Гороскоп на 22 июня: Продуманные планы претворятся в жизнь

Сегодня главной темой в гороскопе обещают быть деньги и все, что с ними связано. Звезды предупреждают: в этот день любой поход в магазин может обернуться непредсказуемыми тратами, которые способны пробить в вашем кошельке внушительную брешь. Вообще, любые игры с финансами сегодня не приветствуются, особенно это касается игры на бирже и других рискованных операций – риск потерь и роковых ошибок чрезвычайно высок. В то же время, день хорош для того, чтобы энергично претворять в жизнь давно продуманные планы, не предполагающие риска. Займитесь такими вещами, как учеба, обустройство дома, творчество – все это сулит вам успех.

ОВЕН

Овен будет находиться в водовороте событий! Звезды гороскопа наделяют его такими качествами, как энергичность, быстрота принятия решений и острый ум. Ему будет трудно оставаться на одном месте – ситуация может требовать его присутствия сразу в нескольких местах! Впрочем, Овен и сам будет не против такой кипучей деятельности, тем более что она обещает оказаться еще и полезной: какие-то сегодняшние события или знакомства способны преподнести Овну приятный сюрприз.

ТЕЛЕЦ

Звезды гороскопа обещают Тельцу поддержку в денежных делах! Это отличный день для того, чтобы посвятить его управлению финансами и приумножению капитала. Так что если у Тельца есть план, как повысить свои доходы, – самое время начать его осуществлять. Разговор с начальством о прибавке зарплаты, запуск нового проекта, денежные вложения и т.д. – сегодня любой шаг Тельца в нужном направлении со временем обещает обернуться приятной тяжестью в его кошельке.

БЛИЗНЕЦЫ

Звезды гороскопа наделяют Близнецов здоровыми амбициями, инициативой и энергией, бьющей через край! Ваш удел на этот день – быть ведущим, а не ведомым, и окружающим придется с этим смириться. Люди волей-неволей будут поддерживать начинания Близнецов, если же они предпочтут действовать одни, то и здесь имеют шанс преуспеть. Сегодня отличный день для того, чтобы Близнецы разобрались с любыми делами, не откладывая их в долгий ящик. Проекты, начатые сегодня, практически обречены на успех!

РАК

Рака может ожидать очень приятный и полезный сюрприз, причем совершенно неожиданный, буквально на пустом месте! Возможно, Рак, идя по улице, обнаружит у себя под ногами крупную купюру. Или же он выиграет в лотерею, получит забытый долг, подарок от поклонника… Вариантов может быть множество, так что Раку следует на всякий случай быть готовым к любым подаркам судьбы. И, чтобы не пропустить их, внимательнее смотреть по сторонам, а также себе под ноги.

ЛЕВ

Льву трудно удержаться, чтобы не пустить деньги на ветер! Ситуация то и дело будет соблазнять его сделать бессмысленную покупку или вложить крупную сумму в «надежнейшее» дело. Не поддавайтесь этому импульсу! Даже если вам кажется, что вы не проживете без этой вещи и дня, как следует все взвесьте и – отложите покупку. Чтобы не искушать судьбу, звезды гороскопа советуют Льву сегодня обходить яркие витрины стороной и не включать телевизор, чтобы не стать безвольной жертвой рекламы.

ДЕВА

Дело, которому Дева посвятила много времени и сил, способно наконец-то принести свои приятные плоды. Это может быть финансовая прибыль, премия, моральная отдача, признание заслуг или просто приятный сюрприз – одним словом, успех в любом его виде. Впрочем, Дева не будет склонна расслабляться. Наоборот, сегодня успех мобилизует ее и заставит действовать активнее, ведь одно дело – видеть цель, а другое – чувствовать, как благодаря твоим стараниям, она становится все ближе.

ВЕСЫ

Весы превзойдут себя в умении не только заводить знакомства, но и сводить их на нет. Энергии, которую дарит им день, хватит для того, чтобы обзавестись новыми связями, как романтическими, так и деловыми. А вот что касается старых знакомых, то тут дело обстоит наоборот: Весы сегодня будут отличаться несдержанностью и рискуют испортить отношения даже с лучшим другом. Чтобы этого не произошло, им следует держать свои обидные высказывания при себе – то есть так, как будто бы они общаются с незнакомцем.

СКОРПИОН

В Скорпионе может внезапно проснуться ревность! Причем, не обязательно, что это чувство будет направлено на любимого человека и что у Скорпиона будет для этого повод. Друзья, родные, коллеги по работе – практически любой сегодня рискует стать объектом необъяснимой ревности и собственнических настроений Скорпиона. Звезды гороскопа советуют не поддаваться соблазну выяснять отношения – ни к чему хорошему это не приведет. Лучше задумайтесь о том, что друзья ваших друзей – не обязательно ваши соперники. Они могут стать и вашими друзьями тоже.

СТРЕЛЕЦ

Не исключено, что сегодня Стрельцу захочется с кем-нибудь посоревноваться! Здоровый азарт у него способно разжечь все, что угодно, главное, чтобы окружающие поняли: Стрелец не хуже других. Не противьтесь этому импульсу – сегодня он способен внести изюминку и элемент игры в вашу жизнь. Главное, чтобы все было в меру, и соревнование не превратилось у Стрельца в доказательство своего превосходства.

КОЗЕРОГ

Козерогу могут оказаться по плечу вещи, на которые он был неспособен еще месяц или даже неделю назад! Звезды гороскопа придадут ему активности и решительности, а еще – удачливости в делах. Благодаря этому, Козерог будет точно знать, что ему делать и как. Единственное «но»: он будет знать и то, что должны делать другие. Окружающим вряд ли понравится мысль запрячься в упряжку Козерога, поэтому на протяжении дня Козерогу следует приготовиться к их слабым попыткам протестовать.

ВОДОЛЕЙ

Водолей будет полон энергии и уверенности в себе! Ситуация вынудит его то и дело оказываться в центре внимания, однако Водолей не ударит в грязь лицом. Он сумеет не только справиться со своими обязанностями, но и показать себя при этом в выгодном свете. Правда, сегодня Водолею следует приготовиться к тому, что такое нескромное поведение может спровоцировать откровенную зависть окружающих. Впрочем, это небольшая цена за то, чтобы целый день чувствовать себя на коне.

РЫБЫ

Сегодня для Рыб актуальна формула: «Всё в дом!». Их действия будут направлены на то, чтобы принести пользу своей семье, близким людям или самому жилищу – к примеру, сделав перестановку или обустроив домашнее пространство. Звезды гороскопа обещают, что любые шаги и покупки в этом направлении окажутся удачными, порадовав и самих Рыб, и их близких. Главное для них сегодня – не сравнивать свой быт с чьим-нибудь еще, иначе Рыбы рискуют на пустом месте испортить себе настроение.