Говорят звезды. Гороскоп на 11 апреля

Непростой день. Чаще обычного возникают разногласия, оказывается сложно поладить даже с теми, с кем вы раньше легко находили общий язык. Возможны семейные конфликты, отношения с близкими могут надолго испортиться, если вы не проявите уважение к их интересам, не пойдете на компромисс. Можно начинать новые дела, но стоит иметь в виду, что они потребуют серьезных усилий, а союзники едва ли смогут вовремя прийти на помощь.

ОВЕН

День несет как позитивные, так и негативные тенденции. В первой половине дня звезды благоприятствуют любым начинаниям и замыслам, однако свои планы и намерения нужно держать при себе, иначе во второй половине дня они будут перечеркнуты. Контакты и деловые встречи во второй половине дня не принесут желаемых результатов — скорее всего возникнут новые проблемы и недоразумения в отношениях. Исключите рискованные предприятия или беспечность при контактах с крупными домашними животными. Нельзя употреблять спиртные напитки, мясные продукты.

ТЕЛЕЦ

Возможен конфликт на работе или в отношениях с родственниками. День пассивный, переменчивый. Старайтесь не принимать важных решений. Существует опасность ошибки, недопонимания, духовного дурмана, отравления или опьянения. Новые идеи или влияния будут иметь негативные последствия. Сократите контакты с окружающими, отмените назначенные встречи. День связан с ложью, иллюзиями, влиянием чужих мыслей. Снизить негативные тенденции дня можно только нравственной чисткой: самоотверженностью, терпимостью, смирением гордыни. Вечером полезно посидеть возле огня. Постарайтесь сохранить равновесие и хладнокровно рассматривать даже самые сложные проблемы.

БЛИЗНЕЦЫ

День несет негативные тенденции. Контакты и деловые встречи не дадут желаемых результатов. Старайтесь не принимать важных решений. Возможен конфликт на работе или в отношениях с дальними родственниками. Сократите общение, исключите новые знакомства — чужие идеи или влияния станут препятствием на пути к достижению ваших целей. В семейных отношениях постарайтесь сохранить равновесие и хладнокровно отнестись к вероятной ссоре с партнером.

РАК

Возможен конфликт в отношениях со старшими в семье. Постарайтесь сохранить равновесие и хладнокровно рассматривать даже самые сложные проблемы. Благодаря терпению и такту вы сможете облегчить ситуацию. К концу дня возможно нервное перенапряжение.

ЛЕВ

В первой половине дня звезды благоприятствуют любым замыслам, даже самым рискованным. Однако свои намерения следует держать при себе, иначе они будут перечеркнуты кознями недоброжелателей или непрошеной помощью партнеров. Контакты с партнерами или личные отношения окажутся затруднены и, скорее всего, не принесут никаких результатов. Наоборот, возникнут новые проблемы и недоразумения.

ДЕВА

День несет негативные тенденции. Приготовьтесь к проблемам на работе. Контакты и деловые встречи не принесут желаемых результатов. Скорее всего возможен конфликт с руководством. Сохраняйте спокойствие, не накаляйте атмосферу, признайте свою ошибку — и все уладится. Используйте ваше обаяние в своих интересах, это поможет вам наладить обстановку и на работе.

ВЕСЫ

День несет негативные тенденции. Жизненный потенциал будет постепенно снижаться. Возможно ухудшение отношений с коллегами, начальством, трудности в общении с друзьями и близкими людьми. В семейных отношениях постарайтесь сохранить равновесие и тактичность.

СКОРПИОН

Активный, трудовой день. Прилагая все силы, вы сможете добиться уникальных результатов и прогресса во всем. Симпатии окружающих будут на вашей стороне. Вас уважают и ценят, как уникального специалиста. Существует возможность исполнения мечты, но и велика опасность переутомления.

СТРЕЛЕЦ

День несет негативные тенденции. Вероятно, любые усилия не принесут желаемых результатов. Сократите общение, исключите новые знакомства — ваша доверчивость создаст препятствия на пути к достижению цели.

КОЗЕРОГ

День несет негативные тенденции. Приготовьтесь к проблемам на работе. Ваш нестандартный взгляд на вещи, некоторая эксцентричность и острота суждений может вызвать недовольство начальства или раздражение коллег. Исключите недисциплинированность и самоуверенность, которые заведут вас в тупик.

ВОДОЛЕЙ

Жизненный потенциал имеет тенденцию к снижению. Не исключено, что сегодня на вашей деловой активности скажется плохое самочувствие. Возможно ухудшение отношений с коллегами, начальством, трудности в общении с друзьями и близкими людьми. Возможны искушения плоти или встреча, которая принесет много неприятностей.

РЫБЫ

Сегодня возможен успех во всех начинаниях. День благоприятный для заключения сделок, переговоров. Чувства и эмоциональная жизнь многих Рыб станут богаче, а мысли конкретнее. Вероятно известие, которое поднимет вам настроение. Ваш оптимизм ободрит близких вам людей, которые могут помочь в достижении ваших целей.

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