Жителей Серебряного Бора волнуют вопросы переселения из ветхого жилья

Серебряный Бор — единственный в Нерюнгринском районе поселок, в котором все жилые дома являются ветхими или аварийными. Поэтому тема переселения из них для местных жителей особенно актуальна.

На встрече с представителями правительства региона серебряноборцы в очередной раз сетовали на отсутствие информации об этапах реализации программы по переселению, когда и каким образом местные поселковые власти планируют переселять людей из аварийных домов.

Несмотря на то, что администрации поселения неоднократно на протяжении двух последних лет давались рекомендации вывесить в общедоступном месте списки с указанием сроков и способов переселения, до настоящего времени этого сделано не было.

Как пояснил руководитель правительственной группы, председатель Госкомитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Юрий Зайцев, независимо от имеющихся отклонений в графике выполнения работ по строительству новых домов, программа по переселению будет выполнена.

«Такую задачу перед нами ставит федеральный центр и глава республики Егор Борисов. Все дома по программе переселения 2013-2017 годов должны быть сданы в эксплуатацию до 1 сентября» , — подчеркнул он.

Не оставили без внимания серебряноборцы и вопрос, касающийся принятия решений о строительстве вместо полноценных двухкомнатных квартир с кухней-нишей, так называемых «студий». Людей также интересовало, почему только в двух новостройках не будет ни балконов, ни лоджий.

Отвечая на эти вопросы, заместитель министра архитектуры и строительного комплекса республики Галина Новикова пояснила, что заселение в квартиры-студии может происходить только с согласия собственника. «Вы вправе отказаться въезжать в такое жилье, если оно не соответствует нормам для проживания. Площадь предоставляемой под переселение квартиры должна быть равнозначной той, из которой переселяется человек», — подытожила она. Что касается проектов, по которым строится новое жилье, все они прошли госэкспертизу и согласованы с органом местного самоуправления поселения. Именно местные власти, по словам Юрия Зайцева, должны были обсудить все вопросы с жителями поселка и учесть их мнения при разработке проектов.

Подводя итоги встречи, руководитель группы Юрий Зайцев заверил жителей Серебряного Бора в том, что программа по переселению из аварийных домов будет полностью реализована.

Путешествие по Якутии: Солнечный поселок Серебряный Бор