Жители Нюрбинского района высоко оценили работу правительства Якутии в 2016 году

Вопросы строительства социальных объектов, здравоохранения, ЖКХ, переселения из аварийного жилья были обсуждены в ходе ежегодного отчета правительства перед населением Нюрбинского района. Рабочая группа под руководством вице-премьера региона Алексея Дьячковского посетила 21 населенный пункт.

По словам жителей муниципалитета, сегодня самыми волнующими вопросами являются строительство новой школы и развитие здравоохранения в улусе.

В рамках госпрограммы «Содействие созданию новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью на 2016-2025 годы» запланировано возведение двух школ в Нюрбинском районе: в селе Убоян на 350 мест и городе Нюрбе на 500 мест. Кроме того, планируется реализовать проект по строительству школ на 150 мест в селах Чукар и Чаппанда.

«В 2016 году на ликвидацию второй смены из федерального бюджета выделено 536 млн рублей, в текущем году заложено 729 млн рублей. В первом квартале планируем внести проекты строительства объектов в федеральный типовой реестр», — сообщил директор Центра ресурсного обеспечения развития образования РС(Я) Владимир Аржаков.

Вопросы создания фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) в наслегах Нюрбинского района, нехватки узкоспециализированных специалистов и расширения медицинских услуг прокомментировал глава Минздрава Михаил Охлопков: «В 2017-2018 годах планируется строительство отделения реабилитационного центра в с. Антоновка. Что касается фельдшерско-акушерских пунктов, то на сегодняшний день в приоритете — установка модульных ФАПов в арктических и северных улусах, где из-за отдаленности население остро нуждается в наличии медицинской помощи. В текущем году мы приступаем к реализации программы по закупке модульных ФАПов для Абыйского, Булунского районов».

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В скором времени решится вопрос, касающийся обеспечения узкими медицинскими специалистами. Главным врачом Нюрбинской районной больницы назначена Наталья Павлова, выделены ставки невролога и лора.

Одной из главных задач, по мнению жителей улуса, является повышение надежности электроснабжения. Министр ЖКХ и энергетики региона Гаврил Левин сообщил, что прорабатывается вопрос внебюджетного финансирования проекта строительства ВЛ-220 кВ «Сунтар-Нюрба» с подстанцией 220 кВ «Нюрба» за счет инвестиционной программы АО «ДВЭУК». В сентябре между правительством Якутии, АК «АЛРОСА», АО «ДВЭУК» и АО «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)» было заключено соглашение, в рамках которого с 2018 года планируется реализация проектов ВЛ-220 кВ Мирный-Сунтар-Нюрба с подстанциями Сунтар и Нюрба (3 и 4 пусковые комплексы), а также ВЛ 220 Нюрба-Накын с подстанцией 220 кВ Накын.

Во время встречи прозвучал вопрос, касающийся ареста главы Нюрбинского района Бориса Попова. Алексей Дьячковский подчеркнул, что решение о виновности или невиновности Попова примет суд: «Ведется расследование. Правительство республики не может оказывать влияние на судебную власть».

В завершение мероприятия нюрбинцы поблагодарили членов правительства за поддержку и высоко оценили работу исполнительных органов власти в 2016 году, сообщает пресс-служба министерства ЖКХ и энергетики РС(Я).