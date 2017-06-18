Гороскоп на 18 июня: Хороший день для поиска компромиссов

Гороскоп на этот день просто идеален для организации чего бы то ни было – от деловых переговоров до пикника на природе или вечеринки в кругу друзей. Все, что связано с общением и любыми мероприятиями, способно сегодня принести вам наибольшую отдачу, будь то финансовая выгода или просто удовольствие от хорошо проведенного времени. День очень хорош для продвижения своих идей, переговоров, поиска компромиссов. Но особую радость сегодня обещает доставить вам общение с любимым человеком – чувства в этот день будут очень глубоки и гармоничны.

ОВЕН

Окружающие будут рассчитывать на поддержку Овна, и он вполне способен им ее оказать! День наделяет его уверенностью в себе и харизмой лидера, поэтому Овну следует приготовиться к тому, что люди будут спрашивать его совета по любым вопросам. И это правильно: сегодня его советы будут отличаться продуманностью, Овен способен ясно видеть суть вещей, а потому сумеет легко вычислить слабые места любого плана.

ТЕЛЕЦ

Тельцу следует быть осторожнее с людьми, которые пытаются манипулировать им: в этот день их активность высока как никогда! Вообще, если есть такая возможность, звезды гороскопа советуют Тельцу провести день вдалеке от большого скопления народа, возможно даже за городом, в кругу самых близких людей. Иначе не исключено, что Телец окажется против воли втянут в какое-то чужое дело, которое в лучшем случае не принесет ему ничего. А в худшем – принесет проблемы.

БЛИЗНЕЦЫ

Окружающим вряд ли стоит упирать на логику, если они хотят в чем-то убедить Близнецов. Они склонны принимать решения под воздействием эмоций, а главным аргументом станет их интуиция. Вообще, сегодня Близнецы настроены скорее на творческий, чем на деловой, лад. Там, где надо проявить фантазию, им не будет равных, а сердца людей они смогут читать, как открытую книгу. Окружающим даже может показаться, что проницательные Близнецы – настоящие телепаты.

РАК

Рак способен привлечь на свою сторону полезных и нужных ему людей – если только он всерьез задастся этой целью. День наделяет его всеми возможностями для того, чтобы завести прекрасные контакты в деловой сфере. Главное не сидеть, сложа руки. Рак сегодня должен сам выйти на нужных людей и начать разговор, ну а они обязательно поддадутся его неотразимому обаянию.

ЛЕВ

Отличный день для Льва! Ему не грозит почувствовать себя одиноким, наоборот, окружающие будут буквально разрывать его на части. Возможно, разные люди пригласят его провести вечер в их компании, и Льву придется решать, кто для него интереснее! Вообще, сегодня Лев способен получить удовлетворение от любого общения с людьми, даже если это происходит в процессе работы. Особенно ярко он сможет проявить свою индивидуальность, находясь в группе, – такая уж особенность у этого дня!

ДЕВА

Дева сумеет задействовать свои возможности для того, чтобы манипулировать окружающими! Это могут быть как прямые методы давления – такие как спор, приказ и т.д., так и тайные ниточки, за которые Дева способна исподволь дергать, чтобы получить нужный ей результат. В конце концов, Дева получит то, к чему она стремится, однако на это уйдет столько времени и сил, что победа ее вряд ли сильно обрадует.

ВЕСЫ

Если у Весов намечается дискуссия или даже просто серьезный разговор, им будет как никогда легко прислушаться к мнению другого человека. Весы сумеют посмотреть на ситуацию с точки зрения оппонента, и спор потеряет смысл. День обостряет дипломатические способности Весов, а заодно наделяет их мудростью, пониманием и способностью сопереживать. Это обеспечивает им сегодня успех в переговорах и вообще любых делах, где нужно уметь общаться.

СКОРПИОН

Удел Скорпиона – помогать окружающим, особенно близким. У Скорпиона может проснуться желание быть в курсе даже самых мелких событий в жизни какого-то человека, заботиться о нем и опекать. Если же у этого человека есть проблемы, Скорпион способен терпеливо выслушать его, исполнить роль психоаналитика и помочь дельным советом. Главное, чтобы забота не переросла в навязчивость – для этого Скорпиону сегодня необходимо немного сдерживать свой альтруистический порыв.

СТРЕЛЕЦ

Стрелец настроен на борьбу, однако бороться ему будет не с кем: окружающие без боя готовы присудить ему победу! Более того, они с удовольствием пойдут за Стрельцом, достаточно ему предложить какой-нибудь проект, требующий совместных усилий. Вообще, в любых мероприятиях с большим количеством народа Стрелец сегодня будет чувствовать себя «на коне», а в роли организатора или миротворца ему просто не будет равных!

КОЗЕРОГ

Звезды гороскопа советуют Козерогу посвятить время решению проблем с близкими людьми – если, конечно, такие проблемы есть. Это окажется очень эффективным. Если обычно попытка разобраться заканчивается банальной ссорой и массой взаимных обид, то сегодня и Козерог, и его близкие настроены на то, чтобы попытаться понять друг друга. Попробуйте завести разговор по душам – и вы удивитесь тому, что его поддержат и даже более того: охотно пойдут вам навстречу.

ВОДОЛЕЙ

В повседневных задачах Водолей может действовать на автопилоте – настолько ловко у него будут получаться привычные дела! А вот на общение с людьми наоборот, уйдет немало времени и сил. День обостряет коммуникационные возможности Водолея, заставляя его сегодня не просто общаться, а искать информацию в разговорах, прислушиваться к слухам, быть в курсе событий. Не исключено, что какой-то факт или слух даст ему в руки козырь, позволив этими событиями исподволь управлять.

РЫБЫ

Рыб ждет много встреч – и запланированных, и внезапных – каждая из которых может оказаться не случайной. Это касается и романтических знакомств, и деловых связей. Особенно последних: звезды гороскопа говорят, что какие-то сегодняшние дела, слова или планы Рыб способны повлиять на их карьеру, положение в обществе и денежный доход. Правда, это влияние может быть не только со знаком «плюс», но и «минус», поэтому Рыбам необходимо тщательно взвешивать все свои слова.