Говорят звезды. Гороскоп на 14 апреля

День подходит для сотрудничества и совместной деятельности. Вы легко находите общий язык с людьми, многих понимаете с полуслова. Не исключены заманчивые деловые предложения. Удастся решить финансовые вопросы, беспокоившие вас в последнее время. Вторая половина дня подходит для романтических свиданий, общения с любимым человеком.

ОВЕН

Нежелание руководствоваться здравым смыслом, упрямство или излишняя прямолинейность могут негативно сказаться на всех делах этого дня. Вероятно, даже завидная работоспособность и поддержка окружающих не принесет заметных результатов из-за неблагоприятного расположения планет.

ТЕЛЕЦ

Благоприятное расположение звезд заставит вас быть собраннее, цельнее. Не растрачивайте свои силы напрасно. Хорошо продуманные действия обязательно принесут успех. Обратите внимание на свой бюджет. Не исключены временные финансовые трудности: крупная покупка, возврат долгов или потеря ценной вещи. Сохраните некоторый резерв на случай непредвиденных трат. Сохраняйте ровные отношения с начальством и сотрудниками. Не исключены происки недругов. Вечером благоприятны физические упражнения, поездки или прогулки, активный отдых.

БЛИЗНЕЦЫ

Не растрачивайте свое время напрасно. Вы рискуете потратить энергию и творческий запал в пустых разговорах. Неблагоприятное расположение звезд заставит вас быть собраннее, цельнее. Вероятны финансовые трудности, связанные с заботой о собственном здоровье или здоровье близких людей. Вечером эмоциональное напряжение может возрасти до предела, так как не исключено плохое известие. Ваши переживания не будут напрасными, подготовьте себя к самому худшему. Не отчаивайтесь: скоро все переменится и жизнь снова станет безоблачной.

РАК

Не исключены временные финансовые трудности, поэтому лучше иметь резерв по случаю непредвиденных трат. Прежде чем думать о расширении вашего предприятия или планировании отдыха, хорошенько взвесьте свои возможности. На данном этапе очень важно поддерживать хорошие отношения с начальством и коллегами.

ЛЕВ

Избыток внутренней энергии может оказаться разрушительным не только для окружающих вас людей, но и для вас самих. Постарайтесь направить стихию в безопасное русло. Только от вашего поведения будут зависеть сегодня успехи в отношениях с противоположным полом и эмоциональная жизнь в целом. Не теряйте времени на раскачивание, не расслабляйтесь и не отвлекайтесь на второстепенные задачи. Упущенное сейчас очень трудно будет наверстать в будущем.

ДЕВА

Тонкая дипломатия должна стать сегодня вашим помощником во всех контактах. У вас завидная работоспособность — успеете сделать на удивление много. Ваша энергия положительно отразиться на окончательных результатах работы. Во второй половине дня возможен конфликт с близкими родственниками. Вам необходимо быть более предусмотрительными и не принимать поспешных решений.

ВЕСЫ

Спокойный день. Некоторая рассеянность может стать причиной ошибок и несвоевременной реакции на события. Есть опасность быть вовлеченным в рискованные предприятия и связи. Благоприятный день для выполнения несложной работы, спокойного отдыха. Пора всерьез подумать об отпуске.

СКОРПИОН

День не благоприятный для контактов и общения, приобретения. Следует проявить осторожность и осмотрительность во всем. Не полагайтесь на удачу, все будет зависеть от вашей воли. У женщин-Скорпионов повышенная эмоциональность и ревность приведут к цинизму. Ваше самолюбие будет уязвлено. В выяснениях отношений будьте благоразумнее. Возможны заболевания мочеполовой системы.

СТРЕЛЕЦ

Неблагоприятное расположение звезд заставит вас проявить решительность и быть собраннее. Острота суждений может привести к ссоре — ваши словесные стрелы могут больно ранить близкого человека. Особенную осмотрительность в высказываниях следует проявить женщинам-Стрельцам.

КОЗЕРОГ

Тонкая дипломатия и редкая способность к анализу ситуации должна стать сегодня вашим помощником во всех контактах. У вас завидная работоспособность — успеете сделать на удивление много.

ВОДОЛЕЙ

Напряженный день. Вероятно, что вам будет очень трудно принять правильное решение. Некоторая нерешительность, вызванная неверной информацией или влиянием постороннего человека, может явиться причиной финансовых потерь. Не доверяйте мнению даже самых близких людей, полагайтесь на свою интуицию и собственный здравый смысл.

РЫБЫ

Противоречивый, двойственный день. Первая половина дня может быть ровной и спокойной. Возможно, Рыбы-женщины услышат много хороших слов в свой адрес. Во второй половине дня многие почувствуют легкую депрессию, что приведет к отрешению от мирских забот. Не следует поддаваться мрачным мыслям и чувствам, сохраняйте трезвый рассудок.

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