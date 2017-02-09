Зоя Корнилова: В ходе приватизации акций АЛРОСА должны соблюдаться конституционные права якутян

Позиция Якутии в вопросах дальнейшей приватизации акций АЛРОСА должна основываться на праве, закрепленном в Конституции РФ и устанавливающем использование природных ресурсов как основу жизнедеятельности народов, проживающих на данной территории. Об этом в комментарии ЯСИА заявила эксперт Общественной палаты Зоя Корнилова.

«То, что федеральный центр планирует очередной этап приватизации АЛРОСА, меня не устраивает. Что такое владение акциями? Это источник поступлений дивидендов в бюджет республики. Заинтересованных в приватизации компании достаточно. Так что пока они всё не выкупят у нас, этот вопрос будет подниматься», — сказала Зоя Корнилова.

Желающих купить акции компании сегодня очень много. Основания для этого есть, говорит эксперт. На научно-практической конференции, посвященной обсуждению проекта Стратегии-2030 в конце декабря, академик РАН, директор института геологии и минералогии Николай Похиленко подчеркнул, что запасов алмазного сырья хватит на долгое время. Кроме того, имеются перспективные участки, где качество минералов выше, чем на разрабатываемых сегодня месторождениях. Это в очередной раз доказывает, что алмазная отрасль остается источником устойчивого дохода.

Поэтому необходимо, чтобы власти республики отстаивали свои права и позиции: «Надо сохранить наши акции, потому что они являются источником доходной части бюджета».

Негативным примером того, к чему может привести потеря контроля со стороны государства, по ее мнению, является продажа акций «Якутугля».

Продолжая тему предстоящей приватизации АЛРОСА, эксперт высказала опасения, связанные с тем, что на фоне сложностей с наполнением федерального бюджета может усилиться давление на республику: «Сегодня денег не хватает, и нам могут сказать: «вы не зарабатываете, тогда продайте то, что у вас есть в собственности».

Поэтому, считает Корнилова, при определении позиции республики в этой ситуации во главу угла следует ставить вопрос соблюдения конституционного права. «В условиях Севера нет иного источника получения доходов, кроме земли и природных ресурсов. То есть за счет ренты. Это не нарушение Конституции, это наше право, закрепленное в Основном законе», — заключила эксперт.

Напомним, правительство России утвердило прогнозный план (программу) и основные направления приватизации федерального имущества на 2017-2019 годы. Документом предусматривается сокращение доли участия государства в АК «АЛРОСА» до 29% + 1 акция с координацией продажи ценных бумаг, находящихся в собственности Якутии и муниципалитетов. Полученные средства могут быть направлены на развитие инфраструктуры региона. Как ЯСИА сообщили в министерстве имущественных и земельных отношений РС(Я), у республики нет планов по дальнейшей приватизации акций компании.