Жизненно важное такси: В Якутии организована круглосуточная перевозка пациентов на гемодиализ

С 2014 года в республике для людей со страшным диагнозом «хроническая почечная недостаточность» создан Центр амбулаторного гемодиализа, а с недавнего времени осуществляется транспортировка больных до лечебного учреждения. Подробнее о работе социального такси читайте в материале ЯСИА.

Якутия — один из немногих субъектов, где работа по транспортировке больных на процедуры построена четко и отлажено. Как заявила заместитель министра здравоохранения республики Людмила Вербицкая, для этого ведомством была проделала огромная работа.

«С 2016 года правительством и Минздравом региона приняты нормативные акты, в соответствии с которыми выделены финансовые средства для бесперебойной перевозки гемодиализных пациентов. Она осуществляется в Якутске и его пригородах, а также в Покровске. Свое социальное такси есть в Мирном и Нерюнгри. В этом году никаких изменений не предвидится, финансирование не зависит от внешних факторов», — отметила Вербицкая.

По ее словам, система работает, и в настоящее время жалоб от пациентов нет.

По состоянию на 20 января в Якутии насчитывается более 360 человек, страдающих хронической почечной недостаточностью и нуждающихся в процедуре гемодиализа

Организует работу по перевозке больных ГБУ РС(Я) «Якутскмедтранс». Как заявил в комментарии ЯСИА заместитель директора предприятия Михаил Атнашев, система была выстроена буквально с нуля.

«Мы встречались с больными и учли все озвученные пожелания. Создали круглосуточную диспетчерскую службу, которая координирует работу. Пациенты могут позвонить и рассказать об изменениях в маршруте, предупредить о трудностях и прочем. Сейчас услугами пользуются 195 человек, это 54% от общего числа больных. 176 из них проживают в Якутске и Жатае, восемь — в Мирнинском районе, одиннадцать — в Нерюнгринском», — сообщил он.

Ранее перевозку под контролем министерства труда осуществляло социальное такси, которое работало с 9 до 18 часов и транспортировало не всех пациентов, что больных, конечно же, не устраивало.

Региональное отделение общественной организации «Нефро-Лига» под руководством Михаила Сапожникова обратилось в правительство региона, чтобы обсудить другие варианты. Перевозка осложняется тем, что гемодиализ дает сильные осложнения, больные могут чувствовать слабость, недомогание. Велик процент маломобильных пациентов.

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Посетитель диализного центра Любовь Лукинова говорит, что пользуется такси в зимний период: «Ранее такая услуга была доступна единицам. Сейчас все гораздо проще, это большое подспорье. Хочу поблагодарить «Якутскмедтранс» и Минздрав республики за то, что они делают для нас. После процедуры трудно добираться до дома, поднимается давление, состояние очень тяжелое. Было бы еще удобнее, если бы заявления принимали в самом диализном центре или в министерстве».

По словам Атнашева, автомобиль для перевозки маломобильных пациентов приходится часто ремонтировать, а если случится серьезная поломка, то замены нет. Кроме того, на сегодняшний день в штате «Якутскмедтранса» не предусмотрены ставки санитаров для помощи больным. На территории Якутска и Жатая работает 20 единиц автотранспорта, в Мирнинском и Нерюнгринском районах — по четыре единицы, две из которых — специализированный транспорт для перевозки маломобильных пациентов.

«Многие больные ходят с трудом, ведь это инвалиды первой и второй групп. То, что их возит такси, – благое дело. Особенно это понимают те, кто болеет давно. Сейчас можно наблюдать положительную динамику. Это отражается не только на посещении процедур, но и на социальном, психологическом состоянии, что немаловажно», — считает врач-нефролог, и.о главного врача ООО «Медицинский центр Диалог» Иван Ильин.

Для большинства пациентов процедура проводится три – четыре раза в неделю. Каждая операция стоит 9 тысяч рублей, средства выделяются из республиканского бюджета. Чтобы добраться до больницы, каждому больному выдается 3 тысячи рублей, при этом стоимость одной поездки составляет 50 рублей.

Ильин отмечает, что с совершенствованием медицины количество гемодиализных больных будет расти, ведь раньше врачи просто не справлялись со страшной болезнью. Специалисты полагают, что Якутии необходимо работать над развитием трансплантологии как наиболее эффективного метода борьбы с недугом.

Гемодиализ (от гемо- и др.-греч. διάλυσις — разложение, отделение) — метод внепочечного очищения крови при острой и хронической почечной недостаточности. Во время гемодиализа происходят удаление из организма токсических продуктов обмена веществ, нормализация нарушений водного и электролитного балансов.