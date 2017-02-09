Доступность банковских услуг в районах Якутии. Круглый стол

Директор филиала АО «Россельхозбанк» Василий Тимофеев, начальник Управления продаж и обслуживания ЯО ПАО «Сбербанк» Николай Иванчиков, а также руководитель пресс-службы «Сбербанка» Жанна Никонова ответили на вопросы якутян, предложив пути решения сложившихся проблем.
Оймяконью – дополнительную «зону 24»!
Первой прозвучала жалоба редактора газеты «Северная заря» Анны Галузо о том, что оймяконцы не удовлетворены деятельностью филиала «Сбербанка». В частности, из семи поселений банкоматами обеспечены всего два — поселок Усть-Нера и село Томтор. В остальных пяти они отсутствуют. Чтобы снять наличные, жители вынуждены ездить за сотни километров. Когда же банкоматы в Усть-Нере и Томторе выходят из строя, то приходится ждать специалиста-ремонтника из Якутска. Кроме того, не хватает операционистов, они не успевают обслуживать население.
Николай Иванчиков: «В данное время в Усть-Нере функционируют пять банкоматов и информационно-платежных терминалов (ИПТ). Нами постоянно ведутся работы по совершенствованию доступности банковских услуг. Так, сейчас рассматривается вопрос об организации в Оймяконском районе дополнительной «зоны 24» с круглосуточной работой банкомата и платежного терминала. Филиал укомплектован кадрами в соответствии со штатным расписанием, это шесть человек, когда же возникают форс-мажорные обстоятельства (больничные, отпуска и т.д.), то отправляем специалистов из Якутска. В случае увеличения нагрузки будет рассмотрен вопрос о расширении штата филиала».
Верхоянье: наладится связь – наладится банковское обслуживание
«Сложная ситуация сложилась в Верхоянском районе, — сообщила жительница Батагая Майя Горохова. — Представьте себе очереди из держателей карт, когда ломается единственный банкомат. Людям приходится обращаться к операционистам, а те только по паспорту принимают. Зачем тогда переводить «зарплатников» на банковские карты? Было бы проще с нормальным интернетом совершать операции через «Сбербанк-онлайн». Так ведь и этого нет! В деревнях о таком «чуде», как расчет картой, даже не мечтают. При всем этом руководство «Сбербанка» не видит необходимости в открытии дополнительного офиса».
Николай Иванчиков: «Дело в том, что работа банкоматов и платежи посредством смартфона через программу «Сбербанк-онлайн» базируются на инфраструктуре связи. В отдаленных поселениях качество связи не позволяет достаточно быстро обслуживать клиентов, как, скажем, в Якутске. Если связи в населенных пунктах нет либо она некачественная, то это вопрос не к Сбербанку, а к органам власти и профильным компаниям. Мы также заинтересованы в развитии связи, чтобы реализовывать наши инструменты безналичной оплаты. Что касается открытия дополнительных офисов в районах, то в планах «Сбербанка» этого нет, но и сокращать их также никто не собирается. В то же время будет налажен процесс по автоматизации работы всех филиалов. Так, в этом году 17 филиалов в районах будут автоматизированы».
«Мы пользуемся той инфраструктурой связи, которая есть в наличии и не можем диктовать условия компаниям, обеспечивающим ее в районах, —— дополнил ответ своего коллеги Василий Тимофеев. — Банки не могут влиять на эти компании, не имеют с ними общих проектов за исключением разовых мероприятий».
Отвечая на вопрос про дополнительные офисы в районах, Василий Васильевич подчеркнул, что на сегодняшний день в крупных райцентрах действуют 14 офисов «Россельхозбанка». При этом стратегией развития акционерного общества предусмотрено сохранение уже существующих офисов, а открытие дополнительных не запланировано.
Эвено-Бытантай: с выдачей кредитов проблем не будет
Жительница села Батагай-Алыта Наталья Попова посетовала на закрытие кредитного отдела в офисе «Сбербанка», а также на длинные очереди в кассу из желающих обналичить средства на карте.
Николай Иванчиков: «Кредитный отдел – структура внутри банка. С оптимизацией штатной численности в некоторых филиалах действительно сократили менеджеров по кредитованию. Тем не менее, весь спектр кредитных услуг доступен и сейчас, все филиалы обязаны принимать заявки от населения. Конечно, они обрабатываются по другой схеме, но результат остается тот же: обратившийся получает кредит».
Алдан интересуют ставки по кредитам
Жительница Алдана Васильева задала экспертам вопрос: «Почему в разных регионах страны отличаются процентные ставки по предоставленным кредитам? Например, в Краснодарском крае они ниже, чем в Якутии».
Николай Иванчиков: «Ставки зависят не от региона, а от платежеспособности и прочих факторов, касающихся конкретного заемщика».
