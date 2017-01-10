Говорят звезды. Гороскоп на 10 января

День пройдет под знаком концентрации сил и рассудительности. Вы можете с успехом реализовать себя в предпринимательской, финансовой деятельности. Удача будет сопутствовать в делах, связанных с финансами, покупками и приобретениями. В профессиональной деятельности рекомендуется действовать старым, проверенным способом.

ОВЕН

День серьезных провокаций, недоразумений, защиты жизненных принципов. Сегодня не следует заниматься чем-то новым. Лучше разберите старые бумаги, обратитесь к своим записям, возможно, что теперь они как никогда актуальны. Этот день неблагоприятен для разрешения спорных вопросов и судебных дел — исход будет непредсказуем.

ТЕЛЕЦ

С этого дня Меркурий начинает регрессивное движение. Следует понизить деловую активность, чтобы избежать финансовых потерь. На работе сегодня вероятны мелкие неприятности. Возможна реорганизация или разногласия с начальством. Не пытайтесь перехитрить судьбу. Все, что происходит, от вас не зависит. В этот день нужно быть ближе к природе. Во второй половине коммуникабельность Тельца поднимается. Удачно пройдут встречи, переговоры, поездки. Результативными окажутся любые контакты.

БЛИЗНЕЦЫ

Регрессивное движение Меркурия отрицательно скажется на финансовых делах. Следует понизить деловую активность, чтобы избежать материальных потерь. В первой половине дня вероятны мелкие неприятности с партнерами или разногласия с начальством. Во второй половине коммуникабельность Близнецов поднимется. Удачно пройдут встречи, переговоры, поездки, контакты, хотя придется прилагать гораздо больше усилий, чем обычно.

РАК

На работе сегодня вероятны мелкие неприятности. Дела, которыми вы будете вынуждены заниматься, окажутся малоинтересными. Не реагируйте болезненно на то, что происходит, ведь от вас не многое зависит. В этот день нужно быть ближе к природе, серьезно трудиться. Во второй половине дня удачными окажутся любые контакты с близкими родственниками.

ЛЕВ

Этот день мало подходит для разрешения спорных вопросов и судебных дел — исход скорее всего будет для вас неблагоприятен. Претензии к близкому человеку могут привести к скандалу. Взаимопонимание в этот день полностью отсутствует.

ДЕВА

День серьезных провокаций. Все против вас. Вас будут обвинять в том, чего вы не делали. Взаимопонимание в этот день полностью отсутствует. Исход различных споров будет непредсказуем. Будьте предельно осторожными. Не исключены обманы и недобросовестность со стороны людей, от которых вы зависите. Этот день не совсем благоприятен для зачатия ребенка.

ВЕСЫ

Вероятно, в первой половине дня вы сможете проявить себя в самых разных сферах деятельности. Судьба дает вам шанс улучшить свое финансовое положение. Баланс между чувствами и поступками восстановится, несмотря на то что первые будут ярки и переменчивы, а вторые — неожиданны. Во второй половине дня возможна конфликтная ситуация при полном отсутствии взаимопонимания.

СКОРПИОН

Благоприятный день, но к вечеру вы останетесь недовольны собой. Необходимо избавиться от тяжелых мыслей. Возможно, вы преувеличиваете опасность и сложность создавшейся ситуации. Постарайтесь избежать озлобления и непримиримости. Близкие вам люди будут страдать, если вы замкнетесь в себе. Они-то знают, какой запас тепла и доброты кроется за вашим внешним холодным видом и ценят вашу способность самопожертвования ради любимых.

СТРЕЛЕЦ

Судьба дает вам шанс улучшить свое финансовое положение. Уверенность, деловая активность и динамизм помогут вам находить верные решения по важным вопросам. Желание покорять новые высоты и осваивать новые территории может подтолкнуть вас к опрометчивым поступкам. Ваша прямота и характерная привычка откровенно говорить о своих намерениях отрицательно скажется на осуществлении намеченных планов: вероятны козни недоброжелателя. Не пытайтесь решить все проблемы сразу, жизнь сама подскажет вам нужный выход.

КОЗЕРОГ

День серьезных провокаций и противостояния. Исход любого спора будет чреват скандалом, потому что сегодня взаимопонимание полностью отсутствует. Будьте предельно осторожными.

ВОДОЛЕЙ

Напряженный день. Не пытайтесь решить все проблемы сразу. Необходимо собраться и привести начатые дела к конкретному результату. Женщин-Водолеев звезды предупреждают о возможных осложнениях в общении со старшими родственниками. Ваше финансовое положение будет влиять на дальнейшие планы и ситуацию в семье. Проблемы детей потребуют от вас значительных финансовых средств.

РЫБЫ

День символизирует упадок жизненных сил, ослабление ауры и усиление негативного воздействия внешней среды. Из-за некоторой рассеянности вы с трудом войдете в рабочий ритм. Этот день неудачен для заключения сделок, покупок и выяснения отношений. Не принимайте решений по важным вопросам. Сегодня будьте особенно внимательны к своему здоровью. День неудачен для хирургических операций, зачатия.

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