За пять лет резиденты якутского технопарка выпустили продукции на 1 миллиард рублей

К своему пятилетию технопарк Якутии выпустил продукции на общую сумму в один миллиард рублей. Об этом сообщил директор Анатолий Семенов на мероприятии по случаю первого юбилея предприятия.

«На сегодняшний день 89 резидентов осуществляют деятельность в сфере биотехнологий, строительства, энергоэффективности, транспорта и инновационного производства», — сообщил Анатолий Семенов.

Он рассказал, что на республиканском рынке уверенно заявили о себе такие компании, как производитель котлов длительного горения «Саха Липснеле», «Бигэ», выпускающая свыше 100 тонн краски в месяц, «Саханефтеобисорб», создающая сорбенты против розлива нефтепродуктов, «Хоту-бакт» и многие другие.

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«За годы деятельности объем выпущенной резидентами технопарка продукции составил около 1 миллиарда рублей, создано 454 новых рабочих места. Мы активно работаем с предприятиями Дальнего Востока, сотрудничаем с инновационным центром «Сколково» и вошли в Ассоциацию технопарков Юго-Восточной Азии», — подчеркнул Анатолий Семенов.

О технопарке, как о центре притяжения множества талантливых молодых ученых и предпринимателей, отозвался председатель правительства республики Евгений Чекин. «Технопарк является огромным центром компетенции и движения вперед. Правительству и экономике республики очень важна ваша поддержка», — отметил премьер и добавил, что пока площадки и мощности, которые имеются у резидентов, еще не соответствуют масштабу их энергии и потенциала.

Именно благодаря успешной деятельности технопарка стало возможным появление индустриального парка «Кангалассы», получившего статус территории опережающего развития, и развитие проектов «Парк высоких технологий – ИТ парк», «Агропромышленный парк «Покровский».