Журналистов Якутии наградили за освещение Игр «Дети Азии»

Средства массовой информации, которые активно участвовали в освещении VI Международных спортивных игр «Дети Азии», прошедших в столице региона в июле, получили благодарственные письма и другие награды. Мероприятие состоялось 24 августа в республиканском медиа-центре.

«Я всем очень благодарен. С помощью наших СМИ весь мир увидел, что Якутия может не только на высоком уровне провести столь масштабные спортивные соревнования, но и красиво их подать», — сообщил заместитель министра по развитию институтов гражданского общества РС(Я) Афанасий Егоров.

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Он отметил, что ни у него, ни у руководства республики нет никаких замечаний как к государственным, так и независимым изданиям. Хорошо отработали и районные газеты.

Отдельную признательность замминистра выразил национальной вещательной компании «Саха», которая обеспечила бесперебойную качественную трансляцию Игр, ВГТРК «Саха», международному пресс-центру, интернет- и печатным изданиям региона.

Якутское-Саха информационное агентство оказалось в числе лидеров по количеству полученных наград. Победу в номинации «Лучшее спортивное фото» одержала начальник фотослужбы ЯСИА Мария Васильева. Благодарность от председателя правительства республики Галины Данчиковой получили фотокорреспондент Андрей Сорокин и редактор по специальным проектам Галина Мозолевская. А весь коллектив был отмечен благодарственным письмом международного комитета Игр «Дети Азии».