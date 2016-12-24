Журналисты из Якутии передали вопросы Владимиру Путину

Якутяне приняли участие в ежегодной пресс-конференции президента России Владимира Путина. Мероприятие побило все рекорды по количеству, принявших участие журналистов. Из 1437 представителей иностранных и российских средств массовой информации удалось задать вопрос главе государства только 47.

В течение 3 часов и 50 минут журналисты из Якутии пытались всячески привлечь внимание Владимира Путина и его пресс-секретаря Дмитрия Пескова. Среди заготовленных были вопросы, касающиеся действия государственной программы по сносу ветхого и аварийного жилья с 2017 года, возможности разработки стимулирующих механизмов для жителей Дальнего Востока.

По наблюдениям участников, приоритет традиционно был отдан так называемому «кремлевскому» пулу, а также прозвучало несколько вопросов из регионов Центральной России. Дальний Восток в этом году остался без внимания главы государства. Среди основных вопросов – экономические, социальные и внешняя политика. В общей региональной повестке – проблемы алкоголизации населения, «крымские» вопросы, перераспределение доходов регионов, перспективы использования угля на Кузбассе.

Как и в прошлом году, якутские журналисты смогли передать свои вопросы Владимиру Путину. По одному из них, который касался отработки на территории республики методики оказания медпомощи отдаленным районам, принято решение на федеральном уровне. Минздрав России подтвердил, что Якутия войдет в список регионов, участвующих в пилотной программе развития санитарной авиации. В следующем году в федеральном бюджете уже заложено около 3 миллиардов рублей, сообщает управление по работе со СМИ АГиП региона.