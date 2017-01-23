Жизненно важное такси: В Якутии организована круглосуточная перевозка пациентов на гемодиализ

С 2014 года в республике для людей со страшным диагнозом «хроническая почечная недостаточность» создан Центр амбулаторного гемодиализа, а с недавнего времени осуществляется транспортировка больных до лечебного учреждения. Подробнее о работе социального такси читайте в материале ЯСИА.
Якутия — один из немногих субъектов, где работа по транспортировке больных на процедуры построена четко и отлажено. Как заявила заместитель министра здравоохранения республики Людмила Вербицкая, для этого ведомством была проделала огромная работа.
«С 2016 года правительством и Минздравом региона приняты нормативные акты, в соответствии с которыми выделены финансовые средства для бесперебойной перевозки гемодиализных пациентов. Она осуществляется в Якутске и его пригородах, а также в Покровске. Свое социальное такси есть в Мирном и Нерюнгри. В этом году никаких изменений не предвидится, финансирование не зависит от внешних факторов», — отметила Вербицкая.
По ее словам, система работает, и в настоящее время жалоб от пациентов нет.
По состоянию на 20 января в Якутии насчитывается более 360 человек, страдающих хронической почечной недостаточностью и нуждающихся в процедуре гемодиализа
Организует работу по перевозке больных ГБУ РС(Я) «Якутскмедтранс». Как заявил в комментарии ЯСИА заместитель директора предприятия Михаил Атнашев, система была выстроена буквально с нуля.
«Мы встречались с больными и учли все озвученные пожелания. Создали круглосуточную диспетчерскую службу, которая координирует работу. Пациенты могут позвонить и рассказать об изменениях в маршруте, предупредить о трудностях и прочем. Сейчас услугами пользуются 195 человек, это 54% от общего числа больных. 176 из них проживают в Якутске и Жатае, восемь — в Мирнинском районе, одиннадцать — в Нерюнгринском», — сообщил он.
Ранее перевозку под контролем министерства труда осуществляло социальное такси, которое работало с 9 до 18 часов и транспортировало не всех пациентов, что больных, конечно же, не устраивало.
Региональное отделение общественной организации «Нефро-Лига» под руководством Михаила Сапожникова обратилось в правительство региона, чтобы обсудить другие варианты. Перевозка осложняется тем, что гемодиализ дает сильные осложнения, больные могут чувствовать слабость, недомогание. Велик процент маломобильных пациентов.
Посетитель диализного центра Любовь Лукинова говорит, что пользуется такси в зимний период: «Ранее такая услуга была доступна единицам. Сейчас все гораздо проще, это большое подспорье. Хочу поблагодарить «Якутскмедтранс» и Минздрав республики за то, что они делают для нас. После процедуры трудно добираться до дома, поднимается давление, состояние очень тяжелое. Было бы еще удобнее, если бы заявления принимали в самом диализном центре или в министерстве».
По словам Атнашева, автомобиль для перевозки маломобильных пациентов приходится часто ремонтировать, а если случится серьезная поломка, то замены нет. Кроме того, на сегодняшний день в штате «Якутскмедтранса» не предусмотрены ставки санитаров для помощи больным. На территории Якутска и Жатая работает 20 единиц автотранспорта, в Мирнинском и Нерюнгринском районах — по четыре единицы, две из которых — специализированный транспорт для перевозки маломобильных пациентов.
«Многие больные ходят с трудом, ведь это инвалиды первой и второй групп. То, что их возит такси, – благое дело. Особенно это понимают те, кто болеет давно. Сейчас можно наблюдать положительную динамику. Это отражается не только на посещении процедур, но и на социальном, психологическом состоянии, что немаловажно», — считает врач-нефролог, и.о главного врача ООО «Медицинский центр Диалог» Иван Ильин.
Для большинства пациентов процедура проводится три – четыре раза в неделю. Каждая операция стоит 9 тысяч рублей, средства выделяются из республиканского бюджета. Чтобы добраться до больницы, каждому больному выдается 3 тысячи рублей, при этом стоимость одной поездки составляет 50 рублей.
Ильин отмечает, что с совершенствованием медицины количество гемодиализных больных будет расти, ведь раньше врачи просто не справлялись со страшной болезнью. Специалисты полагают, что Якутии необходимо работать над развитием трансплантологии как наиболее эффективного метода борьбы с недугом.
Гемодиализ (от гемо- и др.-греч. διάλυσις — разложение, отделение) — метод внепочечного очищения крови при острой и хронической почечной недостаточности. Во время гемодиализа происходят удаление из организма токсических продуктов обмена веществ, нормализация нарушений водного и электролитного балансов.