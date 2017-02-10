Говорят звезды. Гороскоп на 10 февраля

Легкий, приятный день, отлично подходящий для любого общения. Найти общий язык удается даже людям, которые совсем не похожи друг для друга. Сейчас можно обсуждать важные вопросы, касаться тем, из-за которых прежде возникали споры: деликатность и тактичность помогут избежать конфликтов. Может быть трудно сосредоточиться на привычной однообразной работе, особенно если она требует внимания к мелким деталям. А вот в делах, требующих фантазии и творческого подхода, можно добиться успеха, даже если вы прежде ничем подобным не занимались.

ОВЕН

Сегодня вам следует более внимательно присмотреться к партнерам, которым, вероятно, не стоит слишком доверять. Неожиданный поворот событий может изменить ситуацию не в вашу пользу.

ТЕЛЕЦ

Благодаря вашему эмоциональному богатству отношения в семье станут теплее. Очень хороший день для взаимного общения с партнером. Если вы собрались в путешествие, не откладывайте — сегодня вам желателен активный семейный отдых. Вечером возможно неприятное известие, которое вызовет усталость и раздражение. Проявите самообладание. Настраивайтесь на активную рабочую неделю. Разрешение предстоящих проблем потребует много усилий.

БЛИЗНЕЦЫ

Вероятнее всего, этот день запомнится вам как день значительных корректировок долгосрочных жизненных планов. Начало дня может принести огорчения и разочарования. Возможно неприятное известие, связанное с амбициозностью и агрессивностью партнеров. Вероятны конфликты с родственниками, детьми. Во второй половине дня наступит перелом.

РАК

День приобретений, накопления имущества, покровительства. Обратите внимание на свой гардероб. Его давно нужно обновить. Не помешает приобрести пару симпатичных вещей. Этот день посвятите детям, вспомните свое детство и все самое лучшее, что было связано с ним.

ЛЕВ

Хороший день для активного отдыха и развлечений; Благоприятны коллективные мероприятия, физические нагрузки на свежем воздухе. Вероятно, женщин-Львов ждет романтическая встреча или неожиданное радостное известие. Мужчинам-Львам следует остеречься финансовых потерь.

ДЕВА

Сегодня вы можете получить приятное известие или заманчивое предложение об участии в совместном проекте. Вам следует очень хорошо и детально все обдумать: дело потребует максимума времени и сил. Не стоит решаться на рискованные операции. Ваш успех зависит от медленного поступательного движения к одной цели. Вероятнее всего, этот день запомнится вам как день значительных корректировок долгосрочных жизненных планов.

ВЕСЫ

Противоречивый, двойственный день. Начало дня может ознаменоваться резкими переменами. Причиной этого может быть неприятное известие, обманы и предательства. Вторая половина дня раскроет новые возможности и придаст импульс для дальнейшей деятельности. Укрепятся отношения в семье.

СКОРПИОН

День кармического воздаяния. Ваши способности преодолевать препятствия и смотреть опасности в лицо, уникальная трудоспособность и усердие будут обязательно вознаграждены по заслугам. Но грехи и просчеты будут стоить дорого. В результате возможно небольшое перенапряжение и ухудшение самочувствия.

СТРЕЛЕЦ

Неблагоприятный день. Возможно, именно сегодня нерешенные проблемы или отложенные на время дела закружат вас в стремительной карусели. Судьба вновь испытывает вас на целеустремленность, выдержку и выносливость. Смело идите навстречу испытаниям, иначе ситуация обострится до крайности. От вашей выдержки и рассудительности будет зависеть успех всех дальнейших дел и начинаний.

КОЗЕРОГ

День равновесия, получения космической энергии, самоуглубления. Благоприятный день для устройства личной жизни. Ваши обаяние и упорство помогут вам достичь высоких результатов, однако не следует форсировать события — ваш успех зависит от медленного поступательного движения к цели.

ВОДОЛЕЙ

Благоприятный день для активного отдыха, физических нагрузок, прогулок в парке, водных процедур. Уделите внимание своему здоровью. Воздержитесь от тяжелой пищи и употребления крепких спиртных напитков. Во второй половине дня возможно получение приятного известия или заманчивого предложения, сулящего скорую выгоду. Не спешите давать согласие, если вы сомневаетесь в правильности решения.

РЫБЫ

Критический день. Вероятны испытания и проверка на прочность взглядов и отношений. Высока эмоциональная напряженность. При определенных душевных затратах некоторые Рыбы будут способны отстоять себя и свои убеждения, даже привлечь многих единомышленников. Семейные проблемы отойдут на второй план.

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