут отрицательно сказаться на продвижении дел. Определите приоритеты и больше доверяйте партнерам. Может возникнуть необходимость в помощи друзей, родственников или влиятельных людей.

ДЕВА

Возросшее обаяние и серьезное отношение ко всем проблемам позволит вам преодолеть все преграды и препятствия на пути к успеху. Не исключено появление свежих идей, которые позволят найти новые источники заработка. В этот день вы сможете проявить все свои интеллектуальные и творческие способности, только не стоит браться за то, что потребует большого нервного напряжения.

ВЕСЫ

День благоприятен для реализации творческих замыслов, для дел, связанных с землей, строительством, благоустройством. Любое вложение денег будет удачным и принесет прибыль.

СКОРПИОН

Противоречивый, двойственный день. Сегодня следует соблюдать осторожность, так как может возникнуть конфликт с кем-то из близких. В этот день не планируйте встреч с друзьями и не спорьте ни с кем. Вторую половину дня посвятите дому, семье, детям. Приготовьте шикарный ужин и сделайте небольшой домашний праздник. В результате конец дня будет просто великолепен.

СТРЕЛЕЦ

Коммуникабельность и общительность, вообще свойственные Стрельцам, поднимаются, что позволит привлечь к делу активных партнеров или отыскать новых союзников. Удачно пройдут встречи, переговоры, поездки, контакты, хотя придется прилагать гораздо больше усилий, чем обычно. Вероятно новое романтическое увлечение, однако погоня за золотым тельцом не позволит проявить глубину чувств или серьезность намерений. Сны в этот день могут быть вещими. Грязь на одежде во сне или наяву — дурной знак.

КОЗЕРОГ

Ответственное отношение к делу позволит преодолеть все преграды и препятствия на пути к успеху. Звезды рекомендуют наметить приоритеты и правильно распределить свое время. Ваша энергичность может увлечь или удивить окружающих. Не исключено появление свежих идей, которые позволят найти новые источники заработка.

ВОДОЛЕЙ

Благоприятный день для деловой активности, связанной с решением финансовых вопросов. Вероятно, что в первой половине дня вы сможете утвердить себя в самых разных сферах деятельности. Женщины-Водолеи смогут проявить свое обаяние для самоутверждения или поиска новых партнеров. Звезды предостерегают от излишней увлеченности. Новое знакомство не окажется длительным.

РЫБЫ

День символизирует радость бытия. В этот день вы можете не опасаться срывов и неудач. Многим Рыбам удастся обойти любые острые жизненные углы. Однако выбирайте средства для достижения своей цели, зря рисковать не стоит. Этот день благоприятен для интимных встреч, супружеской любви. Ваша половина может проявить к вам повышенное внимание. Все болезни этого дня могут оказаться легко излечимыми. О снах лучше никому не рассказывать.

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