Говорят звезды. Гороскоп на 1 января

Сегодня стоит внимательно отнестись к своему здоровью. Исключите физические нагрузки: не следует перенапрягаться, суетиться. Спокойный отдых с книгой, умеренные занятия любимым видом спорта, общение с близкими людьми дадут необходимый запас прочности вашему организму и наполнят его зарядом бодрости.

ОВЕН

Сегодня благоприятно проявлять активность и фантазию. В отношениях с близкими — гармония и доверие. Устройте сегодня маленький семейный праздник — и воспоминания о нем еще долго не покинут вас.

ТЕЛЕЦ

Возможно, ваше творческое воображение и кипучая энергия заставят заняться проектированием долгосрочных планов. Постарайтесь умерить свой пыл: вы рискуете поддаться иллюзиям. Проверьте свои идеи логикой и трезвым расчетом.

БЛИЗНЕЦЫ

Сегодня весьма вероятны сложности в профессиональных делах: любые ваши действия могут обернуться против вас, поэтому постарайтесь в этот нелегкий день не принимать кардинальных решений, иначе вы рискуете испортить отношения с коллегами. Обратите внимание на свое здоровье и здоровье близких. Полноценный отдых на свежем воздухе, беседа с друзьями и хороший сон помогут снять напряжение.

РАК

Возможно, что многочисленные фантазии придут вам в голову. Но вы рискуете поддаться иллюзиям. Постарайтесь проверить свои идеи логикой и трезвым расчетом. Этот день может стать днем искушения плоти.

ЛЕВ

Сегодня благоприятны путешествия, прогулки по зимнему лесу, активный отдых среди единомышленников. Не исключено знакомство с интересным человеком, который на какое-то время займет все мысли. Этот день весьма удачен для наведения порядка в доме, ремонта или благоустройства квартиры.

ДЕВА

Критический день. Сегодня лучше не раздражаться и держать себя в руках, так как близкие потребуют от вас максимальной отдачи. Здоровье ваше несколько пошатнется, а посему попробуйте посетить хотя бы бассейн — вода вас успокоит и взбодрит одновременно. Ваш организм нуждается в такой встряске.

ВЕСЫ

День искушений. Сегодня вас могут огорчить небольшие семейные неприятности. Нужно набраться терпения, постараться прислушаться к голосу своего сердца, а не полагаться на железную логику и трезвый расчет. Этот день может стать днем искушения плоти.

СКОРПИОН

Сегодня весьма вероятны сложности в личной жизни: огромное стремление к свободе в значительной степени подавляет чувство долга перед близким человеком или родственниками, поэтому вероятны ссоры или взаимное недовольство. Жизненный потенциал начинает постепенно понижаться — не исключено, что любые ваши действия могут обернуться против вас. Постарайтесь в этот день не принимать кардинальных решений, иначе вы рискуете окончательно испортить отношения с партнером.

СТРЕЛЕЦ

Хороший день для Стрельцов творческих профессий. Они смогут разобраться с накопившимися делами или укрепить собственные позиции. Несправедливость, допущенная по отношению к вам или к кому-то из вашего окружения, может вызвать у вас вспышку негодования. Вероятно, обидчик пожалеет, что связался с вами, однако ваши вспыльчивость и непродуманные поступки никогда не решали проблем. Честность и прямота суждений помогут вам исправить положение. В личной жизни предвидится неожиданное приятное событие. Смотрите в будущее с оптимизмом.

КОЗЕРОГ

Критический день. Венера начинает регрессивное движение. Влияние мрачного Сатурна может обусловить ссору или скандал с любимым человеком. От вас зависит — произойдет полный разрыв отношений или нет. Сегодня лучше не раздражаться и держать себя в руках, так как ситуация потребуют от вас максимальной собранности и выдержки.

ВОДОЛЕЙ

Тяжелый и опасный день для здоровья. Не исключены травмы, отравление или обострение хронических заболеваний. Неблагоприятны любые физические нагрузки или напряженная умственная работа. Влияние людей, с которыми вам предстоит общаться, может оказаться так велико, что вы попадете под их зависимость. Женщинам-Водолеям следует остерегаться романтических приключений, которые могут иметь нежелательные последствия.

РЫБЫ

Тяжелый, конфликтный день. Могут случиться размолвки с окружающими, которые разрешатся не в вашу пользу. Однако не огорчайтесь, особенно если с вами рядом будут надежные друзья. Их бескорыстие и преданность положительно отразятся на дальнейшей вашей судьбе. Однако не стоит успокаиваться и откладывать решение проблем на завтра. Если вы проявите должную рассудительность, то следующие дни могут принести успех в решении всяческих спорных вопросов и заключении сделок.

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