Доступность банковских услуг в районах Якутии. Круглый стол

Оймяконью – дополнительную «зону 24»!

Первой прозвучала жалоба редактора газеты «Северная заря» Анны Галузо о том, что оймяконцы не удовлетворены деятельностью филиала «Сбербанка». В частности, из семи поселений банкоматами обеспечены всего два — поселок Усть-Нера и село Томтор. В остальных пяти они отсутствуют. Чтобы снять наличные, жители вынуждены ездить за сотни километров. Когда же банкоматы в Усть-Нере и Томторе выходят из строя, то приходится ждать специалиста-ремонтника из Якутска. Кроме того, не хватает операционистов, они не успевают обслуживать население.

Николай Иванчиков: «В данное время в Усть-Нере функционируют пять банкоматов и информационно-платежных терминалов (ИПТ). Нами постоянно ведутся работы по совершенствованию доступности банковских услуг. Так, сейчас рассматривается вопрос об организации в Оймяконском районе дополнительной «зоны 24» с круглосуточной работой банкомата и платежного терминала. Филиал укомплектован кадрами в соответствии со штатным расписанием, это шесть человек, когда же возникают форс-мажорные обстоятельства (больничные, отпуска и т.д.), то отправляем специалистов из Якутска. В случае увеличения нагрузки будет рассмотрен вопрос о расширении штата филиала».

Верхоянье: наладится связь – наладится банковское обслуживание

«Сложная ситуация сложилась в Верхоянском районе, — сообщила жительница Батагая Майя Горохова. — Представьте себе очереди из держателей карт, когда ломается единственный банкомат. Людям приходится обращаться к операционистам, а те только по паспорту принимают. Зачем тогда переводить «зарплатников» на банковские карты? Было бы проще с нормальным интернетом совершать операции через «Сбербанк-онлайн». Так ведь и этого нет! В деревнях о таком «чуде», как расчет картой, даже не мечтают. При всем этом руководство «Сбербанка» не видит необходимости в открытии дополнительного офиса».

Николай Иванчиков: «Дело в том, что работа банкоматов и платежи посредством смартфона через программу «Сбербанк-онлайн» базируются на инфраструктуре связи. В отдаленных поселениях качество связи не позволяет достаточно быстро обслуживать клиентов, как, скажем, в Якутске. Если связи в населенных пунктах нет либо она некачественная, то это вопрос не к Сбербанку, а к органам власти и профильным компаниям. Мы также заинтересованы в развитии связи, чтобы реализовывать наши инструменты безналичной оплаты. Что касается открытия дополнительных офисов в районах, то в планах «Сбербанка» этого нет, но и сокращать их также никто не собирается. В то же время будет налажен процесс по автоматизации работы всех филиалов. Так, в этом году 17 филиалов в районах будут автоматизированы».

«Мы пользуемся той инфраструктурой связи, которая есть в наличии и не можем диктовать условия компаниям, обеспечивающим ее в районах, —— дополнил ответ своего коллеги Василий Тимофеев. — Банки не могут влиять на эти компании, не имеют с ними общих проектов за исключением разовых мероприятий».

Отвечая на вопрос про дополнительные офисы в районах, Василий Васильевич подчеркнул, что на сегодняшний день в крупных райцентрах действуют 14 офисов «Россельхозбанка». При этом стратегией развития акционерного общества предусмотрено сохранение уже существующих офисов, а открытие дополнительных не запланировано.