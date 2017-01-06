«Золото» в дар Огненному Петуху

Уверенной и красивой победой завершил 2016 год якутский боксер, заслуженный мастер спорта РФ Василий Егоров, завоевав свою вторую золотую медаль чемпионата России.

«Этот год был очень сложным для меня. Самые главные соревнования — Олимпийские игры — я проиграл. После этого восстанавливался месяц и начал подготовку к чемпионату России. Не скажу, что бои были легкими. Боксеры моей весовой категории очень конкурентоспособные, но я выиграл все поединки со счетом 3:0», — сообщил позже Василий Егоров.

Напомним, боксер выиграл последние бои в своей весовой категории до 49 кг, будучи на грани отстранения из-за серьезного рассечения брови.

Между прочим, Василий Егоров – по гороскопу Петух, он родился 16 сентября 1993 года. Так что его золотая медаль накануне наступления года Огненного Петуха очень символична. И в новом 2017-м году ждем от нашего спортсмена еще больше ярких и красочных побед!