Жанна Никонова: «В то же время ипотечные программы «Сбербанка» предусматривают разные ставки для разных регионов. В Якутии они пониженны. Буквально на днях составляли 11,5%. Можно сказать, «Сбербанк» идет навстречу якутянам».
Хандыгу волнует режим работы банка
В Томпонском районе население обеспокоено сокращенным режимом работы филиала «Россельхозбанка».
«Работает с 09 до 14.30, при этом с 12 до 13 часов у сотрудников обед», — сообщила жительница Хандыги Евдокия Неустроева.
Василий Тимофеев: «Такая проблема существовала до 1 февраля. Сейчас, решая вопросы повышения доступности банковских услуг для населения, все дополнительные офисы, включая и тот, что в Хандыге, переведены на следующий режим работы: с понедельника по пятницу — с 9.30 до 17.30, перерыв — с 13.00 до 14.00. Кроме того, в этом году мы планируем установить дополнительно по два банкомата во всех районных допофисах. Отмечу, что на сегодняшний день в каждом из 14 районов присутствия банка имеется по два-три средства самообслуживания: банкоматы и информационно-платежные терминалы. Для повышения доступности услуг мы устанавливаем их не только в районных центрах, но и в наслегах».
Олекминск и Хонуу просят банкоматы
«Терминалы в Олекминске есть только в единственном офисе «Сбербанка», но они периодически ломаются. Большинство местных жителей получают зарплату именно через «Сбербанк», поэтому иногда ситуация выходит из-под контроля. Раньше терминалы стояли еще в двух магазинах, но их убрали, как нам объяснили, по причине того, что нет инкассаторской службы. Собирается ли «Сбербанк» решать эту проблему?» — спрашивала Дария Тимофеева.
Николай Иванчиков: «Сокращение сети банкоматов, которое имело место в 2015 году, связано с тем, что во многих населенных пунктах, в том числе и в Олекминске, были закрыты подразделения вневедомственной охраны, поэтому ни один банк не может ставить дорогостоящую технику в магазины и загружать в нее огромные суммы наличных. Тем не менее, работы по совершенствованию деятельности филиала ведутся. Думаю, в дальнейшем проблем не возникнет».
«В Моме сложная ситуация была в прошлом, сейчас вроде нормализовалась, хотя терминал и банкомат — только в здании банка. Нельзя ли установить дополнительные банкоматы в торговых точках?», — интересовалась Мира Старкова из Хонуу.
Николай Иванчиков: «В ближайшее время в магазинах Момского района дополнительной техники установлено не будет по той же причине, которую я озвучил выше – отсутствие охраны. Отмечу, что мы готовы устанавливать технику, даже если объект будет обслуживаться негосударственной частной охраной».
Жанна Никонова: «Раньше работа наших банкоматов, которые стояли в отдаленных северных районах в торговых точках, обеспечивалась охраной ОВО. С 1 октября 2015 года отделения вневедомственной охраны были сокращены, и мы столкнулись с проблемой, что некому сопровождать банковские ценности. Поэтому «Сбербанк» закрыл неохраняемые банкоматы. Это была вынужденная мера. Сейчас активно ищем на местах службы, которые могли бы обеспечивать охрану банкоматов, а также работников, осуществляющих загрузку и выгрузку наличных денег. В случае, если найдутся ЧОПы, отвечающие нашим требованиям, с радостью возобновим деятельность терминалов и банкоматов».
Решим проблему сообща
В ходе работы круглого стола вопросы от якутян, касающиеся терминалов, банкоматов, кредитов, графика работы и качества обслуживания в целом, повторялись. Поэтому мы вынесли во главу угла, скажем так, часто задаваемые.
На вопрос журналиста «Якутии», насколько они сами оценивают деятельность филиалов в районах, приглашенные эксперты ответили без заминок.
Василий Тимофеев: «Считаю, что по линии «Россельхозбанка» особых проблем нет. Мы удовлетворяем потребности клиентов и в кредитах, и в депозитах, и в получении зарплаты. Конечно, филиалы банка присутствуют не во всех районах республики, но там, где есть, они будут сохранены, а их деятельность усовершенствуется».
Николай Иванчиков: «Сбербанк» — единственный в стране осуществляет социальную миссию, призванную обеспечить доступность банковских услуг в самых труднодоступных районах. Поэтому если в работе филиалов возникают недочеты, мы стремимся оперативно их устранять».
Жанна Никонова: «В некоторых селах по сей день нет интернета, поэтому жители не имеют возможности пользоваться онлайн-сервисами банков. «Сбербанк» это понимает и ищет альтернативные пути решения проблемы. Однако необходима поддержка госорганов и телекоммуникационных компаний. Только во взаимодействии с ними мы сможем полностью решить вопрос банковской доступности в отдаленных районах».