Жители аварийных домов получили ключи от новых квартир

Ключи от квартир в новом комплексе в микрорайоне Марха по улице Газовиков получили семьи – участники программы по переселению из аварийного жилья.

Новоселов поздравили министр архитектуры и строительного комплекса Якутии Вера Кузакова, мэр столицы Айсен Николаев, директор ООО «Якутский комбинат строительных материалов и конструкций» Сергей Старовойтов, руководитель администрации микрорайона Марха Михаил Юмаев. В Якутске в настоящее время программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2013-2017 годы» исполнена на 99%. Еще 20 квартир будут введены в августе, и столица полностью выполнит программу, утвержденную на уровне главы и правительства республики.

Возведенный жилой комплекс стал первым девятиэтажным домом, построенным на территории Мархи. Глава города выразил уверенность, что это хорошее начало даст старт дальнейшему развитию и комплексному благоустройству микрорайона.

В девятиэтажном жилом комплексе 140 квартир предназначены для переселенцев из аварийного жилья. Сегодня счастливыми обладателями ключей стали 10 новоселов.

Пенсионерка Галина Кисарова рассказала, что с 1975 года проживала в частично благоустроенном доме по улице Богатырева. «Здание было барачного типа, все удобства — на улице, я устала таскать тяжелые ведра с водой, чтобы постирать белье, помыть посуду. Приходилось ехать к знакомым или родственникам, чтобы помыться, а сейчас у всех счетчики установлены, поэтому людей просить даже неудобно. Но сегодня для меня и семьи наступил самый счастливый день, мы получили ключи от новой двухкомнатной квартиры. Она очень уютная, светлая, самое главное, благоустроенная», — отметила женщина.

В этом году по программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2013-2017 годы» в Якутске должны быть введены 217 квартир, на сегодняшний день уже сданы 197, сообщает мэрия столицы.