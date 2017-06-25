Гороскоп на 25 июня: Не действуйте по наитию

Путеводной звездой станут желания и чувства, так что день обещает быть непредсказуемым, насыщенным, но в целом успешным. Даже если вы спланировали этот день заранее «от» и «до», вам вряд ли удастся выполнить все пункты этого плана. В любых важных вопросах, особенно в вопросе финансов, вам стоит проверять информацию и не действовать по наитию – такая тактика принесет хорошие плоды. В течение дня возможны новые перспективные знакомства, заключение контрактов, налаживание или укрепление деловых связей. Не сдерживайте свою тягу к общению, и тогда сегодня у вас будет шанс добиться от окружающих того, к чему вы давно стремились.

ОВЕН

Сила Овна – в близких людях, готовых его поддержать. Если он обратится за поддержкой к родственникам и друзьям, то получит от них помощь даже больше, чем ожидал. Впрочем, решение проблем – лишь одна из возможностей этого дня. Любое дело, которое Овен сегодня затеет со своими близкими, принесет ему не только радость, но и, возможно, конкретную пользу. Устройте дружескую вечеринку или просто соберитесь в кругу семьи. Будьте искренни с теми, кто вам дорог, и они во всем пойдут вам навстречу.

ТЕЛЕЦ

Телец может то и дело ловить на себе недоуменные взгляды: его неорганизованность будет написана у него на лице. Ну а если по лицу это будет не видно, она уж точно проявится в его противоречивых поступках и размышлениях о том, как ему лучше поступить. Телец сегодня полон деятельной энергии, так что не заметить его метаний окружающим будет просто невозможно! Придется потерпеть, пока Телец не приведет свои растрепанные мысли и чувства в порядок.

БЛИЗНЕЦЫ

Близнецов ждет сюрприз – в первую очередь, в финансовом плане. Как и любой сюрприз, он не обязательно должен быть со знаком «плюс». Начать с того, что Близнецы вообще не будут склонны заниматься деньгами, однако обстоятельства потребуют внимания к ним: в течение дня Близнецы могут и найти, и потерять. Премия, прибыль, отданный долг, проигрыш или ненужная покупка – Близнецам стоит приготовиться к любым неожиданностям и быть осторожнее с тратами, чтобы не остаться внакладе.

РАК

Рак может стать законодателем тенденций! Его энергичность, общительность и жизнелюбие обеспечат ему внимание окружающих, которые будут жадно ловить его слова. Рак готов заразить энтузиазмом кого угодно, делясь со слушателями свежими идеями и планами и вдохновляя их на новые дела. Одежду, как у Рака, захочется носить, а озвученные им идеи – претворять в жизнь. Так что сегодня Рак без труда может заручиться поддержкой любых своих проектов и планов.

ЛЕВ

Льву не стоит рваться на первые роли, это у него все равно не получится. Ему будет сложно проявлять инициативу, принимать решения и отстаивать свое. Если Лев захочет продвинуться вперед, то самое разумное – делать это на пару с кем-то. А еще лучше для Льва – помогать тем, кто нуждается в нем. Присоединитесь к чужому рабочему проекту, окажите поддержку близким и родным. В номинации «За лучшую вторую роль» вы сегодня добьетесь отличных результатов!

ДЕВА

Дева должна приготовиться к сюрпризам! Она втайне ждала предлога, чтобы нарушить свое расписание дня, и можно не сомневаться: такой предлог у нее обязательно появится. Какие-то события, новости или люди нарушат привычное течение ее дел, заставив изменить свои планы. Впрочем, Дева не пожалеет: немного хаоса в жизни ей не повредит. Тем более что сегодня этот хаос откроет перед Девой новые дороги и новые возможности.

ВЕСЫ

У Весов откроется талант оказываться в нужном месте в нужное время. И что самое главное – иметь дело с нужными людьми! Звезды гороскопа советуют Весам оставить в своей жизни место для новых идей и новых знакомств, пусть даже незапланированных и нежданных. Если Весы будут полностью открыты для общения, то сегодня имеют шанс встретиться с человеком, который произведет в их мировоззрении маленький переворот, заставив на многие вещи взглянуть по-новому.

СКОРПИОН

Социальная энергия Скорпиона достигнет пика: его энтузиазм и позитивный настрой обеспечат ему симпатии окружающих. Это отличный день для Скорпиона, чтобы привлечь на свою сторону людей: провести сложные переговоры, поставить точку в конфликте, заручиться поддержкой или просто завести приятное знакомство. Скорпион сумеет заразить собеседника своим интересом и заставит прислушаться к себе. Сегодня любая его деятельность в этом направлении практически обречена на успех!

СТРЕЛЕЦ

Стрелец в состоянии завоевать весь мир! По крайней мере, именно на это он будет настроен. Самое интересное, что его самоуверенность будет иметь под собой основу – Стрелец действительно способен сегодня на многое. Его энергия не будет знать границ, а из словарного запаса исчезнет слово «невозможно». Людям, вставшим на его пути, можно лишь посочувствовать: безжалостный Стрелец будет подобен теще из анекдота, упавшей в бассейн с крокодилами. Как говорится, ваши крокодилы, вы их и спасайте.

КОЗЕРОГ

Жизнь предоставит Козерогу немало счастливых шансов, однако далеко не всеми из них он сумеет воспользоваться! Дело в том, что звезды гороскопа наделяют Козерога расслабленным настроем и некоторой медлительностью – он может просто не успеть среагировать на стремительно меняющуюся обстановку сегодняшнего дня. Так что если Козерог хочет схватить за хвост свою удачу, ему следует более активно включиться в происходящее и не зевать, смотря по сторонам!

ВОДОЛЕЙ

Звезды гороскопа советуют Водолею выйти за рамки привычных ограничений и барьеров, чтобы понять – мир интереснее, чем тот искусственный мирок, в котором он день изо дня привык крутиться! Неотложные дела, рутина, быт – обычно у него нет времени на то, чтобы поднять голову и оглянуться. Сегодня у Водолея есть отличный шанс вырваться из будничной суеты, взглянув на многие привычные вещи незамутненным, свежим взглядом.

РЫБЫ

Рыбы имеют все шансы обзавестись новыми знакомыми, поклонниками их таланта и просто попавшими под их обаяние людьми! Их энергия будет бить ключом, заставляя Рыб находиться в центре событий и нередко играть в них режиссерскую роль. Сегодня Рыбы могут на практике понять секрет талантливого организатора: не стоит тратить время на то, чтобы подобрать свой ключик к сердцу каждого. Достаточно найти универсальные ходы, которые придутся по вкусу большинству.