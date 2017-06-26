Жеребец Мэйн Кониг победил на скачках на призы Ил Дархана

Свыше 60 участников, более семи тысяч зрителей, призовой фонд в несколько миллионов рублей и нешуточный азарт – так можно кратко охарактеризовать скачки на призы Ил Дархана, ежегодно проводимые в рамках Ысыаха Туймаады. Традиционно национальный праздник в местности Ус Хатын завершился соревнованием лучших скакунов республики.

Условия для лошадей, жокеев и зрителей на стадионе «Дьёсёгёй» сложились самые удачные – к началу скачек жара спала, а сухая погода обеспечила идеальный грунт для соревнующихся и комфорт для болельщиков.

Открывая состязание, первый вице-премьер — министр сельского хозяйства и продовольственной политики Якутии Петр Алексеев сообщил, что на нынешних соревнованиях количество участников увеличилось, поэтому призовой фонд был повышен до 3,7 миллиона рублей.

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К поздравлениям присоединился гость из Москвы — директор департамента развития сельских территорий министерства сельского хозяйства России Владимир Свеженец. Он отметил, что был по-хорошему поражен увиденным в Якутске в эти дни, причем хвалебные слова передал и от имени представителей 26 регионов страны, приехавших в республику для обмена опытом.

С речью перед стартом выступил мэр столицы Айсен Николаев, подчеркнувший, что это четвертые скачки, которые проводятся на призы главы республики Егора Борисова.

Первый забег состоялся на дистанцию 800 метров. Несмотря на то, что участников было всего три, публика с ликованием встретила начало состязания. Гнедой жеребец Айнцер Гут, представляющий Мегино-Кангаласский улус, уверенно победил. Второе место заняла Глория Блюз из Чурапчинского района. Призовой фонд составил 100 тысяч рублей.

Второй старт на приз имени Степана Аржакова был рассчитан на 1200 метров. Лидировавшего всю дистанцию Эркина из Хангаласского улуса прямо перед финишем обошел неудержимый Сайбер Шот из Мегино-Кангаласского района.

Третий забег предваряло объявление, что по ветеринарным причинам сняты с соревнований несколько лошадей: Варадеро, Дина Дансер, Риттер Кит, Грозный Тор, Кэтрин и Горец. Первое место на отрезке в 1000 метров занял жеребец Эсквайр из Амгинского улуса, следом пересекли финишную прямую Гридница и Кулджет.

На главный забег вечера с размером приза в 2,2 миллиона рублей вышли девять самых быстрых лошадей Якутии. Под многотысячный шум с трибун они очень быстро преодолели 2 400 метров. Мэйн Кониг из Чурапчинского улуса на последнем повороте обогнал лидировавшего Рашен Джой из Мегино-Кангаласского. Третьим пришел Хэвенли Стид из Намского улуса, а Рокси Алекс и Фрут Элли – четвертой и пятой соответственно.

«Якутский народ испокон веков полагался на лошадь. Мы сохранили этот обычай. Несмотря на сложности, сберегли страсть к конным скачкам и сейчас проводим их на высоком организационном уровне», — отметил глава республики Егор Борисов и вручил призы.

Далее состоялся забег на приз «Дерби». Победу без особых усилий одержал Милан, представлявший Мегино-Кангаласский улус. Архангел из Верхневилюйского района прискакал вторым, третье место досталось кобыле Анне Арке из Мегино-Кангаласского. Стимул, которого готовил Анатолий Баишев в Амгинском улусе, стал четвертым. Призовой фонд забега составил один миллион рублей.