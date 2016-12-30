Заявление на «дальневосточный» гектар, можно сказать, одобрено — продолжаем редакционный эксперимент

ЯСИА продолжает редакционный эксперимент в рамках проекта «Гектар». Старший корреспондент агентства Елена Бочкарева намерена оформить участок земли и описывает свой опыт. Ей помогает и делится наблюдениями главный редактор «Якутии» Виталий Андрианов. Землю также хочет взять известный блогер Алексей Басылаев, однако он решил повременить — дождаться, когда снег сойдет, чтобы посмотреть участок, поговорить с местными жителями.
Не передать словами, сколько восторга я испытываю, дорогие читатели! Мое заявление на «дальневосточный» гектар после долгого круговорота по инстанциям прошло предварительное согласование в уполномоченном органе — Департаменте по лесным отношениям.
Знающие люди подсказали, что это почти успех. Помешать мне могут какие-нибудь внезапно появившиеся третьи лица, у которых есть права на землю.
По последним данным, около 9,5 тысячи якутян подали заявления на гектар, 40% из них отказали. Здорово, что я не попала в список «отказников».
Кстати, на днях ходила записывать интервью с министром имущественных и земельных отношений Якутии Евгенией Григорьевой, и она мне рассказала, почему так много отказов. На это есть три причины.
Те отказы, которые у нас есть, прежде всего связаны с некорректностью публичной кадастровой карты и неполнотой информации ФИС. Это значит, что границы земельных участков смещены, поэтому происходит несоответствие данных на карте и в натуре.
Человек на карте выбирает свободный гектар, а уполномоченный орган рассматривает его по представленным координатам и видит, что тот занят. Это раз.
Два, у нас в публичной кадастровой карте много земель, которые поставлены на учет без границ. То есть можно спокойно попасть на чужие владения.
И три, много земель лесного фонда (порядка 25%), а границ защитных лесов в ФИС нет. Вот и мучаются наши «лесники», сверяя все границы.
Елена Бочкарева,
старший корреспондент ЯСИА
Виталий Андрианов,
главный редактор газеты «Якутия»
Ага, значит, уже можно готовиться ехать на участок для запечатления украшенной елки и прыжков в снег? Заодно выставить защитные сооружения от внезапных третьих лиц. И вообще, с чего кто-то взял, что я – пессимист? Просто реально смотрю на вещи, ожидаю, что все будет как всегда в полном соответствии с логикой событий. А тут раз – и новогодняя сказка случилась, заявление согласовали. И кто мне теперь будет доказывать, что чудес не бывает? Под Новый год все бывает.
А вот потом придет 2017-й, и будет февраль, и право на получение гектара распространится уже на всех граждан РФ, не только на дальневосточников, как сейчас. И тут такая коллизия: если все информационные системы к тому времени заработают как надо, то это будет, мягко говоря, обидно и несправедливо по отношению к нам, к дальневосточникам, к якутянам. Вот было у нас на нашем этапе эксклюзивное право на получение земли, а система к его реализации оказалась не готова. А потом, когда «эксклюзив» кончится, раз, и заработает. Нехорошо!
А если систему не выправят, то она может просто окончательно захлебнуться с увеличившимся потоком заявлений. Плюс ведь еще и наши раскачаются, кто ждет весны, чтобы съездить, выбрать участок и потом только заявится. И эдак нехорошо выходит.
В принципе, единственный выход – внесение поправок в закон и продление нашего этапа, который с дальневосточным эксклюзивом. И не надо говорить, что времени мало, сам закон принимали с такой скоростью, что времени внести поправки до февраля — натурально вагон.
Но я не пессимист. И на Государственную Думу новогоднее волшебство вряд ли распространится. Остается ждать чудес с неожиданной стороны.
И позвольте еще раз поинтересоваться: когда едем наблюдать прыжки в сугроб?
Неделя первая: Дают — бери, или Как я решилась взять «дальневосточный» гектар
Неделя вторая: Первый шаг и первая очередь за «дальневосточным» гектаром
Оформилась на «госуслугах», да поможет мне МИЗО — продолжаем редакционный эксперимент
Выбрала участок на 43 километре Вилюйского тракта — продолжаем редакционный эксперимент
Хангаласский улус перенаправил мое заявление в мэрию Якутска — продолжаем редакционный эксперимент
Буду подавать заявку на гектар снова и снова, пока не одобрят — продолжаем редакционный эксперимент
Если одобрят гектар, найду его и совершу кувырок в снег — продолжаем редакционный эксперимент