Заявление на «дальневосточный» гектар, можно сказать, одобрено — продолжаем редакционный эксперимент

Не передать словами, сколько восторга я испытываю, дорогие читатели! Мое заявление на «дальневосточный» гектар после долгого круговорота по инстанциям прошло предварительное согласование в уполномоченном органе — Департаменте по лесным отношениям.

Знающие люди подсказали, что это почти успех. Помешать мне могут какие-нибудь внезапно появившиеся третьи лица, у которых есть права на землю.

По последним данным, около 9,5 тысячи якутян подали заявления на гектар, 40% из них отказали. Здорово, что я не попала в список «отказников».

Кстати, на днях ходила записывать интервью с министром имущественных и земельных отношений Якутии Евгенией Григорьевой, и она мне рассказала, почему так много отказов. На это есть три причины.

Те отказы, которые у нас есть, прежде всего связаны с некорректностью публичной кадастровой карты и неполнотой информации ФИС. Это значит, что границы земельных участков смещены, поэтому происходит несоответствие данных на карте и в натуре.

Человек на карте выбирает свободный гектар, а уполномоченный орган рассматривает его по представленным координатам и видит, что тот занят. Это раз.

Два, у нас в публичной кадастровой карте много земель, которые поставлены на учет без границ. То есть можно спокойно попасть на чужие владения.

И три, много земель лесного фонда (порядка 25%), а границ защитных лесов в ФИС нет. Вот и мучаются наши «лесники», сверяя все границы.